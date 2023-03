Vain nämä ehdokkaat ovat ilmoittaneet vaalirahoituksestaan Pirkanmaalla, katso lista – kahdella ehdokkaalla summa nousee yli 30 000 euron

Kokoomuksen pirkanmaalaisista ehdokkaista yksikään ei ole antanut ennakkotietoja vaalirahoituksestaan, vasemmistoliitossa kaikki ovat tehneet ennakkoilmoituksen.

Eduskuntavaaliehdokkaista koko maassa 26 prosenttia on antanut ennakkotietoja vaalirahoituksestaan eli kertonut vaalikampanjansa suuruudesta ja rahoituksen lähteistä.

Ennakkoilmoituksen tekoaikaa vaalirahoitusta valvovalle Valtiontalouden tarkastusvirastolle on huhtikuun alkuun.

Pirkanmaan vaalipiirissäkin puolueiden ja ehdokkaiden välillä on isoja eroja. Tiistaina 21. maaliskuuta päivitettyjen tietojen mukaan eniten rahaa käyttää Jouni Ovaska (kesk.) 31 000 euroa. Lauri Lyly (sd.) käyttää 30 000 euroa. 29 000 euroa kertoo käyttävänsä Jaakko Mustakallio (vihr.) ja Linda Lähdeniemi (kesk.) 25 100 euroa.

Mitä? Ennakkoilmoituksen tehneet Pirkanmaalla Feministinen puolue: Riikka Pöntinen Liberaalipuolue: Ilari Juslén, Joni-Petteri Kivistö, Elisa Kuusama, Timo-Pekka Kuusama, Kimmo Kyllönen, Anton Murola, Jani Nieminen, Juha-Matti Peltola, Juha Ristimäki, Jussi-Pekka Salimäki, Kaj Torrkulla, Tommi Vihervaara Perussuomalaiset: Aarne Raevaara Piraattipuolue: Juho Karvinen, Teemu Lindroos, Arto Tammenoksa, Klaus Törnkvist, Jarno Yltävä Suomen Keskusta: Terhi Ala-Keturi, Ari Arvela, Tarja Haapasaari, Hanna Holma, Linda Lähdeniemi, Matias Lösönen, Marjo Mäkinen-Aakula, Raili Naskali, Jouni Ovaska, Janne Riitakorpi, Aleksi Sandroos, Minna Sarvijärvi, Miina-Maija Simonen, Matti Särkilampi Suomen Kommunistinen Puolue: Mervi Grönfors Suomen Kristillisdemokraatit: Marika Hakola, Sirpa Pursiainen Suomen Sosiaalidemokraattinen puolue: Lauri Lyly Vasemmistoliitto: Katariina Aakus, Mikko Aaltonen, Teija Hautanen, Selmi Holopainen, Toni Ilmaniemi, Anna Kontula, Satu Kosola, Katja Kotalampi, Aki Leppänen, Mari Lind, Lauri Lindén, Mirka Löf, Minna Minkkinen, Aapo Niemi, Anne Nyman, Virva-Mari Rask, Leena Saarela, Liban Sheikh, Sohvi Sirkesalo, Esko Turunen Vihreä liitto: Olga Haapa-aho, Timo Halttula, Matti Helimo, Stiina Lahikainen, Jaakko Mustakallio, Ninni Pehkonen, Sirpa Repo, Kaisa Räsänen, Juhana Suoniemi, Wesslin Tiina Lähde: Vaalirahoitusvalvonta.fi, tilanne 21.3 klo 14.00

10 puolueelta ei yhtään ilmoitusta

Kokoomuksen ehdokkaista yksikään ei ole tehnyt ennakkoilmoitusta puoleenpäivään 21. maaliskuuta mennessä. Kokoomuksen lisäksi yhtään ilmoitusta Pirkanmaan vaalipiiristä ei ole Suomen Ruotsalaisen kansanpuolueen, Liike Nytin, Sinimustan Liikkeen, Eläinoikeuspuolueen, Kansalaisliiton, Valta kuuluu kansalle, Vapauden liiton, Kristallipuolueen tai Suomen kansa ensin -puolueen pirkanmaalaisehdokkailta.

