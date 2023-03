Missä Pirkanmaalla pääsee äänestämään ennakkoon? Katso tästä koko lista ja aukioloajat

Aiotko äänestää eduskuntavaaleissa ennakkoon? Tähän artikkeliin on koottu kaikki Pirkanmaan ennakkoäänestyspaikat, niiden osoitteet ja aukioloajat kunnittain.

Aamulehti

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys käynnistyy keskiviikkona 22.3. Ennakkoon on mahdollista äänestää vajaan viikon ajan, sillä äänestys jatkuu tiistaihin 28. maaliskuuta saakka.

Varsinainen vaalipäivä on sunnuntaina 2. huhtikuuta. Tuolloin äänestäminen on mahdollista ainoastaan äänioikeutetun oman äänestysalueen äänestyspaikassa, joka on merkattu postitse toimitettuun äänioikeusilmoitukseen.

Keräsimme tähän juttuun tärkeimmät tiedot, jotka ennakkoon äänestävän tulee tietää ennen äänestyspaikalle menoa.

Mitä mukaan äänestyspaikalle?

Ennakkoon äänestäessä mukaan tarvitaan ainoastaan henkilöllisyystodistus. Se voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti tai vastaava kuvallinen asiakirja.

Mikäli äänioikeutetulla ei ole vaadittua henkilöllisyystodistusta, lähimmältä poliisilaitokselta voi hakea äänestystä varten maksuttoman, väliaikaisen henkilökortin. Sitä hakiessa tarvitaan kaksi enintään kuusi kuukautta vanhaa passikuvaa.

Postitse saapunutta äänioikeusilmoitusta ei tarvitse ottaa mukaan ennakkoäänestykseen. Mikäli äänestys tapahtuu ennakkoon ulkomailla tai laitoksessa ilmoitus kannattaa ottaa mukaan, koska se voi nopeuttaa äänestämistä näissä paikoissa.

Tampereella on yhteensä 22 yleistä ennakkoäänestyspaikkaa.

Miten välttää ruuhkat?

Tampereen kaupungin mukaan äänestyspaikoissa on yleensä eniten ruuhkaa lounasaikaan sekä iltapäivisin. Myös kaksi ensimmäistä ja kaksi viimeistä ennakkoäänestyspäivää ovat yleensä ruuhkaisimpia.

Missä voi äänestää ennakkoon?

Ennakkoon on mahdollista äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa ympäri maata. Ennakkoäänestys on mahdollinen myös muun kuin oman vaalipiirin alueella. Tampereella edustakuntavaalien yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja on yhteensä 22.

Kaupunki on tänä vuonna lisännyt muutamia uusia äänestyspisteitä. Uusia äänestyspaikkoja ovat Tays Keskussairaalan pääaula sekä palvelupiste Frenckell. Frenckell korvaa aikaisemmin äänestyspaikkana toimineen Virastotalon.

Tänä vuonna Kalevan Prismassa toimii kaksi ennakkoäänestyspistettä, jotka sijaitsevat ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa. Äänensä voi antaa ennakkoon myös ulkona Lielahden Prismassa.

Mikäli äänestyspaikalla haluaa välttää ruuhkat vaaliuurnilla kannattaa suunnata muulloin kun lounasaikaan.

Yleensä ennakkoäänestyspaikka on avoinna kaikkina seitsemänä ennakkoäänestyspäivänä, mutta osa saattaa olla avoinna lyhyemmänkin ajan. Lisäksi Ylöjärvellä Rundi-autossa ja Lempäälässä kirjastoautossa äänestäminen on mahdollista ennalta määrättyinä ajankohtina, tietyissä paikoissa.

Ennakkoäänestyspaikat Tampereella: Palvelupiste Frenckell

Nuorten kulttuurikeskus Monitoimitalo 13

Vuoreksen koulu

Tays Keskussairaala pääaula

Pääkirjasto Metso

Kaukajärven kirjasto

Kämmenniemen kirjasto

Nekalan lähitori

Pappilanpuiston lähitori

Pispan lähitori

Pohjolan lähitori

Kauppakeskus Duo Hervanta

Kauppakeskus Ratina

Liikekeskus Westeri

K-Citymarket Tampere Linnainmaa

K-Citymarket Tampere Turtola

Prisma Kaleva 1. ja 2. kerros

Prisma Koivistonkylä

Prisma Lielahti sisä- ja ulkoäänestys

Tampereen yliopisto keskustakampus Linna

Tampereen yliopisto Hervannan kampus Tietotalo

Tampereen ammattikorkeakoulu pääkampus

Ennakkoäänestyspaikat Pirkanmaan eri kunnissa: Akaa: Akaan kaupungin talo, Viialan kirjasto, Kylmäkosken entinen terveysasema. Hämeenkyrö: Monitoimikeskus silta, Liikuntahalli Kosken Syke. Ikaalinen: Kauppakeskus Komppi Juupajoki: Kunnanvirasto Kangasala: Pääkirjasto, Prisma, Sariolan koulu ja Kuhmalan kirjasto. Kihniö: Puumilan taitotalo Kuhmoinen: Kuhmola Lempäälä: Lempäälä-talo palvelukäytävä, Ideapark, Sääksjärven kirjasto. Lisäksi Lempäälän kirjastoautossa on mahdollista äänestää tiettyinä ajankohtina, jotka voi tarkistaa kaupungin verkkosivuilta. Mänttä-Vilppula: Kaupungintalo, Vilppulan kunnantalo. Nokia: Prisma, K-Citymarket, Kirjasto- ja kulttuuritalo Virta Orivesi: Pääkirjasto, lisäksi äänestysbussi kiertää lauantaina 25.3. Parkano: Kaupungintalo Pirkkala: Pääkirjasto, Citymarket Pirkkala Punkalaidun: Kunnanvirasto Pälkäne: Kostia Areena, Luopioisten Seuratalo Ruovesi: Kunnankirjasto, Pekkalan koulu, Kylätalo Tapiola, Visuveden nuorisoseura. Sastamala: Kauppalantalo, K-Market Vammalan parkkipaikka Drive in, Suodenniemen Kerola, Äetsän kirjasto, Mouhijärven kirjasto, Liikenneasema Häijää, Kiikoisten kirjasto Urjala: Kunnantalo Valkeakoski: Kaupungintalo, Tietotien lukio, Torikeskus kirjaston lehtisali Vesilahti: Vesilahden kirjasto Lähde, Ristiveräjä Virrat: Kirjasto Ylöjärvi: Pääkirjasto Leija, Viljakkalan kirjasto, Kurun kirjasto, Kauppakeskus Elo. Lisäksi Rundi-auto kiertää ennakkoäänestyspäivinä Ylöjärvellä. Auton aikataulun voi tarkistaa kaupungin verkkosivuilta.

Kuka voi äänestää kotona ennakkoon?

Kotona äänestäminen on mahdollista, mikäli äänioikeutetun kyky liikkua ja toimia on rajoittunut ja hänellä ei ole mahdollisuutta päästä äänestyspaikalle ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Kotiäänestyksestä on ilmoitettava äänestyskunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 21. maaliskuuta kello 16 mennessä.

Jos äänioikeutetulla on haasteita tehdä itse äänestysmerkintää, hän voi ottaa äänestyspaikalle mukaan oman avustajan, myös vaalivirkailija voi avustaa tarvittaessa äänestäjää. Avustaja ei voi olla itse vaaleissa ehdokkaana eikä avustettavan puoliso, lapsi, sisarus tai vanhempi.