Tältä näyttää, kun latua vedetään suositulle reitille Ylöjärvellä – ammattilaiset kertovat, kuinka vaativia hiihtoon hurahtaneet ovat

Ylöjärven kaupungilla on kaksi latukonetta. Toinen latukoneista hankittiin viime vuonna ja toinenkin on vain joitakin vuosia vanha. Molemmissa ladun tekemisen apuna on iso näyttö, josta voi seurata esimerkiksi sitä, mitkä latukoneen työkalut ovat milloinkin käytössä.