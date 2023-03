Petteri Orpo uskoo, että kokoomukselta voidaan valita eduskuntaan kuusi pirkanmaalaista – infrahankkeet puheenjohtaja laittaisi tärkeysjärjestykseen

Aamulehti haastattelee eduskuntapuolueiden puheenjohtajia näiden vierailuilla Pirkanmaalla.

Aamulehti

”Kyllä me otamme sen yhden paikan lisää eikä se kaksikaan ihan mahdoton ole,” kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo toteaa Aamulehden puheenjohtajahaastattelussa.

Tällä hetkellä kokoomuksella on Pirkanmaalta neljä kansanedustaa, Jari Kinnunen, Pauli Kiuru, Arto Satonen sekä Sofia Vikman. He kaikki hakevat kevään eduskuntavaaleissa jatkokautta.

”Ennen kaikkea olen tyytyväinen meidän listaamme. Se on iskukykyinen. Meillä on eri ikäisiä ehdokkaita, eri puolilta maakuntaa sekä erilaisista ammateista.”

Orpo kommentoi, että Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikonen sekä apulaispormestari Aleksi Jäntti ovat puolueelle todella kovia ehdokkaita, jotka saatiin vielä loppumetreillä mukaan.

Kuka? Petteri Orpo Ikä: 53 Keskeiset työtehtävät: Keskeisintä rakentaa kokoomuksen vaaliohjelmaa ja visiota Suomesta. Seuraavat pari viikkoa vaalikiertueella ympäri Suomea ja viimeiset viikot ennen vaaleja mukana erilaisissa tenteissä. Perhe: Vaimo, 19- ja 16-vuotiaat lapset sekä kaksi italian vesikoiraa. Syntymäkunta ja asuinpaikka: Syntynyt Köyliössä nykyisessä Säkylässä. Koti Turussa. Koulutus: Valtiotieteiden maisteri Turun yliopistosta. Pääaineena opiskellut taloustiedettä.

Yhteyksiä vaalittava

Tampere-Pirkkalan lentokentän toimintaa on Orpon mukaan kehitetty viime vuosina hyvään suuntaa. Hän toteaa, että yhteyksien ylläpitämistä tulee jatkossakin pyrkiä vaalimaan alueen elinvoimaisuuden säilyttämiseksi.

”Täällä on saatu toteutettua paljon suoria lentoyhteyksiä, ja kentältä on matkustajaliikennettä eri puolille Eurooppaa. Kentän toiminta on tämän maakunnan ja ison osan Suomea kasvun ja yhteyksien kannalta ollut todella tärkeää.”

Orpo uskoo, että pääradan kunnostusten kautta saadaan helpotusta liikkumiseen Tampereen ja Helsingin välillä, jossa maan sisäiset lentoyhteydet ovat viime aikoina toteutuneet heikosti. Hänen mukaansa nopeat ratayhteydet pääkaupungista pohjoiseen ovat seuraavan 50-100 vuoden aikana käytössä olevia investointeja.

Se, vastataanko kunnostustarpeeseen uudella suurnopeusradalla vai lisäraiteilla, on hänen mukaansa asia, jossa on kuunneltava radan varren kaupunkien toiveita. Isoimpia ratahankkeita eli päärataa, Helsingin ja Turun välistä rantarataa ja idän ratayhteyksiä ei Orpon mukaan tulisi asettaa myöskään vastakkain.

”Siksi tuen hankeyhtiömallia, koska se mahdollistaa näiden kaikkien kolmen samanaikaisen kehittämisen. Ne eivät kilpailisi vuosittaisesta budjettirahastosta.”

Investoinnit tärkeysjärjestykseen

Orpo toteaa, että tulevaisuudessa toimiviin liikenneyhteyksiin on investoitava, mutta samalla on muistettava, että rahaa on rajallisesti. Muun muassa Tampereen ratapihanhankkeen Orpo näkee tärkeänä investointikohteena, mutta ensin on tarkasteltava myös muiden maakuntien hankkeita, ja priorisoitava niistä kiireellisemmät ja eniten hyödyttävät. Sama tarkastelu on toteutettava valtakunnallisten hankkeiden kohdalla.

”Sitten on myös perustienpito. Siellä korjausvelkaa ei saa kerryttää lisää, vaan sen purkamista pitää jatkaa. Nämä kaikki kolme meidän pitää pystyä tekemään yhtä aikaa.”

Kaupunkien kehityshankkeissa, esimerkiksi raitiotien laajentamisessa Tampereen naapurikuntiin, Orpo näkee kaupunkiseutujen ja hallituksen välisen kumppanuuden tärkeänä.

”Isoilla kaupunkiseuduilla asuu suuri määrä suomalaisia, ja ne ovat talouden kasvun kannalta äärettömän tärkeitä. Kyse myös ihmisten arkipäivän turvallisesta ja päästöttömästä liikkumisesta ja kestävästä tavasta rakentaa kaupunkeja.”

Turussa asuva Orpo toteaa Tampereen olevan kotikaupungilleen rakas kilpakumppani. Tampereella Orpo kertoo viettäneensä paljon aikaa muun muassa työnsä puolesta.

”Ihan ensimmäiset muistot Tampereelta ovat kuitenkin lapsuudesta, kun olin Suomen Suurkisoissa vuonna 1980. Olimme viikon täällä kisailemassa ja katsomassa urheilua.”

Lue lisää: Nämä 239 ehdokasta pyrkivät eduskuntaan Pirkanmaalta – Jättilista: Katso kaikki ehdokkaat, mukana tuttuja nimiä

Lue lisää: Klikkaa tästä vaalikoneeseen ja löydä oma ehdokkaasi – Aamulehden vaalikone on nyt auki

Oikaisu 7.3.2023 kello 7.06: Jutussa luki aiemmin, että Orpon mukaan nopeat ratayhteydet pääkaupungista pohjoiseen ovat seuraavan 50–100 vuoden aikana toteutettavia investointeja. Lause korjattu tekstiin: Hänen mukaansa nopeat ratayhteydet pääkaupungista pohjoiseen ovat seuraavan 50–100 vuoden aikana käytössä olevia investointeja.