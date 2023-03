Näin toiminnanjohtaja kommentoi kokoomuksen romahdusta Pirkanmaalla: ”Ei kuulosta hyvältä”

Kysyimme kolmelta kärkipuolueelta kommentit Aamulehden teettämästä eduskuntavaalien kannatuskyselystä Pirkanmaalla.

Kokoomuksen kannatus Pirkanmaalla putosi perussuomalaisten luvun alle Aamulehden kannatuskyselyssä. Sosiaalidemokraatit on eduskuntavaalien kannatusta mittaavan kyselyn kärkipaikalla 23,5 prosentin kannatuksella. Perussuomalaisten kannatus on 20,4 prosenttia ja kokoomuksen 17,8.

Aamulehti kysyi mittauksen kärkipuolueilta, miltä omat lukemat kuulostavat.

”Ei kuulosta hyvältä”

Pirkanmaan kokoomuksen piirin toiminnanjohtaja Jari Porraslampi ei ole tyytyväinen, kun kuulee puolueen kannatuksen pudonneen vuoden takaisesta 23,4 prosentista 17,8 prosenttiin. ”Ei kuulosta hyvältä. Luvut kyllä heittelevät nimenomaan tässä vaiheessa vaalikampanjaa aika paljon.”

Porraslampi uskoo, että kokoomus saa lopulta tämän hetkisiä lukuja huomattavasti paremman tuloksen, sillä ihmiset alkavat vasta nyt nähdä ehdokasnimiä ja etsiä sopivaa ehdokasta.

Kokoomuksen kannattajat ovat mittauksessa vähissä etenkin alle 34-vuotiaissa. Puolueen nuoret ehdokkaat ovat Porraslammen mukaan pärjänneet kunta- ja aluevaaleissa. Hän odottaa, että nuoret löytävät kokoomuksen ehdokkaat, kun nimet alkavat nyt henkilöityä äänestäjille. "Jos ajattelee tästä opiksi loppukampanjaan, täytyy selkeästi terävöittää nuorille suunnattua viestiä.”

Opiskelijat, kotiäidit ja -isät sekä työttömät ovat äänestäneet mittauksessa vähiten kokoomusta.

"Tuosta noustaan”

Sosiaalidemokraattien kannatus laski edellisestä mittauksesta 0,4 prosenttiyksikköä. ”Aika lailla samoissa ollaan kuin edellisessä mittauksessa. Tavoitteena on olla Pirkanmaan ykkönen ja uskotaan, että tuosta noustaan vielä ainakin pari prosenttiyksikköä”, Pirkanmaan sosiaalidemokraattien piirin toiminnanjohtaja Harri Sandell sanoo.

Sandell arvioi, että sdp:n lukemat nousevat, kun äänestäjät bongaavat puolueen listalta pääministeri Sanna Marinin lisäksi muut kovat nimet. Hän uskoo, että ääniä saavat Marinin lisäksi etenkin istuvat kansanedustajat, entinen pormestari Lauri Lyly sekä useat haastajat.

Aamulehden kannatuskyselyssä naisten kannatuksessa näkyvät Sandellin mukaan Marinin suosio sekä sosiaali- ja terveyspuolen asiat, joita sdp on pitänyt esillä. ”On äärimmäisen positiivinen ja uusi asia, että nuorten osuus äänestäjissä on kasvanut noin voimakkaasti. Pääministeri on varmasti iso syy siihen.”

Sandell arvioi, että sdp:n listalla on muitakin ehdokkaita, jotka vaikuttavat lukuihin. Esimerkiksi Ville Merisellä on suuri määrä Tiktok-seuraajia.

”Ei tule yllätyksenä”

Perussuomalaisten kannatus on noussut Aamulehden Pirkanmaan kannatuskyselyssä yli kolme prosenttiyksikköä. Uusinta kannatuslukua kommentoi ilahtuneena Pirkanmaan perussuomalaisten piirisihteeri Auri Saarelainen, joka on itsekin ehdolla eduskuntavaaleissa. ”Sehän kuulostaa mahtavalta, mutta nousu ei tule yllätyksenä, vaan on ollut nähtävillä tuolla vaalikentillä. Ihan nousi käsikarvat pystyyn.”

Saarelainen arvioi, että äänestäjiä ovat vakuuttaneet puolueen yleiset teemat, jotka liittyvät esimerkiksi elämisen kustannuksiin, kuten polttoaineen hintaan. Myös puolueen keskustelukulttuuri vetoaa hänen mukaansa moneen suomalaiseen.

Perussuomalaiset on kerännyt mittauksessa kannatusta etenkin miehiltä. Saarelainen arvioi, että myös naiskannattajien osuus on nousussa. ”Esimerkiksi piirin johdossa taitaa olla enemmän naisia kuin miehiä. Viime eduskuntavaaleissa meillä oli neljä naisehdokasta, nyt meillä on naisehdokkaita enemmän.”