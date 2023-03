Li Andersson luottaa vasemmistoliiton saavan kaksi kansanedustajaa Pirkanmaalta – antaisi tukea ratikalle ja ratapihalle mutta ei lentämiselle

Aamulehti haastattelee eduskuntapuolueiden puheenjohtajia näiden vierailuilla Pirkanmaalla.

Aamulehti

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson kertoo Aamulehden puheenjohtajahaastattelussa uskovansa vahvasti, että näissä eduskuntavaaleissa vasemmistoliitto saa Pirkanmaalta kaksi kansanedustajaa.

”Pirkanmaa on kuitenkin vasemmistoliiton vahvaa kannatusaluetta ja toinen paikka on ollut hyvin lähellä jo monta kertaa. Nyt meillä on vahva luotto siihen, että se myös saadaan.”

Vasemmistoliiton ainut pirkanmaalainen kansanedustaja Anna Kontula hakee näissä vaaleissa jatkokautta. Andersson toteaa, että kokonaisuudessaan puolueen Pirkanmaan ehdokaslista kuvastaa hyvin vasemmistoliittoa.

”On opiskelijoita ja tutkijataustaisia eli hyvin pitkälle kouluttautuneita henkilöitä, mutta myös duunaritaustaisia ehdokkaita”, Andersson summaa.

Anderssonin mukaan on tärkeää, että kansanedustaja tuo eduskuntaan osaamista omasta maakunnastaan, mutta ensisijaisesti jokainen edustaja ajaa oman puolueensa arvomaailmaa.

”Ne isot kysymykset, joita eduskunnassa käsitellään ovat kuitenkin sellaisia, joissa vasemmisto-oikeisto -jako on määrittävin, esimerkiksi kun puhumme talouspolitiikasta, sote-politiikasta tai siitä, miten julkisia palveluita pitäisi tuottaa.”

Kuka? Li Andersson Ikä: 35 Keskeiset työtehtävät: Juuri nyt vaalikampanjointi, joka pitää sisällään kiertämistä eri puolilla Suomea, puolueen ehdokkaiden tsemppaamista, paljon kirjoittamista sekä tentteihin valmistautumista ja osallistumista. Lisäksi opetusministerin töitä. Perhe: Puoliso ja kaksivuotias lapsi. Syntymäkunta ja asuinpaikka: Turku Koulutus: Valtiotieteiden kandidaatti, Åbo Akademi.

Valtion tukea raiteisiin

Andersson toteaa, että Tampereen ratapihan uudistamista voitaisiin tukea samaan tapaan kuin tällä kaudella Turun ratapihan kunnostusta, MAL-sopimusten kautta.

”Se on ollut hyvä työkalu siihen, että kaupunkien kanssa voidaan yhdessä sopia tällaisista infrahankkeista tai liikennepanostuksista, joilla on väliä koko meidän kapasiteettiimme, mutta myöskin uuden asuinrakentamisen kannalta.”

Samalla tavalla Andersson tukisi valtion puolelta ratikan laajentamista Tampereen naapurikuntiin. Hän näkee seudullisen raideliikenteen kehittämisen hyödyllisenä investointina, jonka kautta entistä enemmän autoliikennettä saataisiin siirrettyä raiteille. Rahaa Andersson laittaisi myös pääradan raiteisiin, mutta uuteen suurnopeusrataan hän jättäisi investoimatta muun muassa ympäristösyistä.

”Se ohittaisi myös paikkakuntia, joille nämä ratayhteydet ovat tärkeitä alueen elinvoiman näkökulmasta. Tavallaan niitä samoja hyötyjä eli enemmän nopeutta, parempaa kapasiteettia voi saada vahvistamalla myös nykyistä päärataa. ”

Sujuvammat yhteydet lentokentälle

Anderssonin mukaan Tampereen raideyhteyksiä tulee parantaa myös Helsinki-Vantaan lentokentän suuntaan.

”Varsinkin kun kyse on paikkakunnasta, joka on lähellä pääkaupunkiseutua, matkaero lentämisen ja junamatkan välillä ei loppupeleissä ole kovin suuri, kun huomioi kaikki odottamiset”, Andersson toteaa kysymykseen Tampere-Pirkkala lentoaseman merkityksestä osana valtakunnallista verkostoa.

Andersson korostaa, että sen sijaan huomattavasti kauempana pääkaupunkiseudusta sijaitsevien lentoasemien ylläpitäminen on tällä hetkellä tärkeää paikkakuntien matkailun ja elinkeinoelämän kannalta. Hän kuitenkin toteaa, että tulevaisuudessa on mielenkiintoista seurata, nähdäänkö lentoliikenteessä jonkinlaista kehitystä ympäristöystävällisempään suuntaan.

”Jos tällainen teknologinen murros tulee ja saamme oikeasti kestäviä tapoja lentää, se asettaa tämän lentokenttäkysymyksen aivan eri valoon kuin tällä hetkellä.”

Andersson kertoo, että Tampereelta hänellä on paljon muistoja niin työ- kuin lomamatkoilta.

”Olemme nauraneet, että lapsemme lempilomakohde on Tampere. Hän viihtyi erityisen hyvin muun muassa Muumimuseon rappusissa”, Andersson naurahtaa.

