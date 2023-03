Pääministeri Sanna Marin kävi äänestämässä Metsossa – antoi Aamulehden puheenjohtajahaastattelussa tiukan kannanoton Puskiaisten oikaisuun

Sdp:n puheenjohtajan Sanna Marinin mukaan Tampereen ratapihan kunnostaminen ja asemaseudun kehittäminen ovat jo tulevan vaalikauden asioita.

Pääministeri ja sdp:n puheenjohtaja Sanna Marin toivoo sosiaalidemokraattien nappaavan eduskuntavaaleissa yhden lisäpaikan Pirkanmaalta.

Viime vaaleissa eduskuntaan valittiin Pirkanmaan vaalipiiristä Marinin lisäksi, Ilmari Nurminen, Pia Viitanen, Marko Asell sekä Jukka Gustafsson. Gustafssonia lukuun ottamatta muut kansanedustajat tavoittelevat vaaleissa jatkokautta.

”Lähdemme tavoittelemaan kuutta paikkaa Pirkanmaalta. Vaalipiiriinhän tuli nyt yksi lisäpaikkakin”, Marin toteaa Aamulehden puheenjohtajahaastattelussa.

Tänä vuonna Pirkanmaan vaalipiiristä valitaan kansanedustajia 20, kun aikaisemmin heitä on eduskunnassa ollut yhteensä 19. Marinilla on vakaa usko siihen, että sdp menestyy ja pysyy Pirkanmaan suosituimpana puolueena.

”Meillä on aivan erinomainen ehdokaslista. Se on alueellisesti kattava ja meillä on eri ikäisiä, eri sukupuolta olevia, eri taustoista ja ammattiryhmistä tulevia.”, hän summaa.

Kuka? Sanna Marin Ikä: 37 Keskeiset työtehtävät: Juuri nyt pääministerin töiden hoitaminen ja samaan aikaan vaalikampanjan pyörittäminen. Perhe: Puoliso Markus ja viisivuotias tytär Emma. Syntymäkunta ja asuinpaikka: Syntynyt Helsingissä, mutta muuttanut Pirkkalaan seitsenvuotiaana. Koti Tampereen Kalevassa. Koulutus: Valmistunut hallintotieteiden maisteriksi Tampereen yliopistosta.

Ratapihaan rahaa ensi vaalikaudella

Marinin mukaan valtion tulisi rahoittaa Tampereen ratapihahanketta yhdessä kaupungin kanssa.

”Kun puhutaan ratapihan kunnostuksesta, mahdollisesta siirrosta tai muista suunnitelmista, silloin kyse on valtion toiminnasta. Tietenkin myös kaupunki voi siihen osallistua. Meillä on paljon potentiaalia asemanseudulla ja totta kai on myös kaupungin intressissä, että asemaseutua kehitetään.”

Mutta kuinka ripeästi ratapihaan tulisi rahoittaa?

”Mielestäni ratapihan kunnostaminen ja asemaseudun kehittäminen ovat ehdottomasti tulevalla vaalikaudella sellaisia asioita, joita pitää pystyä edistämään”, Marin toteaa.

Myös ratikan laajentamista Tampereen naapurikuntiin tulisi Marinin mukaan ehdottomasti tukea valtion puolelta.

”Valtiolla on tähän mennessä ollut linja, että yhdellä kolmasosalla tuetaan näitä hankkeita. Mielestäni se on ollut kestävä linjaus ja sillä samalla mallilla voimme jatkaa.”

Lentokenttä tärkeä

Tampereen ja Helsingin välisen junayhteyden nopeuttaminen tulisi pääministerin mukaan tapahtua ensisijaisesti lisäämällä raiteita pääradalle.

”Tätä nykyistä rataa pitää kunnostaa jo itsessään. Sen lisäksi tarvitsemme lisää raiteita pääradalle. Ilman muuta tarvitsemme nopeampi raideyhteyksiä Helsingistä Tampereelle ja siitä edelleen pohjoiseen.”

Marin korostaa myös Tampere-Pirkkalan-lentoaseman merkitystä alueelle ja sen roolia osana valtakunnallista verkostoa. Hän toteaa kentän olevan tärkeässä roolissa nyt ja tulevaisuudessa myös Helsinki-Vantaan varakenttänä.

”Tällaisesta huoltovarmuusnäkökulmastakin kenttä on tärkeä ja merkittävä. Uskon myös, että tulemme kehittämään myös Tampereen Helsinki-Vantaa-yhteyttä. Sitä tuetaan laajasti ja haluamme nopeammat yhteydet Tampereelta Helsinki-Vantaan-lentokentälle.”

Ehdoton ei Puskiaisten oikaisulle

Marin totesi jo Aamulehden vaalitentissä vastustavansa moottoritien oikaisun rakentamista Lempäälästä Pirkkalaan. Puskiaisten oikaisuksi kutsutun hankkeen toteuttaminen ei Marinin mukaan ole järkevää luontohaittojen vuoksi.

”Suhtaudun erittäin kriittisesti siihen, että tien mutta ennen muuta tämän teollisuusalueen tieltä, kaadettaisiin luonnontilaista metsää. Ne ovat erittäin arvokkaita alueita.”