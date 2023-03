Valkeakoskella huutokaupataan kolme Mallasveden rantatonttia – omarantaiset tontit ovat Pirkanmaalla harvinaisuus

Tontit kaavoitettiin uudestaan, jotta niille saatiin rantaviiva.

Keväällä Mallasveden rannasta Valkeakoskelta tulee myyntiin kolme omarantaista tonttia. Valkeakosken kaupunki myy tontit avoimella huutokaupalla huhti–toukokuussa Huutokaupat.com-verkkopalvelussa.

Vakituiseen asumiseen tarkoitetut tontit sijaitsevat Koivuniemessä Ahertajankujan päässä. Tontit ovat keskenään hieman erikokoisia ja tonttien tarkat mitat valmistuvat Valkeakosken kaupungin maankäyttöasiantuntija Julia Kurkilahden mukaan vasta lohkottaessa.

Tämänhetkisen tiedon mukaan suurin tontti on noin 2 100 neliömetrin kokoinen ja siinä rantaviivaa on 52 metriä. Keskikokoinen tontti on noin 1 800 neliömetriä ja siinä on 32 metriä rantaviivaa, ja pienin on 1 200 neliömetriä ja siinä on rantaviivaa 27 metriä.

Kaikki tontit ovat rinnetontteja, ja niissä jokaisessa on 300 neliömetriä rakennusoikeutta. Rakennusoikeus mahdollistaa ylös rinteeseen rakennettavan päärakennuksen sekä alhaalle rantaan rakennettavan pienemmän saunarakennuksen sekä näiden lisäksi esimerkiksi autokatoksen rakentamisen. Rinnetontin vuoksi paikalle ei käytännössä voi rakentaa yksikerroksista päärakennusta.

Kurkilahden mukaan ranta on tonttien kohdalla matalahko.

Vertailukohtaa ei ole

Tonteille tullaan todennäköisesti asettamaan pohjahinta. Kaupunginhallitus ottaa mahdolliseen pohjahintaan ja muihin ehtoihin kantaa kokouksessaan 20. maaliskuuta.

Kurkilahden mukaan tonttien arvoa on vaikea määritellä, koska omarantaiset tontit ovat todella harvinaisia Pirkanmaalla. Niinpä on vaikea sanoa, missä hinnoissa Koivuniemen tyyliset rantatontit yleensä Pirkanmaalla ovat.

Kurkilahden mukaan kiinnostusta harvinaisia tontteja kohtaan on ollut nähtävissä esimerkiksi asumisen, rakentamisen ja remontoinnin Asta-messuilla. Myös kaavoituksen edetessä tonteista on tullut kyselyjä. Tontteja markkinoidaan monikanavaisesti muun muassa lähialueelle sekä Tampereen ja Etelä-Suomen suuntiin.

Tonteille on tieyhteys ja kunnallistekniikka, joten rakentamaan pääsee tarvittaessa nopeasti.

Tausta: Tontit kaavoitettiin uudelleen

Alueelta piti tulla myyntiin kaksi tonttia jo vuonna 2019, mutta tuolloin kaupunginhallituksen päätöksellä myynti keskeytettiin, koska tonteilla ei ollut rantaa. Kaavoitus aloitettiin uudelleen siten, että alueelle saatiin kolme tonttia ja kaikille tonteille oma ranta. Rantaoikeuden myötä silloinen kaupunginhallitus toivoi hyvällä paikalla sijaitseville tonteille aikaisempaa parempaa hintaa.