Äänestämässä on jo käynyt liki puoli miljoonaa suomalaista – Pirkanmaalla äänestetään muuta maata vilkkaammin, tämä kunta kärjessä

Pirkanmaalla äänestysvilkkaus on toisen ennakkoäänestyspäivän jälkeen 13,1 prosenttia.

Aamulehti

Ennakkoäänestys jatkuu vilkkaana. Äänestämässä on jo käynyt liki puoli miljoonaa suomalaista. Kotimaan äänestysvilkkaus nousi toisena äänestyspäivänä torstaina 11,5 prosenttiin.

Pirkanmaalla äänestysvilkkaus on koko maata parempi, eli 13,1 prosenttia. Torstaina ennakkoon kävi äänestämässä 28 546 pirkanmaalaista ja yhteensä äänestäneitä on jo 55 033. Äänioikeutettuja Pirkanmaan vaalipiirissä on yhteensä 419 976.

Nyt toisena ennakkoäänestyspäivänä Pirkanmaalla oli liikkeellä runsaat 2 000 äänestäjää enemmän kuin keskiviikkona. Pirkanmaan kuntien ahkerimmat äänestäjät löytyvät Ruovedeltä, Ikaalisista ja Tampereelta. Ruovedellä jo 16,4 prosenttia, Ikaalisissa 15,5 prosenttia ja Tampereella 14,6 prosenttia äänioikeutetuista on käynyt uurnilla. Vähiten ennakkoäänestys on toistaiseksi kiinnostanut Urjalassa, jossa vasta 9,8 prosenttia on äänestänyt.

Ennakkoäänestys jatkuu ensi viikon tiistaihin asti. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 2. päivä huhtikuuta.