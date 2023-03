Pirkanmaan hyvinvointialue hankkii lisää hoitajia ulkomailta, kaksi yritystä valitti markkinaoikeuteen – Syynä muun muassa epäily ikäsyrjinnästä

Tarjouksen jätti kaikkiaan 12 yritystä, joista kilpailutuksen voitti Barona Sote.

Pirkanmaan hyvinvointialue (Pirha) teki 20. helmikuuta 2023 päätöksen hoitoalan henkilöstön hankkimisesta ulkomailta. Hankintapäätöksestä on tehty kaksi valitusta Markkinaoikeuteen. Valituksen tekivät tarjouksen jättäneet Nordic Care Finland oy ja Dealworld oy, joista ensimmäinen hävisi tarjouskilpailussa ja toinen suljettiin siitä pois.

Pirkanmaan hyvinvointialue valtuutti Tampereen kaupungin hallinnoimaan hankintamenettelyä. Kilpailutuksesta vastasi Tuomi-logistiikka. Tarjouksen jätti kaikkiaan 12 yritystä, joista kilpailutuksen voitti Barona Sote oy. Yritys on erikoistunut sosiaali- ja terveysalan työnvälitystoimintaan Suomesta ja ulkomailta.

Hankintasopimuksen mukaan yritys kouluttaa ja tuo ulkomaisen sosiaali- ja terveysalan koulutuksen suorittaneita hoitajia Pirkanmaan hyvinvointialueen palvelukseen. Tarkoitus on, että hoitajat työllistyvät lähihoitaja­oppisopimus­koulutuksen ja hoiva-avustaja­koulutuksen kautta ikäihmisten palveluihin eri puolille Pirkanmaata. Hankinnan arvonlisäveroton vuosiarvo on noin 700 000 euroa, ja koko sopimuskauden aikana noin 2,8 miljoonaa euroa. Valintaperusteena oli kokonaistaloudellisesti edullisin tarjous, jossa hinnan painoarvo oli enintään 80 pistettä ja laadun 20 pistettä.

Kaksi valitusta

Nordic Care Finland hakee hankintapäätökseen muutosta, koska sen mukaan tilaajan tarjouspyynnössä on selkeää ikärasismia. Näin siksi, että tarjouspyynnössä oli vaatimus tutkinnon suorittamisesta vuoden 2000 jälkeen, eikä tilaaja pyynnöstä huolimatta suostunut muuttamaan sitä. Palvelukuvauksessa todetaan, että hoitajilla tulee olla suoritettuna sairaanhoitajatutkinto vuonna 2000 tai sen jälkeen. Tilaaja on täsmentänyt, että vaatimus koskee sairaanhoitajatutkintoa, ei ikää. Valittaja kuitenkin laskee, että näillä vaatimuksilla ei ole mahdollisista, että tilaajan hyväksymät Suomeen tulevat hoitajat olisivat 44-vuotiaita tai sitä vanhempia.

Nordic Care Finlandin mukaan myös tilaajat ovat muuttuneet matkan varrella. Pirkanmaan hyvinvointialueen piti alun perin toteuttaa hankinta yhteishankintana Keiturin Sote oy:n kanssa, mutta nykyään myös Keiturin Sote on osa hyvinvointialuetta. ”Keiturin Sote on hakenut oman kumppanin jo viime vuoden puolella ja on todennäköistä, että he eivät ole tässä enää mukana, joten tilaaja ja hoitajien määrät sekä paikkakunta ovat muuttuneet”, valituksessa todetaan. Valittajan mielestä tarjouspyyntö ei enää nykytilanteessa päde ja se pitää uusia.

Lakia rikottu?

Toinen valittaja Dealworld oy ei täyttänyt tarjouspyynnön ehtoa nimetyn projektipäällikön osalta, minkä vuoksi se suljettiin pois kilpailutuksesta. Dealworld taas katsoo valituksessaan, että hankintalakia on rikottu. Yritys kertoo toimittaneensa kaikki pyydetyt lisäselvitykset määräajassa ja katsoo täyttävänsä kaikki esitetyt vaatimukset. Dealworld toteaa, että tarjouspyynnössä sai nimetä vain yhden projektipäällikön, mutta sillä on kolme eri projektipäällikköä vastuualueineen.

Dealworldin mielestä päätös sen tarjouksen hylkäämisestä pitäisi siksi kumota ja laskea kokonaispisteytys uudelleen tai tarvittaessa uusia kilpailutus.