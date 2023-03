Aamulehdessä (23.2.) sivulla A4 julkaistussa jutussa eduskuntavaalien ehdokkaista kerrottiin virheellisesti, että kokoomuksen ehdokkaista 10 on ensikertalaisia. Todellisuudessa heistä 11 on ensikertalaisia, sillä myös Antti Järvensivu on ensimmäistä kertaa ehdolla eduskuntaan. Sama virhe toistui sivuilla A6-A7 julkaistussa listassa eduskuntavaalien ehdokkaista.