Aamulehti haastatteli Pirkanmaan aluevaltuustoryhmien puheenjohtajat ja kysyi, pitäisikö Taysin alueen vanhat rakennukset purkaa. Vastaukset olivat puoluerajoista riippumatta yksimielisiä.

Aamulehti

Pirkanmaan hyvinvointialueen valtuustoryhmät kannattavat yksimielisesti Tampereen yliopistollisen sairaalan Taysin alueen vanhojen rakennusten purkamista.

Taysin jättilaajennus on jäissä, koska Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi tammikuussa laajennusta varten tarvittavan poikkeusluvan. Päätöstä perusteltiin sillä, että hanke muuttaisi pysyvästi keskussairaalan ympäristöä ja suojeltujen rakennusten näkymää kaupunkikuvassa. Taysin alueen A-rakennuksen sisääntuloaula ja B-rakennuksen julkisivu ovat suojeltuja.

Viimeisin käänne laajennuksessa on ollut se, että Pirkanmaan hyvinvointialue Pirha on ilmaissut haluavansa purkaa vanhat rakennukset ja poistaa kiistellyltä B-talolta suojelumerkinnän. Myös A-talon suojelumerkinnän poistamista tavoitellaan. Aamulehti soitti Pirkanmaan aluevaltuustoryhmien puheenjohtajille ja kysyi, mitä suojelluille rakennuksille pitäisi tehdä.

Lue lisää: Hyvinvointialue haluaa purkaa kokonaan Taysin alueen vanhat rakennukset

Uutiskertaus Taysin jättilaajennus Pirha on suunnitellut rakentavansa 11-kerroksisen tornin Taysin alueelle. Hyvinvointialue haluaisi rakennuksen suojellun vanhan päärakennuksen eli B-rakennuksen ja Lääkärintien väliin. Tätä varten Pirha haki poikkeuslupaa, koska uusi rakennus ylittäisi alueelle vuonna 2015 hyväksytyn asemakaavassa osoitetun enimmäiskerrosluvun, joka on neljä. Tampereen yhdyskuntalautakunta myönsi joulukuussa 2022 poikkeamisluvan jätti-investoinnille. Pohjaesityksenä lautakunnalle oli, että poikkeamislupa hylätään. Pirkanmaan maakuntamuseo valitti luvasta hallinto-oikeuteen. Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi laajennussuunnitelman tammikuussa. Päätöstä perusteltiin sillä, että hanke muuttaisi pysyvästi keskussairaalan ympäristöä ja suojeltujen rakennusten näkymää kaupunkikuvassa. Pirha on jättänyt hallinto-oikeuden päätöksestä valituspyynnön korkeimpaan oikeuteen. Viime viikolla Aamulehti uutisoi, että Pirha haluaa, että Taysin kiistellyltä B-talolta poistetaan suojelumerkintä. Myös A-talon suojelumerkinnän poistamista tavoitellaan.

"Järki käteen”

”Me olemme ehdottomasti sitä mieltä, että vanhat rakennukset pitää purkaa pois ja rakentaa tilalle uudet ja toimivammat tilat”, sanoo perussuomalaisten aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Sami Kymäläinen.

Hänen mukaansa vanhoissa rakennuksissa on ollut sisäilmaongelmia. Rakennukset ovat myös toiminnallisesti todella heikkotasoiset. Kymäläisen mukaan uudella rakennuksella voitaisiin mahdollistaa parempi ja tehokkaampi ihmisten hoito ja myös työympäristö työntekijöille.

”Ihan käsittämätöntä, että suojellaan rakennuksia ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden kustannuksella.”

Kymäläinen myöntää, että vanhoilla rakennuksilla on historiallista arvoa, mutta hänen mukaansa historiallinen arvo ja rakennus ei saisi mennä ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin edelle. ”Tässä pitäisi nyt ottaa järki käteen.”

Kymäläinen toivoo, että museovirasto vetäisi valituksensa pois, koska asiassa on kysymys ihmisten terveydestä ja hyvinvoinnista. Lisäksi Kymäläisen mukaan hyvinvointialueella on hyvin kriittinen tilanne henkilöstön riittävyyden kanssa. Uudet ja tehokkaat toimitilat voisivat hänen mukaansa kuormittaa vähemmän henkilöstöä ja helpottaa lisärekrytointia. ”Mikä tahansa ratkaisu onkaan, sen pitäisi olla nopea.”

Milka Hanhelan (vas.) mukaan Taysin laajennushanke pitäisi saada ripeästi eteenpäin. B-talon mahdollinen purkaminen olisi Hanhelan mukaan valitettavaa, mutta sairaalan toimivuus on hänen mukaansa tärkeintä.

"Naula arkkuun”

Vasemmistoliitto on perussuomalaisten kanssa samoilla linjoilla. Vasemmistoliiton aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Milka Hanhela kertoo, että yleensä vasemmisto sekä Tampereella että Pirkanmaalla on tarkka siitä, että vaalitaan kulttuuriperintöä ja vanhoja rakennuksia. Tässä asiassa ryhmä kuitenkin tekee poikkeuksen.

