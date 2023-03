Mitä lentoja lennetään Tampere-Pirkkalasta nyt? Air Baltic kertoi suorien lentojen katkosta Amsterdamiin, Finnair jatkaa bussikuljetuksia

Huhtikuussa katkolla ovat sekä Air Balticin suorat lennot Amsterdamiin että Finnairin suorat lennot Helsinkiin. Air Balticilla pääsee yhä Amsterdamiin vaihtoyhteyden kautta, ja Finnair liikennöi Helsinkiin bussilla.

Tampere-Pirkkalan kentältä lensi tammikuussa vain 15 kotimaan lentojen matkustajaa. Lentoaseman päällikkö Mari Nurminen Finavialta kertoo, että kyse on tilauslennoista, koska Finnair on korvannut suorat lennot bussilla koko alkuvuoden.

Air Baltic ei lennä Tampere-Pirkkalasta suoria lentoja Amsterdamiin huhti–toukokuussa. Air Balticin viestinnästä kerrotaan sähköpostitse, että suorat lennot on peruttu Amsterdamin lentokentän kapasiteetin rajallisuuden vuoksi, eikä lentoyhtiö saanut varattua tarvittavia laskeutumisikkunoita Schipholin lentokentälle.

Yhtiön mukaan sillä ei ole mahdollisuutta vaihtaa suoran lennon viikonpäivää tai saada uutta lentoaikaa Tampere–Amsterdam-lennoille.

Viestinnästä kerrotaan, että keskeytyksen on tarkoitus jäädä väliaikaiseksi, sillä Air Balticin suunnitelmana oli liikennöidä Tampereen ja Amsterdamin väliä koko vuoden. Suorien lentojen on määrä alkaa taas kesäkuussa. Yhtiö on lentänyt Tampereelta Amsterdamiin perjantaisin ja sunnuntaisin.

Huhti–toukokuuksi lentoja varanneiden on mahdollista lentää Amsterdamiin vaihtoyhteyden kautta.

Finnair jatkaa bussilla

Myöskään Finnair ei liikennöi huhtikuun aikana Tampere-Pirkkalan kentältä kotimaan lentojaan Helsinkiin. Finnairin viestintäjohtaja Päivyt Tallqvist kertoo, että huhtikuun lennot tullaan korvaamaan aikaisempien kuukausien tavoin bussivuoroilla.

”Se mikä lentojen tulevaisuus on pitkällä tähtäimellä, siihen meillä ei ole vielä löytynyt ihan kestävää ratkaisua. Totta kai jos muutoksia tulee, pyrimme viestimään niistä mahdollisimman nopeasti asiakkaille, jotta he voivat tehdä vaihtoehtoisia suunnitelmia.”

Lentojen perumisen taustalla on Tallqvistin mukaan henkilöstötilanne.

”Turun ja Tampereen lennot ovat yöpyviä lentoja eli lentävä henkilökunta yöpyy kohteessa. Nämä reitit vievät suhteessa paljon miehistöresursseja, vaikka lento on lyhyt. ”

Tallqvist sanoo, että Tampere-Pirkkalaan liikennöitävät Helsingin lentojen matkustajamäärät ovat olleet pieniä. Finnair ei raportoi ulospäin reiteillään kulkevia asiakasmääriä.

Vain 15 matkustajaa

Tammikuussa Tampere-Pirkkalan lentoasemalta oli kirjattu vain 15 kotimaan lentojen matkustajaa. Lentoaseman päällikkö Mari Nurminen Finavialta kertoo, että luvussa on kyse tilauslennoista, sillä Finnair ei lentänyt tammikuussa Tampere-Pirkkalan lentoasemalta.

”Matkustajien kannalta tietysti ikävä juttu, että niitä on peruuntunut”, Nurminen sanoo.

Ulkomaanmatkoille matkusti tammikuussa 13 358 matkustajaa.

Palautetta tulee lentokentän asiakkailta jonkin verran, mutta Nurmisen mukaan suurin osa menee todennäköisesti suoraan lentoyhtiölle. Talvilomien aikana on toivottu suoraa yhteyttä Tampereelta Lapin kentille, sillä tällä hetkellä Tampereelta ei lennetä talvilomakohteisiin.

Nurmisen mukaan Finavia käy neuvotteluja lentoyhtiöiden kanssa uusien yhteyksien avaamiseksi. Tällä hetkellä tulossa ovat uusina vain jo ilmoitetut Air Balticin lennot Milanoon, Nizzaan ja Rodokselle toukokuusta alkaen.

Minne? Tampere-Pirkkalan suorat reittilennot Maaliskuussa Air Baltic lentää suorat lennot: Riikaan kaikkina päivinä paitsi sunnuntaisin.

Müncheniin maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Kööpenhaminaan maanantaisin, keskiviikkoisin ja perjantaisin.

Malagaan torstaisin ja sunnuntaisin.

Amsterdamiin perjantaisin ja sunnuntaisin. Huhti–toukokuussa Air Baltic ei lennä suoria lentoja Amsterdamiin. Muut Air Balticin lennot jatkuvat normaalisti. Kesäkaudella Air Baltic lentää tämän hetken tiedon mukaan Nizzaan tiistaisin ja lauantaisin sekä Milanoon maanantaisin ja torstaisin. Lisäksi lennetään Rodokselle tiistaisin ja lauantaisin. Ryanair lentää Lontooseen maanantaisin ja perjantaisin. TUI lentää maaliskuussa Kanariansaarille Las Palmasiin. Kanariansaarille ei lennetä kesällä. Kesällä TUI lentää Kreetalle. Finnairin lennot Tampereen ja Helsingin välillä korvataan toistaiseksi bussilla.

Täsmennys 9.3.2023 kello 10.55: Täsmennetty juttuun Tampere-Pirkkalan ulkomaanmatkustajien määrät tammikuussa ja tarkennettu lentoja kokoavaan listaukseen, että Amsterdamia lukuun ottamatta Air Balticin muut lennot jatkuvat keväällä normaalisti.