Hyvinvointialue haluaa purkaa kokonaan Taysin alueen vanhat rakennukset

Pirkanmaan hyvinvointialueen johto neuvottelee Tampereen kaupungin johdon kanssa kaavoituksen aikataulusta ja tavoitteista.

Pirkanmaan hyvinvointialue (Pirha) haluaa, että Tampereen yliopistollisen sairaalan (Tays) kiistellyltä B-talolta poistetaan suojelumerkintä. Pirha aikoo hakea asemakaavoituksen käynnistämistä, mutta ennen sitä se neuvottelee Tampereen kaupungin kanssa.

Pirhan konserni- ja toimitilajaosto päätti tiistaina Taysin alueen suunnitelmista näin. Päätös poikkesi osin jaostolle esitetystä, sillä esityksessä ei mainittu suojelumerkintöjä. Myös A-talon suojelumerkinnän poistamista tavoitellaan, sillä asemakaavan pitää Pirhan mielestä mahdollistaa nykyaikaiseen sairaalakäyttöön soveltumattoman rakennuskannan poistaminen sairaala-alueen ytimestä.

Ennen kaavoituksen käynnistämistä käydään Tampereen kaupungin johdon ja Pirkanmaan hyvinvointialueen johdon kanssa yhteistyöneuvottelu kaavoituksen aikataulusta ja tavoitteista.

Lisäksi hyvinvointialue hakee nykysuunnitelman mukaiselle uudisrakennuksen jalustalle rakennusluvan ja tarvittaessa poikkeamisluvan viheralueille sijoittuvan rakennusalan ylityksen osalta.

Miksi useita toimia?

”Kun itse kaavoituksen tavoitteita lähdetään tekemään, tuodaan tämä jälleen esille. Kyllä meillä on ollut tavoitteena kauan aikaa, että B-rakennus keskeltä voitaisiin poistaa, kun siitä ei saa sairaalarakennusta kirveelläkään”, sanoo Pirhan talousjohtaja Pasi Virtanen.

Samaan aikaan on valituspyyntö korkeimmassa hallinto-oikeudessa siksi, että Hämeenlinnan hallinto-oikeus hylkäsi tammikuussa Pirhan suunnitelmat rakentaa 11-kerroksinen torni. Pirkanmaan maakuntamuseo valitti luvasta. Sen mukaan poikkeamislupa korkeammalle rakennukselle ”turmelee historiallisesti ja rakennustaiteellisesti arvokkaan B-rakennuksen kaupunkikuvallisia arvoja ja kaupunkikuvaa”.

Miksi on tilanne, jossa on monta asiaa yhtaikaa meneillään? ”Siksi kun meillä on kiire saada uusi sairaala sinne. Käytämme kaikkia väyliä, mitä saatavissa on”, Virtanen sanoo.

Ei pelätä, että tilanne näyttäisi oudolta? ”Jos se näyttää oudolta, sitten se näyttää oudolta, mutta se on tarpeen.”

