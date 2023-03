Karmea monttu ilmestyi vilkkaalle tieosuudelle Tampereella – Kelirikko ja päällystevauriot kurittavat autoilijoita Pirkanmaalla: ”Rapautuminen etenee kiihtyvällä tahdilla”

Kelirikko ja rikkoutuneet tienpinnat koettelevat autoja Pirkanmaan teillä. Pirkanmaan Ely-keskuksesta kerrotaan, että teiden huonosta kunnosta tulee runsaasti yhteydenottoja.

Asfalttipinta on paikoin pahoin vaurioitunut Paasikivenkadulla Haarlan entisen paperitehtaan kohdalla Lielahden suunnasta ajettaessa. Monttu on kasvanut hiljalleen viikonlopun ja alkuviikon aikana. Raitiotieallianssi kertoi tiistaina, että Tampereen kaupungin katualueella sijaitseva monttu paikataan pikaisesti.

Kevään sää enteilee Pirkanmaan teille keskivaikeaa, jopa vaikeaa kelirikkokevättä. Pirkanmaan Ely-keskuksen tienpidon asiantuntija Tomi Alho sanoo, että kelirikkoaika on parhaillaan käsillä, kun tienpinnat tulevat talven jäljiltä hiljalleen näkyviin.

Menneen talven ja kevään aiheuttamat vauriot teille eivät ole vielä varmoja. Alho sanoo, että talven pakkasten lisäksi tilanteeseen vaikuttavat esimerkiksi pohjaveden pinnankorkeus ja maankosteus.

Kelirikon lisäksi myös päällystevaurioiden määrä on lisääntynyt. Pirkanmaan Ely-keskuksen ylläpitovastaava Tomi Keisala kertoo, että Pirkanmaan tiet ovat talven ja kevään aikana reikiintyneet voimakkaasti.

Keisala sanoo, että lisääntyneet teiden pintojen vauriot ovat seurausta paitsi säästä, myös tieverkon kunnon heikentymisestä.

”Tosiasia on, että päällystys ja korjausmäärät ovat melko pieniä tarpeeseen nähden ja sitä kautta rapautuminen etenee kiihtyvällä tahdilla ja tieverkon kunto heikkenee”.

Monttujen määrä Pirkanmaan teillä on kasvanut alkavan kevään kynnyksellä. Yksi iso monttu sijaitsee Paasikivenkadulla keskustan suuntaan kulkevilla kaistoilla.

Yhteydenottoja sataa

Teiden kuntoa koskevat palautemäärät ovat kasvussa, ja viikon aikana Pirkanmaan teiden huonosta kunnosta voi tulla jopa sata yhteydenottoa.

Ely-keskus saa palautetta ympäri maakuntaa, mutta yhteydenottojen perusteella osassa alueita ongelmakohtia on enemmän kuin toisaalla.

Keisala kertoo, että yhteydenottoja tulee erityisesti valtatie 3:lta Parkanon kohdalta, jossa tie on heikossa kunnossa. Palautta sataa Ely-keskuksen suuntaan myös Sastamalasta kantatie 44:ltä sekä Ylöjärveltä yhdystie 2774:ltä.

Viestejä tulee myös taajama- ja kaupunkialueilta, joissa päällystevaurioita on maanteiden tapaan paikoin jopa paljon.

Ilmoitusten lisäksi Pirkanmaan Ely-keskus saa vuosittain runsaasti korvauspyyntöjä tilanteisiin, jossa auto on rikkoutunut tien huonon kunnon takia. Lähtökohta kuitenkin on, että autoilijalla on velvollisuus sovittaa ajonopeutensa vallitseviin olosuhteisiin ja pyrkiä tätä kautta estämään vahinkojen syntyminen.

Sadevesi peitti Paasikivenkadulle ilmestynyttä monttua maanantaina iltapäivällä. Vastaavanlaisia reikiä on syntynyt asfalttiin myös muualla Pirkanmaalla.

Reikä syntyy nopeasti

Autoilijoiden kannattaa olla nyt tarkkana liikenteessä, sillä isokin reikä voi syntyä tienpintaan hyvinkin nopeasti.

Keisala sanoo, että jo valmiiksi rapautuneilla teillä sääolosuhteet yhdessä korkeiden liikennemäärien kanssa rikkovat pinnan nopeasti. Paikalla, jossa ei ollut aamulla reikää, tilanne voi olla jo toinen iltapäivällä.

Tienpidon asiantuntija Tomi Alho sanoo, että monttu muodostuu nopeasti, kun pinnan alle menee vettä ja reikä laajenee jäätymisen takia.

”Lopulta myös yliajavat autot laajentavat reikää tienpinnassa. Jopa vain muutama kymmenen yliajavaa autoa voivat aiheuttaa isonkin reiän ja lopulta siihen voi rikkoontua myös autoja", Alho tarkentaa.