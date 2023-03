Etsi vihollinen ja ota kiinni – Ylisen vanha sairaala-alue muuttui keskiviikkona taistelutantereeksi

Puolustusvoimien paikallispuolustusharjoituksessa ammuttiin paukkupatruunoilla ja kahlattiin lumihangessa. Harjoitus jatkuu perjantaihin asti.

Aamulehti

Vihollisen erikoisjoukko on tekemässä alueella tihutöitä. Vihollinen tukeutuu Ylöjärven Ylisen vanhan sairaalan alueen rakennuksiin, ja käy sieltä käsin operoimassa alueella. Meidän puolellamme on kolme joukkuetta, noin sata henkeä, ja tehtävänä on etsiä viholliset ja ottaa heidät kiinni. Viholliset ovat pukeutuneet tummansinisiin haalareihin, meidän joukkueemme lumi- ja maastopukuihin.

Tehtävä olisi vielä vaikeampi, jos meillä ei olisi alueen karttaa. Tässä harjoituksessa kartta on, ja alueen rakennukset on numeroitu, joten niihin voidaan viitata.

Ylisen alueella järjestettiin keskiviikkona puolustusvoimien vuosisuunnitelman mukainen paikallispuolustusharjoitus. Taisteluharjoituksen olivat suunnitelleet reservin kapteeni Tommi Riihiviita ja reservin kapteeniluutnantti Henri Kortesoja.

Harjoituksessa käytettiin kaksisuuntaista taistelusimulaattoria. Simulaattori kertoo osallistujalle automaattisesti, mihin hän on saanut taistelussa osuman, esimerkiksi käteen, jalkaan tai päähän.

Tieto välittyy kännyköillä ja käsimerkeillä

Harjoituksen aiheena oli hyökkäys rakennetulla alueella. Taisteluja käytiin sekä ulkona lumihangessa että sisällä rakennuksissa. Osa Ylisen alueen rakennuksista on purkukuntoisia, joten niitä ei tarvinnut harjoituksessa varoa.

Kertausharjoitukseen osallistuvista reserviläisistä osa on viisikymppisiä, osa puolestaan nuorempia, 5–8 vuotta sitten asepalveluksensa suorittaneita ja nyt ensimmäistä kertaa kertaamassa.

Kolme toisilleen ennestään tuntematonta joukkuetta osallistui taisteluharjoitukseen. Yksi joukkue eristi alueen ja kaksi etsi vihollista rakennuksista.

Harjoituksessa on menossa kolmas päivä, ja aamulla kolme joukkuetta tapasi toisensa ensimmäisen kerran. Heidän pitää nyt osata toimia yhdessä. Tarkoitus on harjoitella muun muassa tiedon välittämistä, suojautumista maaston avulla ja johtamista. Viestimiseen käytetään reserviläisten omia kännyköitä, radiopuhelimia, huutamista ja käsimerkkejä. Komppanian johtaja pitää joukkueiden johtajiin yhteyttä radiopuhelimella.

Kaaos ei ole totta

Taistelusuunnitelma on eristää alue, iskeä ja antaa tulitukea. Yksi joukkue eristää alueen ja estää vihollisia pakenemasta. Kaksi joukkuetta etsii ja ottaa viholliset kiinni.

Reserviläinen vartiossa rakennuksen kulmalla. Alueella liikkuvat kouluttajaupseerit tunnisti oransseista liiveistä.

Tilanne alueella näyttää välillä kaoottiselta, kun maasto- ja lumipukuisia hahmoja juoksee hangessa rakennukselta toiselle. Paukkupatruunoilla ampumisen ääni kaikuu rakennusten seinistä, ja on vaikea päätellä, missä suunnassa ammutaan.

”Kuolleita” vihollisia eli tummansiniseen haalariin pukeutuneita reserviläisiä kulkee tiellä. Kuitenkin Riihiviita sanoo taisteluharjoituksen lopuksi, että tilanne eteni hallitusti ja komppanian johtaja tiesi, mitä kukin joukkue oli tekemässä. Lopulta viimeinen vihollisen erikoisjoukkojen taistelija eliminoidaan rakennuksessa numero 21.

Näiden reserviläisten harjoitukset jatkuvat vielä kahden päivän ajan.