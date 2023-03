Pirkanmaalaiset maan kolmanneksi aktiivisimpia ennakkoäänestäjiä – näissä kunnissa äänestys aktiivisinta

Kotimaan äänestysvilkkaus oli kolmannen ennakkoäänestyspäivän jälkeen 17,1 prosenttia, kun Pirkanmaalla päästiin jo 19,5 prosenttiin.

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys jatkuu ensi viikon tiistaihin asti. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 2. päivä huhtikuuta.

Ennakkoäänestyksessä oli perjantaina hieman verkkaisempi tahti kuin kahtena ensimmäisenä päivänä. Kotimaan äänestysvilkkaus oli kolmannen ennakkoäänestyspäivän jälkeen 17,1 prosenttia. Naiset ovat olleet miehiä aktiivisempia äänestäjiä, sillä naisten äänestysprosentti on kolmannen päivän iltana 17,7 prosenttia ja miesten 16,5. Yhteensä runsaat 730 000 äänioikeutettua on jo kertonut, kenet pitäisi valita eduskuntaan seuraavaksi nelivuotiskaudeksi. Kaikkiaan äänioikeutettuja on lähes 4,3 miljoonaa.

Pirkanmaalla tahti jatkui koko maata vireämpänä, ja äänestysvilkkaus nousi perjantaina 19,5 prosenttiin. Äänensä on jo käynyt antamassa lähes 82 000 pirkanmaalaista. Pirkanmaan äänestäjät ovat maan kolmanneksi aktiivisimpia ennakkoäänestäjiä. Pirkanmaata edellä äänestysvilkkaudessa ovat vain Satakunta 20,4 prosentilla ja Lapin vaalipiiri 20,3 prosentilla.

Pirkanmaan kuntien korkein äänestysaktiivisuus on Ruovedellä, 23,3 prosenttia, Ikaalisissa 22,7 prosenttia ja Tampereella, 21,5 prosenttia. Alhaisin äänestysaktiivisuus taas on Akaassa, Ylöjärvellä ja Urjalassa, joissa prosentti jää 15,6:een.

