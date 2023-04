Tässä ovat Pirkanmaalta valitut 20 kansanedustajaa: mukana viisi eduskunnan ensikertalaista ja kaksi palaajaa

Pirkanmaalta valittiin eduskuntaan viisi ensikertalaista ja lisäksi Anna-Kaisa Ikonen ja Oras Tynkkynen palaavat edustajiksi. 13 jatkaa työtään eduskunnassa.

Aamulehti

Pirkanmaalta eduskuntaan valittiin 20 kansanedustajaa, joista 15 on toiminut kansanedustajana aiemminkin ja viisi valittiin nyt ensimmäistä kertaa. Tässä jutussa esittelemme kaikki 20 kansanedustajaa. Esittelyt ovat aakkosjärjestyksessä.

Marko Asell, 52 (sd.)

Nokialla asuva Marko Asell pääsi kolmannelle kaudelleen eduskuntaan. Koulutukseltaan hän on liikunnanohjaaja js talonrakentaja. Asell toimi viime kaudella eduskunnassa muun muassa sivistysvaliokunnan ja tulevaisuusvaliokunnan jäsenenä. Politiikasta hänellä on kokemusta myös Nokian kaupunginvaltuustosta. Vaaliteemoina panostus hyvinvointiin ja koulutukseen sekä turvallisuus ja ilmastotoimet. Rauhallinen ja maltillinen poliitikko.

Miko Bergbom, 27 (ps.)

Sastamalasta kotoisin oleva Miko Bergbom valittiin nyt ensimmäiselle kaudelleen eduskuntaan. Rakettimaisen nousun politiikkaan tehnyt Bergbom valittiin vuonna 2021 Sastamalan kaupunginvaltuustoon ja vuonna 2022 äänivyöryllä Pirkanmaan hyvinvointialueen aluevaltuustoon, jossa hän toimii myös toisena varapuheenjohtajana. Lisäksi Bergbom on toiminut Perussuomalainen Nuorison puheenjohtajana. Koulutukseltaan pintakäsittelijä. Toimii aktiivisesti sosiaalisessa mediassa.

Anna-Kaisa Ikonen, 45 (kok.)

Vuoden 2021 kuntavaalien jälkeen Anna-Kaisa Ikonen valittiin jo toistamiseen Tampereen pormestariksi, jolloin hän jätti kansanedustajan tehtävän. Nyt Ikonen palaa jälleen kansanedustajaksi. Tamperelainen yhteiskuntatieteiden tohtori ja kokoomuksen varapuheenjohtaja on asioiden edistäjä ja ratkaisujen hakija, eikä ollut elementissään oppositiossa. Vahva ehdokas ministeriksi.

Aleksi Jäntti, 49 (kok.)

Tamperelainen Aleksi Jäntti aloittaa ensimmäisen kautensa eduskunnassa. Hän on Pirkanmaan kokoomuksen puheenjohtaja ja Tampereen apulaispormestari. Hän kuvailee itseään yhteiskunnan moniottelijaksi. Toiminut myös rauhanturvatehtävissä sekä rakennusalan yrittäjänä. Tehokas ja suorapuheinen poliitikko, joka ilmoitti kiinnostuksensa myös Tampereen pormestarin tehtävään, mutta lunastikin nyt paikan kansanedustajana.

Pauli Kiuru, 60 (kok.)

Valkeakoskelainen Pauli Kiuru valittiin neljännelle kaudelle eduskuntaan. Hän on myös kaupunginvaltuutettu Valkeakoskella. Ennen nousuaan eduskuntaan Kiuru kilpaili ammattilaisena triathlonissa eli teräsmieskilpailuissa nousten lajissaan maailman huipulle. Kuten urheilu-uralla, myös politiikassa Kiuru on pitkäjänteinen, sinnikäs ja tavoitteellinen. Menneellä kaudella toimi muun muassa tiedusteluvalvonta- ja tarkastusvaliokunnissa. Koulutukseltaan filosofian maisteri, MBA.

Anna Kontula, 46 (vas.)

Valkeakoskella nykyisin asuva Anna Kontula valittiin nyt neljännelle kaudelleen eduskunnassa. Kontula on paitsi kansanedustaja, myös yhteiskuntatieteiden tohtori, sosiologi, kirjailija ja aluevaltuutettu. Kontula tunnetaan ahkerasta ja johdonmukaisesta politiikanteosta. Hän on oman tiensä kulkija, joka kuuluu siihen harvalukuiseen joukkoon, joka äänesti Suomen Natoon hakemista vastaan. Menneellä kaudella hän työskenteli muun muassa perustuslakivaliokunnassa.

