Kokoomuksen yllättävään luisuun Pirkanmaalla on vaikea nimetä yhtä syytä. Vaikuttaako pormestari Anna-Kaisa Ikosen poukkoilu Tampereen ja eduskunnan välillä? Tai tapaus Ilkka Sasi? Sanna Marinin suosio Pirkanmaalla on joka tapauksessa omaa luokkaansa.

Aamulehti

Valtakunnallisissa puolueiden kannatusmittauksissa kolmen kärjen erot ovat olleet hyvin pieniä. Kokoomus on pitänyt ykkössijaansa pitkään, mutta lukemat ovat tulleet alaspäin vaalien lähestyessä. Tämä ei ole yllätys, sillä yleensä niin käy. Kakkossijasta ovat kamppailleet perussuomalaiset ja sdp.

Kun mennään Pirkanmaalle, niin johan alkaa näkyä eroja. Kokoomus saisi Aamulehden Taloustutkimus oy:llä teettämän kannatuskyselyn mukaan vain 17,8 prosentin kannatuksen eduskuntavaaleissa Pirkanmaalla. Perussuomalaiset kauhoisivat 20,4 prosentin tuloksen, mutta suurin yllättäjä olisi pääministeripuolue sdp, jota äänestäisi maakunnassa 23,5 prosenttia.

Tämä on korkea luku, vaikka tiedetään, että Pirkanmaa on pääministeri Sanna Marinin (sd.) kulta-aluetta. Pääministeripuolueella ei yleensä ole helpot oltavat hallituksen veturina. Usein kannatus alkaa valua alaspäin, kunhan kuhertelukuukausi hallituksen ja kansan välillä on ohi.

Marinin varassa?

Sdp:n kannatus ei ole valtakunnallisissakaan mittauksissa kehno. Viimeksi Ylen mittaus näytti 19,9 prosenttia. Se on paljon, kun muistetaan, että vuonna 2019 sdp voitti eduskuntavaalit hyvin pienellä äänten enemmistöllä. Se sai 17,7 prosentin kannatuksen, toiseksi tullut perussuomalaiset 17,5 ja kolmanneksi yltänyt kokoomus 17 prosentin kannatuksen.

Sdp:n suosio nojaa pitkälti Mariniin. Aamulehden kysely kertoo, että hän on huippusuosittu. Onhan heitetty ilmaan arvio, että ilman Marinia puolueen kannatus olisi korkeintaan 14–15 prosentin tietämissä.

Marinin asemaa ei näytä horjuttavan edes se, että hallitusta arvostellaan yhä kiivaampaan tahtiin Suomen velkaantumisesta ja ylipäätään taloudenpidosta. Näillä luvuilla voi vain arvailla, minkälaisen äänipotin hän imuroi Pirkanmaalta. Äänikuningattaren viitta koko maassa taitaa olla jo selvillä.

Mitä tapahtuu kokoomukselle?

Kokoomuksen 17,8 prosenttia on sitä vastoin kummajainen. Varsinkin, kun muistetaan, että kuntavaaleissa vuonna 2021 kisa kokoomuksen ja sdp:n välillä Tampereella oli tiukka. Suurin puolue ja sitä kautta pormestari ratkesivat tarkastuslaskennan jälkeen niukasti. Kokoomuksen ja rkp:n vaaliliiton lopullinen äänimäärä oli vain 15 kappaletta enemmän kuin sdp:llä.

Yksi syy kokoomuksen lukuun voi löytyä pormestari Anna-Kaisa Ikosesta. Hän on suosittu ja monen mielestä hoitanut leiviskänsä hyvin, mutta toisaalta poukkoileva siirtyminen eduskuntaan ja takaisin voi olla joillekin liikaa. Ikonenhan valittiin eduskuntaan vuonna 2019, mutta siirtyi pari vuotta myöhemmin pormestariksi. Jo tätä ennen hän oli ollut pormestarina. Nyt Ikonen on jälleen ehdolla eduskuntaan. Voi olla, että jotkut ovat alkaneet epäillä hänen sitoutumistaan Tampereeseen.

Kaunaa on voinut syntyä myös siitä, että kokoomus jätti ehdokasasettelussaan kahden kärkiehdokkaan nimeämisen viime tinkaan. Ikonen panttasi ehdokkuuttaan, ja toista kärkinimeä ei edes tiedetty. Vasta nyt selvisi, että se olisi ollut Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola.

Sittemmin Pirkanmaan kokoomuksen puheenjohtaja Aleksi Jäntti sai ehdokkuuden. Oma osansa on voinut olla myös kokoomuksen Ilkka Sasin käytöstä koskeneella huhumyllyllä. Sasi olisi myös halunnut ehdokkaaksi eduskuntaan.

Marinin suosio syö muita

Keskusta sai Aamulehden kannatuskyselyssä vain 7,5 prosentin lukeman. Tämä tarkoittaisi, että toinen Pirkanmaan kansanedustajista putoaisi.

Vasemmistoliitolle mitattiin 10,4:n ja vihreille 9,7 prosentin lukemat. Ne ovat selvästi enemmän kuin keskustalla, mutta Pirkanmaa ei ole keskustan vahvaa aluetta ollutkaan. Siksi luku ei ole kovin suuri yllätys. Vasemmistoliiton ja vihreiden luvut olisivat todennäköisesti suuremmat, jos sdp:llä ei olisi valttikuningatarta, eli Marinia. Ovathan monet tutkijatkin sanoneet, että molemmista puolueista vuotaa ääniä Marinin vanavedessä sdp:hen.

Sdp:llä ja kokoomuksella yhteinen sävel?

Mikäli Pirkanmaan kannatusluvuilla alettaisiin sorvata hallitusta, Marin olisi itseoikeutetusti hallitustunnustelija. Osa haluaisi, että nykypohja jatkaisi, mutta keskustan puheenjohtajan Annika Saarikon torstaina julkistettu blogiteksti kertoo, ettei keskusta lähde nykyhallituksen matkaan uudelleen.

Marinin pitäisi kääntyä kokoomuksen puoleen, kun perussuomalaiset eivät kelpaa. Kokoomuksen ja sdp:n välillä lentävät keihäät vaalitenteissä, mutta vallan kabineteista kuuluu huhuja, joiden mukaan se on vain teatteria. Tosiasiassa puolueen taustavaikuttajat miettivät jo yhteistä punkkaa.

Kirjoittaja on Aamulehden politiikan toimittaja.