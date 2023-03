Main ContentPlaceholder

Pirkanmaa

Lakkokevät: Useita sopimuksia jo solmittu, mutta nämä lakkovaroitukset ovat edelleen päällä – vaikutuksia Pirkanmaalla olisi ratikkaan, Nokia-areenaan ja hotelleihin

Vaikka useilla aloilla on saavutettu sopu, kevääksi on annettu vielä useita lakkovaroituksia. Kiinteistöpalvelujen lisäksi voimassa on juna- ja lentoliikenteeseen vaikuttavat lakot.

Jos lakon uhkat toteutuisivat, esimerkiksi Nokia-areenan ja ratikoiden siistiminen keskeytyisi.