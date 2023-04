Vihreiden Julia Sangervo kimposi politiikan eturiviin raketin lailla – paikka eduskunnassa näyttää jäävän hilkulle

Vihreät näyttävät menettävän toisen paikkansa Pirkanmaalla ja puolueen puheenjohtajaa sijaistanutta Iiris Suomelaa uhkaa putoaminen.

Aamulehti

Hengästyttävän nopea nousu. Sellaiseksi voi kuvata 29-vuotiaan tamperelaisen psykologin Julia Sangervon etenemistä politiikassa, kun ennakkoäänten tulokset lävähtivät sunnuntai-iltana puhelinten ruuduille. Sangervo oli menossa toisena pirkanmaalaisena vihreänä läpi ja pudottamassa eduskunnasta puolueensa puheenjohtajaakin sijaistaneen Iiris Suomelan.

Hieman kello 22:n jälkeen illalla vihreät näyttivät kuitenkin saavan vain yhden paikan eduskuntaan Pirkanmaalta ja politiikan eturiviin raketin lailla nousseen Julia Sangervon eduskuntapaikka oli menossa perussuomalaisten ehdokkaalle, kansanedustaja Veijo Niemelle.

Häkeltyneenä onnitteluhalauksia vihreiden vaalivalvojaisissa vastaanottanut Sangervo liittyi vihreisiin vasta viime kesänä ja oli ehdolla eduskuntavaaleissa ensi kertaa. ”Tuntuu tosi hienolta, mutta katson ääntenlaskennan loppuun asti. Olen vilpittömän rakastunut kampanjointiin. Tämä on merkityksellisimpiä asioita, mitä olen elämässäni tehnyt”, hän kommentoi. Sangervon teemoina vaalikamppailussa olivat eritoten mielenterveyspalvelut ja päihdepolitiikka.

”Merkittävä vaalitappio”

Vihreiden Oras Tynkkynen näytti sunnuntai-iltana noin kello 22.30 olevan menossa läpi, kun ääntenlaskenta oli kesken. Hän putosi eduskunnasta neljä vuotta sitten ja suhtautui mahdolliseen läpimenoonsa tyynesti. ”Oma äänimääräni ilahduttaa, mutta samalla olen surullinen vihreiden valtakunnallisesta tuloksesta. Kyse on merkittävästä vaalitappiosta”, hän kommentoi.

Vaali-iltana kello 22.30 ääntenlaskennan ollessa kesken vihreiden kannatus oli valtakunnallisesti vajonnut 6,8 prosenttiin, missä oli miinusta 4,7 prosenttiyksikköä verrattuna vuoden 2019 vaaleihin. Pirkanmaalla vihreät keräsivät koko maata paremman kannatuksen, mutta miinusta oli siinäkin edellisiin vaaleihin.

”Häiriköintiä ja väkivaltaa”

Oras Tynkkysen tukiryhmäläinen ja vihreiden vaalimökkivastaava Christina Lokkinen kertoi vaalikamppailun aikana ilmenneen häiriköintiä ja jopa vaaliväkivaltaa. ”Muiden puolueiden ehdokkaita ja heidän tukitiimiläisiään lähinnä pienpuolueista on käynyt esittämässä asiattomia kysymyksiä. On ollut käsiksi käymistä ja sabotoitu ehdokkaiden omaisuutta, revitty vaalijulisteita ja napattu vaalimökin tiskiltä tavaraa. Uhkailua on ollut enemmän kuin aiemmissa vaaleissa. Nuoria naisehdokkaita on kourittu ja esitetty heille limaisia kommentteja”, Lokkinen kuvasi.

Julia Sangervo ja Oras Tynkkynen ovat Pirkanmaan uudet vihreät kansanedustajat, kertoivat vaalitulokset, kun äänistä oli kello 21.50 laskettu runsaat 73 prosenttia. Vain puolisen tuntia tämän jälkeen perussuomalaisten Veijo Niemi ohitti Sangervon ja pudotti tämän varasijalle.

Hassista tulee eläkeläinen

Eduskunnasta luopunut pitkäaikainen kansanedustaja ja europarlamentaarikko Satu Hassi odotti vaalien tulosjulkistusta vihreiden vaalivalvojaisissa jännittynein mielin. ”Kyllä minä lähes yhtä paljon jännitän kuin silloin, kun olen ollut itse ehdolla”, hän naurahti ja lisäsi: ”Minusta tulee kohta eläkeläinen.”

Hassi kuvasi nähneensä mielenkiintoisen historian kaaren poliitikkona. ”Ensimmäisellä eduskuntavaalikaudellani Suomi liittyi EU:hun, Neuvostoliitto romahti ja Ukraina irtosi siitä. Tällä eduskuntavaalikaudella Putin on yrittänyt palauttaa tsaarin Venäjän ja Suomi päätti liittyä Natoon.”

Täydennys 2.4.2023 kello 22.16: Lisätty tieto, että ääntenlaskennan edetessä perussuomalaisten ehdokas, kansanedustaja Veijo Niemi ohitti Julia Sangervon ja pudotti tämän eduskuntaan läpimenevien listalta varasijalle.