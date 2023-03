Punkit ovat jo hereillä – Pirkanmaalla tehty tänä keväänä toistakymmentä havaintoa

Puutiaiset levittävät vaarallisia tauteja, bakteeriperäistä borrelioosia ja virusperäistä puutiaisaivotulehdusta.

Sää näyttää talviselta, mutta kevään ensimmäiset punkkihavainnot on jo tehty Pirkanmaalla. Punkkilive.fi-sivuston mukaan Tampereella on tänä vuonna kirjattu 10 punkkihavaintoa ja Kangasalla yksi, kun koko maassa havaintoja on tehty yhteensä 47. Punkkilive on Turun yliopiston ja lääkeyhtiö Pfizerin ylläpitämä verkkosivusto, jonne kansalaiset voivat ilmoittaa punkki­havainnoistaan.

”Ruohikkoa on jo paikoin näkyvissä, ja pieni määrä punkkeja on jo hereillä. Melkein läpi vuoden Etelä-Suomesta tulee yksittäisiä punkkihavaintoja. Koirat niitä saavat, mutta voi niitä tulla ihmisiinkin. Lempäälästä ylöspäin esiintyy kahta eri puutiaista, tavallisen puutiaisen lisäksi myös Siperian puutiaista eli taigapunkkia”, kertoo yliopistonlehtori Eero Vesterinen Turun yliopiston biologian laitokselta.

Levittävät tauteja

Puutiaiset levittävät vaarallisia tauteja, bakteeriperäistä borrelioosia ja virusperäistä puutiaisaivotulehdusta. Borrelioosin tartunta-aluetta on koko maa pohjoisinta Suomea lukuun ottamatta, mutta eniten tapauksia havaitaan Etelä-Suomessa ja Ahvenanmaalla. Borrelioosia voidaan hoitaa antibiooteilla. Kerran sairastettu borrelioosi ei suojaa uudelta tartunnalta.

Puutiaisaivotulehdus TBE tunnetaan myös nimellä Kumlingen tauti. Kyseessä on harvinainen sairaus, joka voi olla ihmiselle vakava. Suomessa on todettu viime vuosina noin 60–80 puutiaisen levittämää aivotulehdustapausta. Suomessa puutiaisen levittämää aivotulehdusta esiintyy erityisesti Ahvenanmaalla ja Turun saaristossa, mutta yksittäisiä tapauksia on todettu myös Pirkanmaalla. ”Vuosina 2017–2021 puutiaisaivotulehdusta on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n tietojen mukaan todettu Tampereella, Pälkäneellä ja Kuhmoisissa.”

TBE:tä vastaan on olemassa tehokas rokote, joka kuuluu riskialueilla myös kansalliseen rokotusohjelmaan.

Suomessa punkki puree ihmistä noin puoli miljoonaa kertaa vuosittain. Ihoon tarrautunut punkki on irrotettava mahdollisimman pian punkkipihdeillä, jotta tartunnanaiheuttajat eivät pääse siirtymään punkista ihmiseen.