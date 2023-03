Kiista vajoavasta rivitalosta jatkuu Pälkäneellä – taloyhtiö vaatii kuntaa lunastamaan talon tai korvaamaan 600 000 euroa

Pälkäneen vajoavan rivitalon oikeuskäsittely alkaa Turun hovioikeudessa Asunto-osakeyhtiö vaatii kuntaa korvaamaan vahingot. Rivitalotontti myytiin kaatopaikkajätteen päältä. Pirkanmaan käräjäoikeus piti asukkaiden vaatimuksia vanhentuneina.

Vajoavan ja käyttökieltoon asetetun Asunto-osakeyhtiö Onkkaalanrivin ja Pälkäneen kunnan välinen oikeuskäsittely alkaa Turun hovioikeudessa tiistaina 14. maaliskuuta.

Pirkanmaan käräjäoikeus hylkäsi asuinkelvottomaksi muuttuneen rivitalon osakkaiden korvausvaatimukset syyskuussa 2021.

Oikeuden mielestä asukkaiden korvausvaatimukset olivat vanhentuneita. Kunta ei myöskään käräjäoikeuden mielestä ollut syyllistynyt ympäristövahingon aiheuttamiseen.

Käräjäoikeus kuitenkin kohtuullisti neljän iäkkään osakkaan maksettavaksi tulevien oikeudenkäyntikulujen määrän puoleen eli noin 22 000 euroon.

Osakkaat vaativat nyt hovioikeudessa ensisijaisesti kuntaa lunastamaan asuinkelvottoman kiinteistön tai toissijaisesti maksamaan asukkaille 600 000 euron suuruiset korvaukset.

Pälkäneen kunta kiistää asukkaiden vahingonkorvausvaatimukset ja toteaa, ettei kyse ole ympäristövahingosta seuranneesta rakennuksen vajoamisesta.

”Asiassa ei ole ilmennyt mitään sellaista, että kunnan olisi syytä muuttaa kantaansa. On tietenkin ikävä kaikille osapuolille, että asian käsittely edelleen jatkuu korkeammassa oikeusasteessa”, toteaa Pälkäneen kunnanjohtaja Pauliina Pikka.

Tausta Pälkäneen vajoava rivitalo Neljän asunnon rivitaloyhtiö valmistui Pälkäneelle osoitteeseen Takojanpolku 13 vuonna 1988. Kunta myi maanvaihtojen jälkeen paikalliselle rakennusyhtiölle rivitalotontin talous- ja teollisuusjätteellä täytetyn soramontun päältä. Jätteen päälle oli ajettu noin neljän metrin kerros hiekkaa. Asukkaiden mielestä kunta on myynyt aikanaan rakennuskelvottoman tontin rivitalon rakennuspaikaksi, joten kunnan tulisi vastata aiheutuneista vahingoista ja kustannuksista. Ensimmäiset vauriot talossa havaittiin vuonna 2007. Vuonna 2018 rakennus todettiin korjauskelvottomaksi ja kunta joutui häätämään asukkaat kodeistaan. Lopullinen korvausvaade haastehakemuksessa oli 600 000 euroa. Kunta kieltäytyi korvaamasta vahinkoja. Pirkanmaan käräjäoikeus kumosi asukkaiden korvausvaatimukset 30.9.2021. Asukkaat valittivat päätöksestä Turun holvioikeuteen. Käsittely hovissa alkaa 14.3.2023.

Useita päiviä henkilötodistelua

Turun hovioikeuden esittelijän Elli Äärimaan mukaan käsittely alkaa tiistaina kirjallisella todistelulla.

”Asiaa on määrä käsitellä tiistaista torstaihin, ja perjantai on vielä varapäivä. Henkilökuulemisia on sekä hovioikeudessa Turussa että videoyhteydellä Tampereen käräjäoikeudesta. Kuulemisten ja todistelun jälkeen hovioikeus varaa itselleen kuukauden lopullisen päätöksen tekemiseen”, sanoo Äärimaa.

Asunto-osakeyhtiön väittämät vahinkoon johtaneet teot on tehty vuonna 1987 tai aiemmin. Tämän vuoksi asunto-osakeyhtiön saamiset olivat käräjäoikeuden mukaan vanhentuneet.

Sekä ensisijainen kolmen että toissijainen kymmenen vuoden vanhentumisaika olivat käräjäoikeuden mukaan ehtineet kulua umpeen ennen vaatimusten esittämistä.

20 000 kuution kaatopaikka

Toissijainen kymmenen vuoden vanhentumisaika ei kuitenkaan vanhentumislain mukaan koske ympäristövahinkoja.

Asunto-osakeyhtiö toteaa hovioikeuteen toimittamassaan valituksessa, että rakennuksen alla olevan täyttömaan alle on jätetty maan kaavoitusvaiheessa 1980-luvulla noin 20 000 kuution suuruinen kaatopaikka.

Rakennuksen alla oleva maaperä on valittajien mukaan ollut ja on edelleen rakennusmaaksi kelpaamatonta, ja toisaalta myös jätteidensä johdosta pilaantunutta.

Maaperän muutokset ovat olleet hitaita, minkä johdosta vahingot eli rivitalon vajoaminen ja rivitalon rakenteiden murtuminen ovat toteutuneet vasta 30–40 vuotta kaavoittamisen jälkeen.

”Naapuritalo olisi voinut upota syvänteeseen”

Asukkaiden asianajajan Mikko Toikan mukaan kunnan peittämä kaatopaikka sijaitsee niin täydellisesti rivitalon alla, että jätemaata on päästy tutkimaan vain pistemäisesti, ja näyttömahdollisuudet ovat hankaloituneet. Maaperästä on kuitenkin pistokokein paikannettu ainakin öljyhiilivetyjä, raskasmetalleista sinkkiä sekä orgaanista ainesta.

”Tutkimme asiaa, mutta kunnollisen näytön hakeminen osoittautui mahdottomaksi. Paikalla olisi jouduttu kaivamaan syvälle ja kaivannon tukeminen olisi ollut niin hankalaa, että naapuritalo olisi saattanut upota syvänteeseen”, selvittää asianajaja Toikka.