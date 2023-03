Vaalimainosten tuhoaminen on laitonta, rangaistuksena sakkoa tai vankeutta.

Kristillisdemokraattien eduskuntavaaliehdokas Sirpa Pursiainen Tampereelta on havainnut viime päivinä Pirkanmaalla vaalimainostensa poistamista tai viemistä kokonaan pois.

Pursiainen kertoo, että hän teki ensimmäisen havainnon Teiskossa ja korvasi siellä mainostaulut. Vesilahdessa hän huomasi seuraavaksi, että joku oli vienyt taulut mukanaan.

Mitä? Laiton teko Vaalimainosten tuhoaminen on laitonta, vahingontekorikos. Rikoslaki sanoo, että joka oikeudettomasti hävittää tai vahingoittaa toisen omaisuutta, on tuomittava vahingonteosta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

”Ensin ajattelin, että nämä ovat yksittäisiä, satunnaisia tekoja, mutta myös Kangasalla, Hämeenkyrössä ja Ylöjärvellä on tehty vastaavaa”, Pursiainen sanoo.

Hän kertoo lisäksi nähneensä Tampereella isot tuoreet kengänjäljet pylvään lähellä, ja mainokset oli irrotettu ja jätetty pylvään juurelle. ”Nämä eivät ole selitettävissä aura-auton käynnillä, tuulella tai jollain muulla. Siteet oli ihan selkeästi vedetty puukolla monesta kohtaa.”

"On tosi tylsää, että ei voida luottaa reiluun kilpailuun, vaan lähdetään systemaattisesti koskemaan jonkun mainontaan”, Pursiainen sanoo.

Hän kertoo, että paikat ovat olleet sellaisia, että niissä ei välttämättä jää teosta kiinni.

Tekijä pelkää? ”Niin, siltä vaikuttaa.”

Osa jää paikalleen

Pirkkalalainen saman puolueen eduskuntavaaliehdokas Riitta Kuismanen kertoo menettäneensä muutaman mainoksen paikoista, joissa niihin on päässyt käsiksi vain nousemalla tikkaita pitkin ylös ja irrottamalla tiukan kiinnityksen.

”Mietin, mikä on tällaista tekevän motiivi, sillä sehän on rikos. Niihin ei saa koskea, vaikka kuinka harmittaisi, että niitä on paljon”, Kuismanen sanoo. ”On siinä sitäkin, että puolue koetaan haasteena jollekin taholle, kun muita vaalimainoksia on jäänyt paikalleen.”

Kaksi lakanaa viety

Myös kolmas kristillisdemokraatti on kokenut samantyyppistä. Kahden kauden kansanedustaja ja tamperelaisehdokas Sari Tanus kertoo, että häneltä on viety kaksi mainoslakanaa viikon sisällä samasta paikasta.

Kristillisdemokraattien eduskuntavaaliehdokkaan Sari Tanuksen mainoslakana on hävinnyt Paasikiven-Kekkostien varresta läheltä Hakametsän jäähallia. Hän korvasi ensin hävinneen toisella, mutta sekin irrotettiin ja vietiin pois.

Tanus on pyytänyt sosiaalisessa mediassa, että viejä palauttaisi 2 x 5–6-metriset lakanat esimerkiksi vaalimökin kupeeseen Keskustorille. ”Ei niitä ole valitettavasti saatu takaisin.”

Hän kertoo, että lakanat ripustettiin ohjeen mukaisesti taajaman ulkopuolelle. Molemmat ehtivät olla paikallaan noin vuorokauden. ”Paikkaan pitää mennä asiakseen, tarvitsee tikkaita ja saksia tai muuta. Näkisin, että tämä on ihan järjestelmällisesti ja suunnitelmallisesti valitettavasti tehty.”

Tanus toivoo, että ihmiset tulisivat kasvotusten keskustelemaan tällaisten tekojen sijaan.