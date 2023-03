Aamulehti teetti puolueiden eduskuntavaalikannatusta Pirkanmaalla mittaavan kyselyn. Sdp on kannatuskyselyssä selvä ykkönen, mutta kokoomuksen vauhti hyytyi. Perussuomalaiset nousi Pirkanmaalla toiseksi suurimmaksi puolueeksi ja olisi saamassa yhden paikan lisää.

Puolueiden välinen kisa on alkanut elää Pirkanmaalla. Aamulehden teettämässä, puolueiden eduskuntavaalikannatusta mittaavassa kyselyssä on yllätyksiä. ”Kilpailu kiristyy, kun vaalit lähenevät”, Taloustutkimuksen tutkija Tommi Saarnio sanoo.

Taloustutkimuksen tekemän tutkimuksen mukaan Pirkanmaan kärkikolmikko on sama kuin valtakunnallisissakin kyselyissä, mutta järjestys on toinen. Valtakunnallisen gallupsuosikin kokoomuksen vauhti hyytyy Pirkanmaalla ja perussuomalaiset nousevat ohi. Sdp on edelleen hyvin vahva.

Pirkanmaan ykköspuolue on yhä sdp. Se sai tuoreimmassa kyselyssä 23,5 prosentin kannatuksen. Tulos on tässä mittauksessa vahvempi kuin eduskuntavaaleissa 2019, jolloin sdp sai 22,1 annetuista äänistä Pirkanmaalla.

Kokoomus vasta pronssilla

Pirkanmaalla kokoomus on pudonnut kannatuskisassa eduskuntavaalien kakkospaikaltaan kolmoseksi. Kokoomus sai vuoden 2019 vaaleissa 18,5 prosentin ääniosuuden Pirkanmaalla. Vaalien jälkeen kannatus on noussut. Vuosi sitten tehdyssä Aamulehden kyselyssä puoluetta tuki jopa 23,4 prosenttia vastanneista. Nyt puolueen kannatus on pudonnut Pirkanmaalla 17,8 prosenttiin.

Pirkanmaalla kokoomus on vaaliliitossa rkp:n kanssa. Tässä mittauksessa rkp:n kannatus oli 0,3 prosenttia.

Myös perussuomalaisten kannatuksen muutos ylittää virhemarginaalin, kun vertailu tehdään samaan vuoden takaiseen Aamulehden kyselyyn. Silloin puolueen mahdolliseksi äänestäjäksi ilmoittautui 17,1 prosenttia vastanneista, nyt heitä oli 20,4 prosenttia. Tulos riittäisi Pirkanmaalla hopeaan ääniosuuskisassa.

Tausta Näin mittaus tehtiin Tutkimuksen tiedot kerättiin 3. maaliskuuta–7. maaliskuuta. Tulokset on koottu 1 097 henkilön vastauksista Taloustutkimuksen internet-paneelissa. Kohderyhmänä olivat 18–79-vuotiaat Pirkanmaan vaalipiirin alueella. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on 2,5 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Keskusta menettää

Taloustutkimus on muuttanut kannatuksen eduskuntapaikoiksi. Kokoomuksen hyytyminen ja sdp:n vahvuus eivät ainakaan vielä näy näiden puolueiden paikkaennusteissa. Kokoomus saisi edelleen neljä paikkaa ja demarit viisi.

Mutta liikettäkin on. Perussuomalaiset näyttää nappaavan keskustalta paikan ja vasemmistoliitto imee vihreiden potentiaalista kannatusta sen verran, että vasemmistoliitto voi saada alueelle tulleen uuden paikan.

Etumatka yllättävän suuri

Taloustutkimuksen tutkija Tommi Saarnio tulkitsee kannatusmittausta niin, että sdp:n etumatka kokoomukseen on yllättävänkin suuri. ”Tämä on hyvinkin suuri tiputus kokoomuksella”, Saarnio sanoo verratessaan aiempaan mittaukseen.

Hän tulkitsee, että keskustan kannatusta valuu kokoomukselle ja perussuomalaisille. ”Vasemmistoliiton tulos olisi tämän kyselyn perusteella vahva”, hän sanoo. ”Vasemmistoliitto näyttäisi hyötyvän äänestäjien liikkumisesta punavihreän blokin sisällä. Tämä tulos olisi heille todella hyvä Pirkanmaalla.”

Kokoomus vuotaa

Tutkija Josefina Sipinen Tampereen yliopistosta pohtii, ovatko perussuomalaiset onnistuneet nyt löytämään Pirkanmaalla sellaisia ehdokkaita, jotka houkuttelevat kokoomuksen konservatiivisesta siivestä kannatusta.

Timo Soinin johtama perussuomalaiset vei aikoinaan potentiaalisia sdp:n kannattajia. Nykyinen perussuomalaiset voi Sipisen mukaan onnistua käyttämään hyödykseen sitä, että kokoomus on ”liberaali–konservatiivi-akselin molemmin puolin hajallaan”. Silloin Sipisen mukaan merkitsee paljon, millaisia ehdokkaita alueellisesti on tarjolla. ”Se ehdokasprofiili on samantyyppistä.”

Sipinen muistuttaa myös siitä, että perussuomalaiset on perinteisesti menestynyt gallupeissa juuri vaalien alla. Tällä kertaa heidän kannatuksensa on ollut hyvää jo pitkän aikaa, hän jatkaa

Perinteisesti päähallituspuolue saa niskoilleen kannatusta painamaan hallituskauden vaikeuksia. Sipisen mukaan pääministeri Sanna Marinin henkilökohtainen suuri kannatus ehkäisee tällaista vaikutusta. Tämä näkyy myös Pirkanmaan kannatuslukemissa. ”Se on Marin-ilmiötä. Ja erityisesti ehkä Pirkanmaalla”, Sipinen sanoo.