”Tässä on kyse sairaalan toimivuudesta ja logistiikasta. Tontti on aika täynnä, joten vaihtoehtoja on aika vähän. Kaupunkikuvalliset arvot ovat tärkeitä, mutta ihmisarvo ja -henki menee siitä ohi”, sanoo Hanhela.

Mahdollinen B-talon purkaminen olisi harmillista, mutta Hanhelan mukaan vaihtoehtoja ei ole. Ihanteellisessa tilanteessa olisi hienoa, jos B-tornin julkisivu voitaisiin säilyttää, mutta ryhmässä on esitetty näkemys myös siitä, onko kaupunkikuvallinen arvo jo menetetty, kun ympärille on rakennettu niin paljon ”betonilaatikkoa”.

”Se hädin tuskin erottuu sieltä nyt. Tämä olisi ikään kuin viimeinen naula arkkuun. Emme vastusta suojelumerkinnän poistamista.”

Samoilla linjoilla on vihreiden valtuustoryhmä. Puheenjohtaja Perttu Jussilan mukaan olennainen asia on se, että modernit sairaalakalusteet eivät mahdu B-taloon. Se aiheuttaa käytännön ongelmia.

”Tarve uudistukselle on iso. Tässä täytyy asettaa asioita vastakkain ja miettiä, kumpi on tärkeämpää ja arvokkaampaa.”

Mikä? Uusi sairaala­rakennus Kustannusarvio noin 700 miljoonaa euroa. Rakennukseen sijoittuisivat päivystys Acuta, päivystysosastot, tehohoito, leikkaussaleja, poliklinikoita, vuodeosastoja ja kuvantaminen. Toiminta siirtyisi A-, B- ja K-rakennuksista uuteen rakennukseen. Rakennettaisiin vanhan päärakennuksen eli B-rakennuksen ja Teiskontien väliin.

"Huonoja kokemuksia”

Myös keskustan aluevaltuustoryhmä on samoilla linjoilla. Ryhmän puheenjohtaja Minna Sarvijärvi ei ymmärrä, miksi huonossa kunnossa olevaa ja korjauskelvotonta rakennusta täytyy suojella. ”Pitäisi rakentaa nykyvaatimusten mukainen rakennus tilalle. Se on työntekijöiden ja työssä jaksamisen kannalta niin tärkeää. Täytyy löytää kaikki keinot, jotta asiakkaat ja työntekijät voisivat hyvin.”

Kokoomuksen ja sdp:n aluevaltuustoryhmät eivät ole vielä varsinaisesti käsitelleet asiaa. Kuitenkin kummankin ryhmän puheenjohtajat ovat muiden puolueiden ryhmien kanssa samaa mieltä.

”Suhtaudumme uudistamisohjelmaan positiivisesti, koska on selvää, että sairaalarakennuksia pitää uudistaa. Vanhoista rakennuksista osa on käyttökelvottomia ja osa ei sovellu nykyaikaisella sairaalatekniikalle”, sanoo Leena Kostiainen (kok.).

”B-talo on aikansa tuote, mutta minun mielestäni maisemallinen arvo on aika pieni. Jos Hervannasta katsoessa maisema muuttuu, en henkilökohtaisesti pidä sitä suurena ongelmana”, Kostiainen jatkaa.

Kokoomuksen aluevaltuustoryhmä on laajennussuunnitelman kannalla. ”Etsitään kaavoittajan kanssa erilaisia ratkaisuja, jos näyttää siltä, että valitusten takia ohjelma ei ole sellaisenaan etenemässä”, sanoo ryhmän puheenjohtaja Leena Kostiainen.

Johanna Loukaskorven (sd.) mukaan tärkeintä on turvata asianmukaiset ja nykyaikaiseen päivystys-, leikkaus- ja vuodeosastohoitotoimintaan soveltuvat tilat. Olemassa olevat tilat ovat ahtaat ja epätarkoituksenmukaiset.

Kristillisdemokraattien aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja Sirpa Pursiainen sanoo ryhmän näkemyksen olevan se, että purkaminen on ainoa ratkaisu silloin, kun rakennukset eivät ole sisäilmaltaan turvallisia työntekijöille ja potilaille.

”Kaupungilla on paljon huonoja kokemuksia siitä, kun sisäilmaongelmia yritetään korjata ja korjaamisen jälkeen tajutaan, ettei korjaaminen ollutkaan riittävä. Sitten rakennuksiin on jäänyt homeaineita, jolloin rakennus joudutaan purkaman tai tekemään uudestaan korjausta.”

”En henkilökohtaisesti ymmärrä maakuntamuseon valitusta. Siellä pitäisi olla kokonaiskäsitys tilanteesta.”