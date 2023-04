Vaaleja pidetään tärkeänä ja äänestämisen jälkeen mennään kahville – Aamulehti tapasi äänestäjiä ja selvitti asiantuntijalta viime hetken vinkit vaalikoppiin

Aamulehti haastatteli Pirkanmaan vaalipiirilautakunnan puheenjohtaja Miia-Hannele Vuorta juuri ennakkoäänestyksen ääntenlaskun alettua ja kohtasi äänestäjiä Tampereen keskustassa.

Aurinko paistaa täydeltä terältä vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalipäivänä 2. huhtikuuta. Äänestyspaikat aukenivat kansalaisille aamuyhdeksältä. Tampereen messu- ja urheilukeskuksessa aloitettiin tuntia myöhemmin Pirkanmaan vaalipiirin alueella annettujen ennakkoäänten ääntenlasku. Aamulehti haastatteli Pirkanmaan vaalipiirilautakunnan puheenjohtaja Miia-Hannele Vuorta juuri ennakkoäänten laskennan alettua.

Miia-Hannele Vuori toimii Pirkanmaan vaalipiirilautakunnan puheenjohtajana.

Miten nämä vaalit ovat kiinnostaneet äänestäjiä?

”Pirkanmaan ennakkoäänestysprosentti oli 44,7 ja tässä on viiden prosenttiyksikön kasvu viime eduskuntavaaleihin nähden. Näyttää siltä, että kiinnostusta on.”

Milloin tulosten arvioidaan valmistuvan?

”Vaalihuoneet sulkeutuvat kello 20. Viime eduskuntavaaleissa Pirkanmaan ennakkoäänestystulos valmistui kello 21 aikaan. Koko maassa oletetaan koko vaalin tuloksen valmistuvan kello 23:n ja 24:n välillä.”

Millaista äänestysprosenttia veikkaat?

”Viime eduskuntavaaleissa 2019 äänestysprosentti oli Pirkanmaalla 73,7 prosenttia ja uskon, että se kasvaa vielä tästä maailmantilanteen vuoksi. On ollut koronakriisi ja Ukrainan sota, niin minä luulen, että ihmiset haluavat vaikuttaa ja tulla kuulluksi.”

Millaiset ovat kolme arviolta yleisintä äänestyslipun hylkäämisperustetta?

”Ensimmäisenä on se, että äänestyslipussa on äänestäjän nimi tai erityinen tuntomerkki tai muu asiaton merkintä, kuten esimerkiksi sydän tai hymiö. Valitettavasti tällaiset positiivisetkin ilmaukset vievät äänestyslipun hylkyyn, joten älkää tehkö hymiöitä tai muita sellaisia merkintöjä. Osa äänestyslipuista on tyhjiä. Kolmantena ehdokkaan numero on merkitty niin epäselvästi, ettei siitä voi tulkita, että ketä numerolla tarkoitetaan. Silloin kannattaa käyttää äänestyspaikalla olevaa vaaliavustajaa, jos tuntuu, että kirjoituskyky on heikko.”

Vuori muistuttaa myös, että protestiäänien antaminen on turhaa, koska niitä ei näe kukaan muu kuin muutama ääniä tarkastava vaalivirkailija.

Ennakkoäänet lasketaan vaalipäivän aikana Tampereen messu- ja urheilukeskuksessa, jossa suoritetaan äänten tarkistuslaskenta seuraavana päivänä 3. huhtikuuta.

Äänestämistä pidetään tärkeänä

Aamulehti tapasi äänestäjiä Wivi Lönnin kouluun kuuluvalla Aleksanterin koulutalolla, joka on äänestyspaikka Tammerkosken, Keskustan ja Kaakinmaan alueiden äänestäjille.

Wivi Lönnin kouluun kuuluvassa Aleksanterin koulutalossa äänestettiin sunnuntaina ahkerasti.

Erkki Busnov koki, että eduskuntavaaliehdokkaan valitseminen oli helppoa ja äänestäminen tuntui hyvältä.

”Olen aiemminkin äänestänyt tätä samaa henkilöä, ja hän on toteuttanut vaalilupauksensa.”

Erkki Busnov kokee, että äänestäminen on hänen oma velvollisuutensa. ”Parempi on äänestää jotain kuin jättää äänestämättä.” Hän tuli äänestämään äänestyspaikalle noin 100 metrin matkan päästä.

Vaalipäivä on Busnoville merkitykseltään tärkeä.

”Tässä vaalitaan demokraattisia perinteitä etenkin, kun ottaa huomioon, minkälaista maailmalla nykyään on. Vaalit ovat mitä sattuu joissakin maissa. Tämä on sellainen tärkeä perinne ja asia, mitä pitää kunnioittaa ja vaalia.”

Äänestämässä olivat myös ystävykset Sara Pennanen ja Venla Pulkkinen.

”Minulle oli puolue aika selvä, mutta muutaman ehdokkaan kesken arvoin”, Pulkkinen kommentoi ehdokkaansa valintaa. Pennanen taas oli hyödyntänyt vaalikoneita ehdokasta valitessaan.

”Hyvältähän se tuntuu, jos saa vaikuttaa”, Sara Pennanen (oik.) kommentoi äänestämistä. Kuvassa myös vaalivirkailija Mari Mäki (vas.)

”Koen, että äänestämisellä on oikeasti merkitystä ja myös, että se on sellainen velvollisuus, mikä kaikkien pitäisi tehdä”, Pulkkinen sanoi.

Äänestämisen jälkeen kaverit suuntasivat yhdessä kahville.

”Tämä on meidän yhteinen perinteemme, että käymme äänestämässä vaalipäivänä ja sitten menemme kahvittelemaan”, Pulkkinen sanoo.