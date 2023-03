Osa logistikoista yllättyi Pirkanmaalla, kun kuljetettavaksi tuli ruoan ja pyykkien lisäksi vainajia – tästä on kyse

Tuomi-Logistiikan logistikot siirtävät ja kuljettavat jatkossa myös vainajia Taysilta.

Tuomi-Logistiikka on tehnyt sopimuksen Taysin kanssa vainajien siirrosta. Kuva on Taysilta vuodelta 2018.

Aamulehti

Aamulehden saaman uutisvinkin mukaan pirkanmaalainen yhteishankinta- ja logistiikkayhtiö Tuomi-Logistiikka on tehnyt sopimuksen Taysin kanssa vainajien siirrosta. Sopimuksen myötä vainajien siirtäminen on tullut tehtäväksi logistikoille, joiden työnkuvaan se ei ole aikaisemmin kuulunut.

”Osa on todennut, että mikäpä siinä. Hoidamme tätä jo muissakin toimipisteissä. Osa logistikoista on kokenut, että tämä ei ole niin mieluisa tehtävä”, Tuomi-Logistiikan toimitusjohtaja Vesa Haapamäki kommentoi.

Haapamäki kertoo, että Taysin kanssa sovitun työnjaon mukaisesti Tuomen logistikot huolehtivat vainajan henkilöllisyyden tarkastamisesta, siirtämisestä kuljetusalustalle sekä kuljetuksesta obduktioon eli kuolemansyyn selvitykseen.

”Siirtäminen on pääfunktio. Totta kai silloin, jos kuolee osastolla, siirrämme sieltä pois odottamaan muita jatkovaiheita. Se on se tärkeä tehtävä”, Haapamäki kertoo.

Siirtovalmisteluihin tarkennusta

Haapamäen mukaan Taysin kanssa käydyistä neuvotteluista on tiedotettu työntekijöitä viime syksystä lähtien.

”Siinä vaiheessa, kun asiasta sovittiin, pidimme työntekijöille perehdytystä ja järjestämme sitä lisääkin.”

Taysin päivystyksen ylihoitaja Sonja Hietaranta kertoo, että Tuomi-Logistiikan kanssa on sovittu, että osastoille tarkennetaan vielä ohjeistusta siitä, miten vainajat tulee valmistella kuljetusta varten. Aikaisemmin päivystysaikana vainajien kuljetuksesta ovat vastanneet Acutan lääkintävahtimestarit, jotka ovat Hietarannan mukaan osanneet hoitaa tarvittavat valmistelut vainajalle, mikäli siirron tilannut hoitaja ei ole sitä ehtinyt tekemään.

”Puhumme sairaalasta, jossa työskentelee tuhansia ihmisiä. Jotta saamme tämän tietoon joka ainoalle hoitajalle joka yksikköön, siinä menee hetken aikaa.”

Siirtoa odottavan vainajan tulee Tuomi-Logistiikan kanssa tehdyn sopimuksen mukaan olla peiteltynä, kun siirtoa tullaan tekemään. Ennen kuljetusta työtekijän tulee tunnistaa vainaja tämän kädessä olevasta rannekkeesta.

”Tunnistaminenkin voi tapahtua yhdessä kuljetuksen tilanneen hoitajan kanssa,” Hietaranta avaa.

Tehtävästä käyty keskustelua

Taysin tiloissa toimii lähes viisikymmentä logistikkoa, joiden tehtäviin kuuluu erilaisia siirtotehtäviä. Näihin lukeutuu muun muassa ruoan, pyykkien ja erilaisten tavara-, lääke- ja näytekuljetusten hoito. Sopimus Taysin vainajien kuljetuksesta on tullut Haapamäen mukaan voimaan tammikuun loppupuolella.

”Eli yhteinen nimittäjä on kuljettaminen eli logistiikka. Nyt on päätetty niin, että myöskin nämä vainajakuljetukset asettuvat tähän. Tämä on vain yksi pieni osa sitä tehtävää ja vähemmistö. Kaikkea muuta on enemmän.”

Haapamäki kertoo, että vainajien siirtämisestä on käyty keskustelua yrityksen sisällä työntekijöiden kanssa. Hänen mukaansa tehtävä ei ole ollut kaikille mieluisa ja asiaan on pyritty hakemaan ratkaisua.

”Tämä on normaali muutosneuvottelutilanne, kun työtehtävät ovat muuttumassa, niitä käydään yhteistyössä henkilöstön kanssa läpi.”

Aikaisemmin Tuomi-Logistiikka on hoitanut vainajien kuljetustehtäviä Hatanpään sairaalassa sekä Kanta-Hämeen keskussairaalassa Hämeenlinnassa. Haapamäen mukaan yritys vastaa Taysin vainajakuljetuksista viikonloppuisin sekä ilta-aikaan.

”Sikäli tämä ei logistikon työtehtävänä ole poikkeuksellinen, mutta Taysin alueella on ollut aikaisemmin erilainen työnjako hoito- ja tukipalveluhenkilöstön välillä.”

Voi järkyttää

Hietaranta kertoo ymmärtävänsä, että työtehtävä voi olla jännittävä henkilöille, jotka eivät ole terveydenhuollon ammattilaisia, mutta sen vuoksi tehtävään tarjotaan perehdytystä.

”Ymmärrän, että se voi joitain järkyttää tai kuolema on tullut sillä tavalla lähelle, mutta uskon että saamme tästä hyvän ja toimivan mallin.”

Hietaranta toteaa, että terveydenhuollossa on tulevaisuudessakin jaettava tehtäviä eri ammattilaisten kesken, jotta hoitotyön ammattilaiset voivat keskittyä osaamistaan vaativiin tehtäviin.

”Minun nähdäkseni mieluummin hoitajat tekevät hoitotyötä, jossa he voivat auttaa ihmisiä, jotka voivat pelastua ja saada apua ja tervehtyä.”

Tähän mennessä vainajien siirtoja ei ole Haapamäen mukaan ollut Taysilla määrällisesti paljon, ja ne ovat sujuneet pääosin ongelmitta.

”Lähtökohta on tietenkin se, että kun meillä on siellä vuorotyötä tekeviä ja jotta ne työt saadaan hoidettua ja että se on tasapuolista kaikille, niin kyllä tämä on osa sitä tehtävää. Siitä lähdetään ja sillä ajatuksella, että tämä on osa logistikon työtehtävää.”