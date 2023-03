Avoin kilpailutus toi Kangasalle yrittäjyyspalkinnon

Julkisten hankintojen avoimuus toi Kangasalle maakunnallisen yrittäjyyspalkinnon. Akaa ylsi kunniamaininnalle muun muassa värikkään yritysyhteistyön avulla.

Kangasalan keskusta on uudistunut viime vuosina. Tämä kuva on rakennustyömaalta viime marraskuulta.

Aamulehti

Kangasala palkittiin tiistaina voitolla Pirkanmaan yrittäjien ja Pirkanmaan liiton maakunnan yrittäjyys- ja elinvoimakuntakilpailussa. Akaa ylsi kunniamaininnalle.

Palkintoperusteiden mukaan Kangasalan kaupungissa tehdään laajaa yhteistyötä yrittäjyyttä ja elinvoimaa kehittävien tahojen kanssa ja kaupunki keskustelee säännöllisesti yrittäjäyhdistysten kanssa. Myös vastuullisuuskysymykset otetaan hyvin huomioon. Ne olivat kilpailun tämänvuotisia painopisteitä.

Kilpailun järjestäjien mukaan julkiset hankinnat korostuvat kuntien arvioinneissa vuodesta toiseen, sillä niiden elinkeinopoliittinen merkitys on suuri. Osa kunnista on muun muassa avannut ostolaskudatansa, kilpailuttaa pienhankintansa avoimesti ja järjestää yrityksille hankintainfoja. Kangasalakin sai nyt kiitosta siitä, että hankinnat on järjestetty avoimesti ja kunnalla on käytössä myös palvelusetelimalli.

Akaalle kunniamaininta

Nyt kunniamaininnan ja elinvoiman kirittäjä -palkinnon saaneen Akaan kaupungin ansiot ovat pitkälti samanlaiset kuin Kangasalan. Akaan kehutaan vauhdittaneen kunnan yrittäjämyönteisyyttä ja elinvoimaisuutta systemaattisesti vuodesta toiseen ja tekevän yritysten kanssa värikästä ja vireää yhteistyötä. Myös Akaa tekee pienhankintoihin osallistumisesta sujuvaa, perusteissa sanotaan.

Kilpailu järjestettiin nyt 7. kertaa. Siihen osallistutaan kyselytutkimuksella, jonka täyttävät pääsääntöisesti yhdessä paikallinen yrittäjäyhdistys, kunnan elinkeino- ja yritysasiahenkilöt, kunnan tai kaupungin johtaja ja luottamushenkilöt. Kyselytutkimus arvioi muun muassa kunnan ja yrittäjien välistä yhteistyötä, yrittäjille tarjottavia tukipalveluita, sääntelyn sujuvuutta sekä paikallista yrittäjyysasennetta.

Aiemmin kilpailussa ovat menestyneet etenkin sellaiset kunnat, jotka tekevät yhteistyötä kaikenkokoisten yritysten, myös yksinyrittäjien kanssa. Yrittäjyys- ja elinvoimakuntakilpailun ovat voittaneet aikaisempina vuosina Nokia 2022, Parkano 2021, Pirkkala 2020, Sastamala 2019, Ylöjärvi 2018 ja Lempäälä 2017.