Pirkanmaan kokoomus piti listoillaan loppuun asti vapaana paikkaa ”kovalle nimelle”, joka on nyt paljastunut Mika Aaltolaksi.

Kokoomuksen Pirkanmaan vaalipiiri tavoitteli Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltolaa ehdokkaakseen tuleviin kevään eduskuntavaaleihin.

Asiasta kertoi torstaina ensin Yle omiin tietoihinsa perustuen.

Pirkanmaan kokoomuksen varapuheenjohtaja Jari Andersson sanoo Aamulehdelle, että todennäköisesti mikä tahansa puolue olisi halunnut Aaltolan ehdokkaakseen.

”Aaltola on hyvin tunnettu henkilö, ja hänen ajatuksensa tiedetään paremmin kuin monen muun ehdokkaan. Uskallan väittää, että hän olisi kelvannut mihin tahansa listalle. Hän on erinomainen asiantuntija.”

Aaltolaa tavoiteltiin ehdokkaaksi Pirkanmaan vaalipiiristä, vaikka hän asuu Helsingissä. Toisin kuin kunta- ja aluevaaleissa, eduskuntavaaleissa ehdokkuus ei edellytä asumista tietyssä vaalipiirissä.

”Hän esimerkiksi pitkän aikaa opiskeli ja asui täällä”, perustelee Andersson Aaltolan siteitä Pirkanmaalle ja Tampereelle.

Kova nimi paljastui Aaltolaksi

Pirkanmaan kokoomuksen piirikokous sai listansa lähes valmiiksi jo viime vuoden joulukuussa. Silloin jätettiin kaksi paikkaa auki, joiden täyttäjiä Pirkanmaan kokoomuksen puheenjohtaja Aleksi Jäntti kommentoi Aamulehdelle, että kyseessä on kaksi ”kovaa nimeä”.

Toinen nimistä oli Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen, joka on asettunut ehdolle, ja toinen puolueen johdon ehdottama.

Myöhemmin helmikuussa Jäntti ilmoitti itse asettuneensa ehdolle Aaltolan kieltäydyttyä.

Anderrsonin mukaan Aaltola harkitsi ehdokkuutta vakavasti.

”Arvelen, että hän on toimijana varsin perusteellinen ja analyyttinen. Tällaista listaa pitää tehdä suurella vakavuudella, ja kyllä hänkin varmasti siihen suhtautui hyvin vakavasti. Sen takia se pohdinta varmaan kestikin jonkin aikaa.”

Pettymys

Varapuheenjohtaja Andersson arvelee Aaltolan kieltäytymisen syiden olevan henkilökohtaisia. Ulkopolitiikan kommentoijana suomalaisille tutuksi tullut Aaltola on muun muassa tuore isä.

Jokainen ehdokkuus vaatii vahvaa harkintaa siitä, riittävätkö resurssit, jaksaminen ja motivaatio, Andersson sanoo.

”Jokainen hyvä ehdokas, joka sanoo ei, on aina pettymys. Jokaisen on itse tehtävä se päätös, ja sitä on kunnioittaminen.”

Kokoomuksen nyt täynnä olevaa listaa hän kuvailee monipuoliseksi.

”Siellä on paljon kokemusta ja nuoruutta sekä hyvin laajasti eri alojen ihmisiä edustettuina.”