Maria Ohisalo uskoo, että vihreillä on mahdollisuus kolmeen kansanedustajaan Pirkanmaalta ja ratikkaa pitäisi laajentaa – suosikkipaikka Tampereella yllättää

Aamulehti haastattelee eduskuntapuolueiden puheenjohtajia näiden vierailuilla Pirkanmaalla.

Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo uskoo, että tulevissa vaaleissa puolueen Pirkanmaan ehdokaslistalta voi nousta eduskuntaan kolme kansanedustajaa.

Tällä hetkellä puolueella on Pirkanmaalta kaksi kansanedustajaa, Satu Hassi sekä Iiris Suomela. Hassi on aikaisemmin ilmoittanut, ettei hae jatkoa enää tämän kauden jälkeen. Ohisalo kertoo Aamulehden haastattelussa, että puolueessa Hassin ehdolle lähtemistä toivottiin.

”Hän on tehnyt valtavan merkityksellisen ja pitkän poliittisen uran Suomessa ja europarlamentissa. Mutta meillä on hieno lista Pirkanmaalla. Iiris Suomela hakee jatkoa ja muun muassa Oras Tynkkynen on mukana. Hän on ollut aikaisemmin meillä kansaedustajana ja hän on pärjännyt myös eurovaaleissa hyvin.”

Kuka? Maria Ohisalo Ikä: 37 Keskeiset työtehtävät: Puolueen puheenjohtajuus ja tällä hetkellä yhteisen vaalikampanjan vetäminen. Työt ilmasto- ja ympäristöministerinä. Perhe: Mies Miika sekä parin tytär Ada. Syntymäkunta ja asuinpaikka: Syntynyt ja asuu Helsingissä. Koulutus: Yhteiskuntatieteiden tohtori.

Rahaa raiteille

”On selvää, että tarvitsemme nyt isoja, nopeita hankkeita. Niiden ympäristö- ja ilmastovaikutukset on kuitenkin katsottava tarkasti,” Ohisalo kiteyttää ajatuksensa tämän hetken suurimmista raidehankesuunnitelmista.

Ohisalo ei ota suoraa kantaa Tampereen ja Helsingin väliseen suurnopeus­ratahankkeeseen tai siihen olisiko vaihtoehtoinen lisäraiteiden ja oikaisun rakentaminen reitille kannattavampaa. Raiteisiin hän laittaisi jatkossa joka tapauksessa enemmän rahaa.

Tulevaisuudessa Suomessa tarvitaan Ohisalon mukaan lisää raiteita, mutta myös nykyinen raideinfra kaipaa kunnostamista.

”Raideliikenteen ja joukkoliikenteen lisääminen on keskeinen keino saavuttaa päästövähennyksiä. Tarvitsemme isompaa visiota raidepolitiikkaamme.”

Lähijunaliikenne kiinnostava avaus

Ohisalo esittää, että yksi raideliikenteen kiinnostava avaus on lähijunaliikenteeseen sijoittaminen Pirkanmaan alueella. Hän nostaa esiin Tampereen kaupunginvaltuuston toisen varapuheenjohtajan, vihreiden kansanedustajaehdokas Jaakko Mustakallion lähijuna-avauksen. Tämän ajatuksena olisi ottaa takaisin käyttöön vanhoja seisakkeita ja hyödyntää VR:n vanhaa kalustoa.

”Eri seuduilla olisi mahdollisuus kilpailuttaa tätä lähijunaliikennettä, ja tätä me ajamme yhtenä isona raidekysymyksenä.”

Ohisalon mukaan valtion kannattaisi tukea kaupunkien joukkoliikenne- sekä infrahankkeita, joiden kautta alueen elinvoimaisuutta voidaan lisätä. Tällaisia olisivat hänen mukaansa Tampereen uusi ratapihahanke sekä ratikan laajennukset naapurikuntiin.

”Meillähän on maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL-sopimukset, jotka ovat todella tärkeitä työkaluja siihen, että kaupunki lupaa tehdä jotain, joka hyödyntää laajemmin kaupunkiseutuja.”

Yksi erityinen paikka

Tampere-Pirkkalan lentokentällä, kuten alueellisilla lentokentillä yleisestikin, on Ohisalon mukaan tärkeä merkitys huoltovarmuuteen liittyvissä kysymyksissä.

”Mutta kysymys valtion näkökulmasta on se, että olemme käyttäneet miljoonia euroja maan sisäisten lentoyhteyksien ylläpitämiseen. Se ei ole järkevää, kun meidän pitäisi pystyä laittamaan ne eurot raideverkon kehittämiseen ja parantaa niitä yhteyksiä,” Ohisalo summaa.

Viikonloppuna Pirkanmaalla kampanjoineella Ohisalolla on alueelta paljon hyviä muistoja.

”Puoliso on täältä kotoisin ja appivanhemmat asuvat Pirkanmaalla. Viimeksi vietimme täällä joulua yhdessä.”

Yksi paikka Pirkanmaalla on kuitenkin Ohisalon mukaan ylitse muiden.

”Yksi Tampereen vetonauloista on pelimuseo. Jos minulla olisi enemmän aikaa, menisin Vapriikkiin. Minulla on tällainen pelikeräilyharrastus, joten siellä on tullut useammankin kerran käytyä. ”