Lauri Lyly, 70 (sd.)

SAK:n entinen puheenjohtaja ja Tampereen ex-pormestari Lauri Lyly on yhteistyön rakentaja ja taitava neuvottelija. Hän on Pirkanmaan aluevaltuuston puheenjohtaja, Tampereen kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja ja konsernijaoston puheenjohtaja. Lyly on todennut, että ripaus Tampereen yksituumaisuutta ja kehityskykyä olisi Suomelle hyväksi. Edessä on nyt ensimmäinen kausi kansanedustajana.

Sanna Marin, 37 (sd.)

Sdp:n puheenjohtaja ja pääministerinä Suomea vuoden 2019 lopulta luotsannut Sanna Marin ei esittelyjä kaipaa. Hän on yksi tämän hetken tunnetuimmista suomalaisista. Tamperelainen hallintotieteiden maisteri jatkaa nyt kolmannelle kaudelleen kansanedustajana. Marin opittiin tuntemaan kriisien keskellä jämäkkänä ja selkeäsanaisena pääministerinä, mikä ei todennäköisesti yllättänyt ketään, joka oli nähnyt hänet aikoinaan johtamassa Tampereen valtuustoa.

Ville Merinen, 38 (sd.)

Sosiaalisessa mediassa nimellä ”terapeuttiville” tunnettu Ville Merinen valittiin ensimmäiselle kaudelleen sosiaalidemokraattien listoilta. Merinen asuu Pirkkalassa. Koulutukseltaan hän on psykoterapeutti ja sairaanhoitaja. Tuli ehdolle politiikan ulkopuolelta ja arveltiin etukäteen sdp:n mustaksi hevoseksi. Teki vaalikampanjaansa aktiivisesti puhelimen avulla laajalle seuraajakunnalleen. Kärkiteemoja mielenterveysasiat ja nuorten hyvinvointi.

Veijo Niemi, 68 (ps.)

Lempääläläistä Veijo Niemeä odottaa toinen kausi eduskunnassa. Hän toimi viime kaudella esimerkiksi tarkastusvaliokunnassa ja puolustusvaliokunnassa. Oli myös eduskunnan tilintarkastajien puheenjohtaja. Valtuutettuna Lempäälässä ja aluevaltuutettuna Pirkanmaan aluevaltuustossa. Työskennellyt aiemmin rikosylikonstaapelina. Niemi nappasi jälleen Pirkanmaan vaalipiirin viimeisen kansanedustajan paikan. Samoin kävi neljä vuotta aiemmin.

Ilmari Nurminen, 32 (sd.)

Ilmari Nurmisella on nuoresta iästään huolimatta edessä jo kolmas kausi eduskunnassa. Menneellä kaudella teki töitä muun muassa sote-valiokunnassa. Pari vuotta sitten ex-sastamalalainen muutti kirjansa Tampereelle ja nousi kuntavaalien jälkeen Tampereen kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi. ”Meidän Ilmari” -sloganilla kampanjoinut Nurminen tunnetaan helposti lähestyttävänä ja sosiaalisesti taitavana poliitikkona. Koulutukseltaan hallintotieteiden kandidaatti.

Jouni Ovaska, 36 (kesk.)

Jouni Ovaskalla on nyt edessään toinen kausi eduskunnassa. Hän toimi viime kaudella jäsenenä muun muassa ulkoasiainvaliokunnassa ja lakivaliokunnassa, sekä keskustan eduskuntaryhmän varapuheenjohtajana. Hämeenkyrössä syntynyt Ovaska on koulutukseltaan kasvatustieteiden maisteri. Ennen kansanedustajan pestiä hän työskenteli muun muassa luokanopettajana. Tunnetaan helposti lähestyttävänä poliitikkona ja sujuvana esiintyjänä.

Sakari Puisto, 46 (ps.)

Sakari Puisto valittiin nyt toiselle kaudelleen eduskuntaan. Hän on fyysikko ja filosofian tohtori Cambridgen yliopistosta sekä kaupunginvaltuutettu Tampereella. Ennen kansanedustajan tehtävää Puisto toimi muun muassa puolueensa poliittisena suunnittelijana ja työministerin erityisavustajana. Pitkä kansainvälinen työkokemus. Rauhallinen ja maltillinen poliitikko, joka näkee EU:ssa ja maahanmuutossa myös hyviä puolia, vaikka kannattaakin tiukkaa maahanmuuttopolitiikkaa.

