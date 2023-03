Nokian biokaasulaitoksesta tuli miljoonariita käräjäoikeuteen – Tästä on kyse

Urakoitsija vaatii käräjäoikeuden kanteessa lähes kahdeksaa miljoonaa euroa Pirkanmaan jätehuollolta, joka puolestaan haluaa urakoitsijalta 13 miljoonan saatavia.

Koukkujärven biokaasulaitoksen tankkausasema on koekäyttövaiheessa. Jakelu alkoi helmikuussa. Laitos näkyy takana.

Aamulehti

Nokian Koukkujärvellä toimivan biokaasulaitoksen rakentaminen johti riitaan, jota ratkotaan nyt Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Laitoksen urakoinut Ecoprotech oy nosti kanteen Pirkanmaan jätehuoltoa vastaan. Urakoitsija vaatii jätehuollolta sopimusrikkomuksen takia 6 miljoonan euron korvauksia. Jätehuolto irtisanoi hankintasopimuksen kesken rakentamisen. Lisäksi yhtiö vaatii jätehuollolta maksamattomista laskuista saatavia 1,8 miljoonan verran.

Laitoksen tilannut jätehuolto vaatii vastauksessaan, että kanne on hylättävä tai asian käsittelyä lykättävä, kunnes tilisuhteet on selvitetty. Jäteyhtiö vaatii urakoitsijalta yhteensä 13 miljoonan korvauksia muun muassa viivästyssakkojen ja rakentamisen loppukustannusten takia.

Kummankin vaatimuksia voi kuvailla merkittäviksi myös itse laitoksen rakennuskustannuksiin verrattuna. Kaasulaitoksen alkuperäinen kustannusarvio oli noin 23 miljoonaa, mutta budjetti on ylittynyt. Jätehuollon vastauksen mukaan urakoitsijalle on maksettu yli 25,7 miljoonaa euroa, mikä olisi lopullinen urakkahinta. Kaasuntuotannon aikataulu on viivästynyt pahasti. Laitoksen valmistaman biokaasun jakelun piti alkaa autoilijoille jo vuonna 2021, mutta koejakelu pääsi alkamaan vasta tämän vuoden helmikuussa.

Valtion investointitukea laitos sai yli 4,5 miljoonaa euroa.

Ecoprotech jätti haastehakemuksen viime lokakuussa. Syyskuussa se oli myös jättänyt poliisille tutkintapyynnön, jossa se pyytää selvittämään, syyllistyivätkö jätehuollon 7 johtohenkilöä törkeään petokseen tai muuhun rikokseen.

Jätehuolto jätti vastauksensa haastehakemukseen joulukuussa. Käräjäoikeus on pyytänyt urakoitsijalta vastauksia jätehuollon esittämiin väitteisiin maaliskuun aikana. Sovitteluratkaisukin on edelleen mahdollinen.

Urakoitsijan jättämän haastehakemuksen mukaan viivästysten taustalla on koronapandemian lisäksi muun muassa se, ettei jäteyhtiö ole valvonut, että laitokselle toimitettava materiaali on sopimuksen mukaista ja jäteyhtiö on myös jättänyt tarvittavat huollot tekemättä. Ohjeiden vastainen toiminta aiheutti muun muassa kuivamädätysprosessin ”romahtamisen”.

Jäteyhtiö puolestaan väittää muun muassa urakoitsijan antaman operoinnin tukipalvelun olleen niin ”puutteellista ja epäammattimaista”, että laitoksen bioreaktori sammui talvitakuuajojen jälkeen keväällä 2022. Ongelmat olivat vastaajan mukaan kärjistyneet jo takuuajojakson aikana, jolloin laitoksen toiminnasta vastasi urakoitsija. Jätehuolto irtisanoi urakkasopimuksen elokuussa 2022. Urakoitsijalle oli aiemmin muun muassa myönnetty puolen vuoden pidennys urakka-aikaan.

Urakan hankintasopimus tehtiin huhtikuussa 2019. Laitokselle alettiin ajaa jätettä kesällä 2021. Biokaasun jakelu alkoi autoilijoille helmikuussa 2023.