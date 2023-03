Kiinteistöalan työtaistelu alkaa: näin lakko näkyy Tampereella ja muualla Pirkanmaalla

Kiinteistöpalvelualan liittoon kuulumattomia saattaa olla Pirkanmaalla töissä, myös lakon piirin kuuluvien yritysten ulkopuolelta palkattuja.

Kiinteistöpalvelualan kolmas lakko näkyy monin tavoin Tampereella ja muualla Pirkanmaalla.

Palvelualojen ammattiliitto Pam ja Kiinteistötyönantajat ry hylkäsivät keskiviikkona sovintoesityksen, joten alan kolmas lakko alkaa torstain vastaisena yönä puoliltaöin. Sen on määrä päättyä lauantaina puoliltaöin.

Työtaistelu Yritykset Pirkanmaalla Coor service management oy Delete Finland oy HH-Kiinteistöpalvelut oy ISS Palvelut oy Kotikatu oy L&T Kiinteistöhuolto oy L&T Siivous oy N-Clean oy RTK-Palvelut oy Siskon siivous oy SOL Kiinteistöpalvelut oy SOL Palvelut oy

Aluepäällikkö Elisa Penders Pirkanmaan järjestö- ja aluetoiminnan osastosta sanoo, että alkava työnseisaus näkyy esimerkiksi niin, että hotelleissa ei saada huoneita siivottua ja luovutettua ajoissa. ”Niissä tämä näkyy varmasti erittäin voimakkaasti.”

Työtaistelu koskettaa kiinteistöhuollon ja siivouksen kautta Pendersin mukaan myös Antti Tuiskun kiertuetta Nokia-areenalla perjantaina ja lauantaina. ”Työtaistelu näkyy areenan puhtaudessa.”

Siivoojien lakko alkaa näkyä Pendersin mukaan myös julkisten wc-tilojen siisteydessä.

Tietämätön voi pelätä

Liittoon kuulumattomia saattaa olla töissä ja myös ulkopuolelta palkattuja. ”Työnantajat esimerkiksi ostopalveluna ostavat vuokravälitysfirmoista työntekijöitä, mikä on tosi valitettavaa”, Penders sanoo.

”Työntekijät ovat usein nuoria tai maahanmuuttajataustaisia ihmisiä, eivätkä he ymmärrä, mistä tässä on kyse. On ymmärrettävää, että he pelkäävätkin, että työt loppuvat ja miten se vaikuttaa heidän elämiseensä”, hän kertoo.

Penders sanoo, että liiton viestintä ei tavoita esimerkiksi ukrainaa tai venäjää puhuvia ukrainalaisia, joita on hänen mukaansa paljon siivoustöissä Pirkanmaalla. ”Mietimme tulevaisuudessa, miten toimimme heidän kanssaan, joita viestimme eivät tavoita.”

Penders arvioi, että suuri osa alan työntekijöistä on kuitenkin lakossa, eikä vaikuttavuus kärsi lakkoa rikkovista. ”Kyllä se on pieni määrä, joka lakkoa rikkoo, ja kyllähän se sitten näkyy työnantajille ja siivouskohteille.”

Näkyy lähes kaikessa

Toimitusjohtaja Tokke Salonen HH-Kiinteistöpalvelut oy:stä kertoo, että kiinteistö- ja siivouspalveluita tuottavassa perheyrityksessä alkava työtaistelu näkyy lähes kaikissa asioissa. Esimerkiksi kerrostalojen aulat jäävät siivoamatta, roskikset täyttyvät ja lumiakin voi olla vielä poistamatta.

Yksi asia hoidetaan joka tapauksessa. ”Liukkauden torjunta on kiinteistöiden vastuulla, ja sopimuksella me hoidamme sitä. Se pyritään töissä olevan henkilöstön voimin hoitamaan, että vaaranpaikkoja ei pääsisi syntymään”, Salonen kertoo.

”Epäreilu tilanne”

Yrityksellä on Salosen mukaan jokunen työntekijä lakosta huolimatta töissä. ”Emme lähde nyt rekrytoimaan vuokrafirmasta tekijöitä, vaan koetamme esihenkilövoimin ja muutaman työssä olevan voimin selvitä näistä asioista.”

Hän ei kategorisoisi töihin tulevia työntekijöitä taustan mukaan. ”Siellä on ihan laidasta laitaan ihmisiä. Meillä on muutoinkin aika vähän esimerkiksi ulkomaalaistaustaisia työntekijöitä. Osa heistä osallistuu työtaisteluihin, osa ei”, Salonen sanoo.

Suurin osa työntekijöistänne on pois töistä? ”Kyllä se näin on, että suurin osa on poissa töistä.”

Miten yritykset valittu?

Järjestöjohtaja Risto Kalliorinne Pamista kertoo, että suurin osa työtaistelun yrityksistä on yrityksiä, jotka ovat työantajaliiton hallinnossa merkittävissä asemissa. Tämän vuoksi esimerkiksi HH-Kiinteistöpalvelut on mukana.

Kiinteistötyönantajien hallituksessa istuvaa Salosta harmittaa, että HH-Kiinteistöpalvelut on työtaistelun piirissä. ”Olemme Tampereen alueella ainoa paikallinen perheyritys, johon työtaistelutoimet kohdistuvat. Tuolla on paljon paikallisia toimijoita, jotka tekevät töitä ihan normaalisti. Pikkuisen epäreiluna pidän tätä asetelmaa.”