Sdp:n ehdokkaista ennakkoilmoituksen on tehnyt vain Lauri Lyly. Sama tilanne on perussuomalaisissa, ennakkoilmoitus löytyy vain yhdeltä ehdokkaalta, Aarne Raevaaralta, jonka bujdetti on 10 000 euroa. Feministisestä puolueesta ilmoituksen on tehnyt Riikka Pöntinen, jonka kulut ovat 1 552 euroa.

Kristillisdemokraateista ilmoituksen on tehnyt kaksi pirkanmaalaisehdokasta, he ovat Marika Hakola ja Sirpa Pursiainen.

Vasemmistoliiton, liberaalipuolueen ja piraattipuolueen kaikki ehdokkaat ovat jo tehneet ennakkoilmoituksen vaalirahoituksestaan. Keskustan joukosta ennakkoilmoituksen on tehnyt suurin osa, kahdestakymmenestä ehdokkaasta tiedot löytyvät neljältätoista. Vihreiden kahdestakymmenestä ehdokkaasta ilmoituksen on tehnyt kymmenen henkilöä.

Vaalimainonta isoin kulu

Ennakkoilmoituksen mukaan Lauri Lylyn (sd.) vaalikampanjan kulut ovat 30 000 euroa, joista omia varoja on 11 000 euroa. Muu rahoitus tulee muun muassa puolueelta, 5 000 euroa, muilta tahoilta saatua tukea ilmoitetaan olevan yhteensä 13 000 euroa. Vaalikampanjan isoin kuluerä on vaalimainonta.

Keskustan nykyisistä kansanedustajista Jouni Ovaska on tehnyt ennakkoilmoituksen, mutta Arto Pirttilahti ei. Ovaskan vaalikampanjan kulut ovat 31 000 euroa, joista omia varoja on 5 800. Ovaskallakin suurin menoerä on mainonta.

Vasemmistoliiton eduskunnassa oleva Anna Kontula käyttää kampanjointiin 15 000 euroa, josta omia varoja on 3 150 euroa. Suurin kuluerä hänelläkin on vaalimainonta.

Vihreiden istuvista kansanedustajista Iiris Suomela ei ole tehnyt ennakkoilmoitusta. Aluevaaleissa puolueen ykkönen oli Jaakko Mustakallio. Hänen ennakkoilmoituksensa mukaan vaalikampanjan kulut ovat 29 000 euroa, joista omia varoja on 12 500 euroa.

Ennakkoilmoituksen tehneistä ehdokkaista yli 10 000 euron ilmoittaa käyttävänsä Anne Nyman (vas.), Sirpa Pursiainen (kd.), Minna Minkkinen (vas.), Virva-Mari Rask (vas.) Tiina Wesslin (vihr.), Anna Kontula (vas.) ja Aleksi Sandroos (kesk.), Aki Leppänen (vas.) ja Lauri Linden (vas.).

Vaalirahoitusilmoitus vaalien jälkeen

Koko maassa nykyisistä eduskuntapuolueista suhteessa eniten ennakkoilmoituksia ovat tehneet vasemmistoliiton, vihreän liiton ja keskustan ehdokkaat. Prosenttiluvut ovat 77, 65 ja 46 prosenttia.

Eduskuntapuolueista nolla prosenttia ennakkoilmoituksia ovat tehneet rkp:n ja Valta kuuluu kansalle -puolueen ehdokkaat. Liike Nyt on kolmantena yhden prosentin ilmoitusinnokkuudella.

Vaalien jälkeen kaikkien eduskuntaan valittujen kansanedustajien ja varaedustajien on lain mukaan tehtävä vielä varsinainen vaalirahoitusilmoitus.

Ennakkoäänestys alkaa 22. maaliskuuta ja varsinainen vaalipäivä on 2. huhtikuuta.