Arto Satonen, 56 (kok.)

Arto Satonen aloittaa kuudennen kautensa eduskunnassa. Hän on paitsi politiikan konkari, myös sastamalalainen yrittäjä, opettaja, šakinpelaaja ja lentopallon ystävä. Eduskunnassa hän on toiminut maa- ja metsätalousvaliokunnassa sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnassa, mutta ministerinsalkkua hänellä ei ole ollut. Satonen ajaa yrittäjien asioita ja omistaa useita sijoitusasuntoja. Ahkera poliitikko, jolla on monta rautaa tulessa.

Sami Savio, 47 (ps.)

Ylöjärveläinen Sami Savio valittiin nyt kolmannelle kaudelleen kansanedustajana. Savio on koulutukseltaan diplomi-insinööri ja kauppatieteiden maisteri. Hän toimii perussuomalaisten kaupunginvaltuutettuna Ylöjärvellä neljättä kautta. Savio on tehnyt pitkäjänteisesti töitä politiikassa näkymättä itse kovin paljon julkisuudessa. Puhunut talouskurin sekä parempien yrittämisen ja työnteon edellytysten puolesta ja ajanut tiukkaa maahanmuuttopolitiikkaa.

Sari Tanus, 59 (kd.)

Tamperelainen kaupunginvaltuutettu, aluevaltuutettu sekä naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Sari Tanus valittiin nyt kolmannelle kaudelleen eduskuntaan. Menneellä kaudella Tanus kommentoi julkisuudessa muun muassa translain uudistusta, jota piti huonosti valmisteltuna sekä vaati hallitukselta nopeampia koronatoimia pandemian alkuvaiheessa. Toimi menneellä kaudella muun muassa tulevaisuusvaliokunnassa. Tunnetaan konservatiivisena ja suorapuheisena, ottaa tiukasti kantaa asioihin.

Oras Tynkkynen, 45 (vihr.)

Oras Tynkkynen tekee nyt paluun eduskuntaan. Oli aiemmin kansanedustajana vuosina 2004–2015. Tynkkynen oli ehdolla myös vuonna 2019, mutta jäi varasijalle. Tynkkynen on Sitran vanhempi neuvonantaja ja kaupunginvaltuutettu Tampereella. Hänellä on vankka ilmasto- ja energiapolitiikan asiantuntemus. Tynkkysellä on kirkkaat tavoitteet, mutta vastakkainasettelun sijaan hänen tyyliään on vuoropuhelun ja siltojen rakentaminen. Koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri.

Joakim Vigelius, 26 (ps.)

Tamperelainen Joakim Vigelius nousee eduskuntaan ensikertalaisena. Ura politiikassa on alkanut rakettimaisella vauhdilla, sillä hän keräsi huimasti ääniä myös ensimmäisissä kunta- ja aluevaaleissaan 2021 ja 2022. Vigelius on Perussuomalaisen Nuorison puheenjohtaja ja koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden kandidaatti. Aktiivisesti sosiaalisessa mediassa toimiva Vigelius on suorapuheinen poliitikko. Kampanjan keskiössä olivat peruspalvelut, talousrealismi ja maahanmuuton hallinta.

Pia Viitanen, 55 (sd.)

Tamperelainen Pia Viitanen on todellinen politiikan konkari. Hänet valittiin nyt kahdeksannelle kaudelle eduskuntaan. Hervantalainen hallintotieteiden maisteri tunnetaan muun muassa lähiöiden puolestapuhujana. Hän on nykyinen kaupunginvaltuutettu ja ehtinyt urallaan toimia myös kulttuuri- ja asuntoministerinä sekä asunto- ja viestintäministerinä. Tällä kaudella Viitanen on toiminut muun muassa valtiovarain- ja tarkastusvaliokunnassa.

Sofia Vikman, 39 (kok.)

Paljasjalkainen tamperelainen Sofia Vikman valittiin nyt neljännelle kaudelleen eduskuntaan. Vikman on myös kaupunginvaltuutettu, aluevaltuutettu ja maakuntavaltuuston puheenjohtaja. Koulutukseltaan hän on yhteiskuntatieteiden maisteri. Vikman on kunnianhimoinen poliitikko, jolle tärkeitä ovat muun muassa turvallisuuden, maanpuolustuksen ja koulutuksen kysymykset. Hevoset veivät nuorena ulkomaille.