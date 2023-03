Päätös Raikun kyläkoulun kohtalosta siirtyi Kangasalla – Valtuutettu epäilee, että koulu halutaan ajaa alas väkisin

Kangasalan kaupungin valtuusto siirsi Raikun koulun tulevaisuutta koskevan päätöksen uudelleen valmisteltavaksi.

Kangasalan Raikun kyläkoulun kohtalo on puhuttanut pian vuoden ajan. Alueen asukkaiden keskuudessa epäilyksenä on ollut, että koulua on yritetty ajaa alas kaikessa hiljaisuudessa erilaisiin syihin vedoten. Kaupungin näkemyksen mukaan tilat eivät ole terveysturvalliset.

Kangasalan kaupunginvaltuusto käsitteli Raikun koulun lakkauttamista kokouksessaan maanantaina 13. maaliskuuta. Asian käsittelyn pohjalla oli sivistyslautakunnan ja kaupunginhallituksen päätösehdotus koulutoiminnan lakkauttamisesta Raikussa 1. elokuuta alkaen.

Valtuusto kuitenkin päätti äänestyksen jälkeen lähettää asian uudelleen valmisteluun. Valtuuston 1. varapuheenjohtaja Mika Ollila (kok.) kertoo, että asia päätettiin lähettää uudelleenvalmisteltavaksi, sillä päätösesitys oli heikosti valmisteltu.

Asiaan liittyen pitkän puheenvuoron pitänyt sdp:n valtuutettu Jari Markkinen tarkentaa, että yksi syy palautuksen taustalla oli, ettei tarkkoja euromääriä koulun korjauskustannuksista ollut tiedossa.

Markkinen sanoo, että henkilökohtaisella tasolla hänelle on myös jäänyt epäilys siitä, että kyseessä voisi olla mahdollinen koulun väkisin alasajo kaupungin ylimmän johdon taholta. Markkisen mukaan tästä kertoo esimerkiksi se, että valtuutettuja on peloteltu uhkakuvilla mittavista korjauskustannuksista. Markkinen sanoo, että todellisiin korjauskustannuksiin haetaan nyt tarkempaa selvyyttä ja asiaa käsitellään valtuustosta uudelleen toukokuussa.

Markkinen arvioi, että eduskuntavaalien alla puolueille oli turvallisinta äänestää asian siirtämisestä uudelleen valmisteluun sen sijaan, että olisi tehty päätöstä koulun lakkauttamisesta tai koulurakennuksen korjaamisesta opetuskäyttöön.

Mielenosoitus ennen kokousta

Ennen kaupunginvaltuuston kokousta Raikussa asuvat järjestivät mielenosoituksen Kangasala-talon edessä. Paikalla oli alueen asukkaita lapsista ikäihmisiin.

Raikun koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja Marianne Rajala kertoo, että asian lähettäminen uudelleen valmisteltavaksi kertoo siitä, että päättäjät ovat heränneet tilanteeseen.

”Asian saaman julkisuuden ja keskusteluiden myötä osa on saattanut herätä siihen, että onko asian valmistelu ja aikaisemmat käsittelyt menneet kirjojen ja kansien mukaan.”

Rajala arvioi, että oma vaikutuksensa oli myös lähestyvillä eduskuntavaaleilla.

”Koulutus ja erityisesti perusopetus on yksi vaalien kuumimpien puheenaiheita, joten ehkä nyt paikallistasolla ajateltiin, ettei ole oikea hetki käsitellä asiaa. Kukapa haluaisi olla se puolue, joka veisi koulun lapsilta”, Rajala kysyy.

Rajala toivoo, että Raikun koulu ja sen tärkeys alueen asukkaille muistettaisiin myös vaalien jälkeen.

”Koulu on meille kaikille tärkeä ja todella toivon, ettei asiaa lähetetty uudelleen valmisteltavaksi ainoastaan eduskuntavaalien takia”.