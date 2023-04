Tässä on tamperelaisten toivelista tulevalle hallitukselle: kehitystä, tarkkuutta, inhimillisyyttä ja ilmasto­tekoja – näissä tunnelmissa vaaleja odotettiin

Aamulehti kiersi lauantaina Tampereen keskustassa kysymässä kansalaisten vaalitunnelmia. Vuoden 2023 eduskuntavaalien vaalipäivä on sunnuntaina 1. huhtikuuta.

Lauantai 1. huhtikuuta on viimeinen päivä ennen vaalipäivää, jolloin eduskuntavaaliehdokkaat saavat kampanjoida. Tampereen Keskustorin vaalikopeilla oli päivällä paljon ihmisiä.

Tampereen keskustassa kävi vaaliviikonloppuna kuhina. Vuoden 2023 eduskuntavaalien äänestyspäivä on sunnuntaina 1. huhtikuuta. Aamulehti kysyi vaalipäivän aattona, millä mielin tamperelaiset suhtautuvat vaaleihin.

”Ei mitään megaharppauksia”

Tamperelainen Jari Lehtonen, 40, toteaa nykyisen hallituksen suoriutuneen eduskuntavuosistaan ”ihan ok”.

”Aika tasapaksut, ei huonoissa merkeissä, vaan että asioita on kehitetty eteenpäin, mutta ei mitään megaharppauksia mihinkään suuntaan. Ihan ok.”

Poikkeuksellisia tapahtumia täynnä ollut hallituskausi ei vaikuttanut siihen, miten hän äänestää.

”Rohkeasti vaan kehitystä enemmän”, Lehtonen lähettää terveisiä tulevalle hallitukselle.

Jari Lehtonen kertoo olevansa huono seuraamaan politiikkaa. ”Kyllä äänestän joka kerta, kun sauma käy, mutta olen huono seuraamaan. Olen jo äänestänyt.”

”Kirkkaana mielessä, ketä äänestän”

Tampereelta Amurista kotoisin oleva Matti Lepistö, 82, pitää kuluneita vuosia kohtalaisina.

”Tässä ollaan eläkeläisenä oltu ja eläke on vielä tullut. Saa olla tyytyväinen siihen, että ne asiat on hoidettu.”

Lepistön äänestämiseen poikkeukselliset vuodet eivät ole vaikuttaneet.

”Jos ei tässä iässä tiedä, ketä äänestää, niin sitten ei koskaan tiedä. Ei ole vaikuttanut, minulla on ollut kirkkaana mielessä, ketä äänestän. Se on ihan päivänselvä asia, en ole tehnyt vaalikoneita.”

Matti Lepistön viesti tulevalle hallitukselle on pysyä tarkkana Ukrainan sodan ja muiden viimeaikaisten tapahtuminen vuoksi. Hän toivoo tulevalta hallitukselta inhimillisyyttä ja tarkkuutta. Lepistön kanssa kuvassa on puoliso Pirjo Lepistö.

”Yrittäkää parhaanne”

Aapeli Rantapaju, 22, Tampereelta kommentoi, että hallituksella on mennyt ihan hyvin, vaikka ajat ovat olleet rankkoja.

”No, kyllä on aika vaikeata varmaan ollut, kun on ollut koronaa ja kaikennäköistä muutakin, ja sotakin syttyi vielä päälle tuossa lopussa.”

Hän ei ollut vielä lauantaina päättynyt, aikooko äänestää. Jos hän äänestää, hän äänestää siksi, että haluaa vaikuttaa.

”Tietysti kun demokratiassa ollaan, on kansalla päätös. Pitäisi periaatteessa varmaan äänestää. En ole perehtynyt asiaan tarpeeksi, niin en uskalla vielä sanoa äänestänkö vai en.”

”Yrittäkää parhaanne”, Rantapaju viestittää tulevalle hallitukselle.

Rantapaju ei ole juurikaan ajatellut äänestämistä. ”Täytyisi varmaan kiinnittää vähän huomiota ennen kuin se virallinen vaalipäivä tulee.”

”Tärkeätä käyttää äänioikeutta”

Riina Arffman, 42, Tampereelta ajattelee, että kulunut hallituskausi oli kokonaisuutena aika hyvä vaikeista asioista huolimatta.

”Olen aika johdonmukainen ollut jo pitkään äänestyskäyttäytymisessä ja -kannassa. Ei nyt ole tapahtunut mitään sellaista, mikä sitä hetkauttaisi suuntaan tai toiseen.”

Arffman sanoo, että äänestää täytyy, kun siihen on mahdollisuus.

”Tietenkin on muitakin tapoja vaikuttaa yhteiskunnassa, mutta onhan se kuitenkin tärkeätä käyttää äänioikeutta.”

Poikkeukselliset vuodet eivät ole vaikuttaneet Riina Arffmanin äänestämiskäyttäytymiseen. Arffmanin sylissä on 3-vuotias tytär Nora Arffman.

”Rohkeita tekoja ympäristön ja ilmaston puolesta”

Miriam Larinkari, 41, Tampereen Muotialasta pitää kuluneita vuosia poliittisesti kiperinä ja vaikeina.

”Toisaalta on ollut mielenkiintoista seurata niitä käytännön toimia, joita hallitus ja poliittinen kenttä on joutunut tekemään viime vuosina. On ollut äänestäjälle mielenkiintoinen vaalikausi.”

Larinkari äänestää, koska äänestämällä pääsee osaksi päätöksentekoa.

”Se on tässä meidän demokraattisessa järjestelmässä kuitenkin tapa olla osa päätöksentekoa ja antaa oma ääni sellaiselle kansanedustajalle, johon uskoo ja jonka näkee edustavan hyviä asioita. Siksi äänestän.”

”Eniten odotan ja kaipaan rohkeita tekoja ympäristön ja ilmaston puolesta, koska ne ovat myös ihmisten tulevaisuuden kannalta tärkeitä.”