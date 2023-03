Nokialla suunnitellaan isoa korotusta vuokratonttien vuokraan. Kaupunki­kehitys­lautakunnan puheenjohtaja sanoo, että vanhimmissa sopimuksissa indeksikorotukset ovat jääneet alhaisiksi ja naapuritonteilla, joilla on uusi vuokrasopimus, voidaan maksaa korkeampia vuokria.

Lähivuosien aikana Nokialla on umpeutumassa taloyhtiöiden ja kaupungin välisiä vuokrasopimuksia muun muassa keskustan alueelta. Keskustan kattojen yllä kuvattiin viime marraskuussa.

Nokialla kaupungin vuokratonttien vuokriin on odotettavissa iso korotus. Korotus koskisi niitä yhtiömuotoisia asuintontteja, joiden pitkäaikaiset vuokrasopimukset ovat umpeutumassa. Esityksen mukaan vuokrat määritellään jatkossa tontin markkina-arvon mukaan. Vuokraa maksetaan 6 prosenttia.

Ensimmäiset vuokrasopimukset ovat umpeutumassa tämän vuoden aikana. Sopimuksia on tehty 1960-luvulta lähtien. 2020-luvulla umpeutuu yhteensä seitsemän vuokrasopimusta.

Yksi esimerkki umpeutuvista vuokrasopimuksista löytyy aivan Nokian ydinkeskustasta. Poutuntie 1–3:ssa sijaitsee 3-kerroksinen kerrostalo, jossa on 53 huoneistoa. Vuokrasopimus on umpeutumassa tämän vuoden puolella.

Taloyhtiön hallituksen puheenjohtaja Pentti Veijola kertoo, että talossa alettiin jo kaksi vuotta sitten selvittää, mitä tontin lunastaminen kaupungilta maksaisi. Selvitys­prosessin aikana hinta vaihteli ja neuvotteluita käytiin hänen mukaansa aina kaupunginjohtajaa myöten, sillä ennakkotapausta ei ollut.

”Nousisi niin korkeaksi”

Ratkaisu asiaan saatiin loppuvuodesta 2022. Noin 5 500-neliöisen kerrostalotontin kauppahinnaksi määriteltiin 720 000 euroa.

”Totesimme, että tontin vuokraamisen jatkaminen olisi kuitenkin harakiri. Tontin vuokra nousisi niin korkeaksi, että kauppahinta olisi maksettu vuokrina arviolta reilussa kymmenessä vuodessa”, Veijola sanoo.

Poutuntie 1–3:ssa on erikokoisia asuntoja. Veijola arvioi, että asukkaiden maksamat yhtiövastikkeet olisivat nousseet noin 50–60 euroa kuukaudessa. Tätä nykyä ne ovat asunnon koosta riippuen 200–300 euroa kuukaudessa. Veijola huomauttaa, että taloyhtiössä on jo entuudestaan yhtiölainaa. Sen lämmitysmuoto vaihdettiin hiljattain maalämpöön, lisäksi esimerkiksi lvis-remontti on tehty.

”Tässä kohdellaan rajusti vanhoja osaketaloja. Poutuntiellä asuu pienellä eläkkeellä toimeen tulevia, jotka ovat muuttaneet taloon, kun se on valmistunut. Nyt he joutuvat ahtaalle. Remonttejakin olemme joutuneet tekemään, mutta selvinneet niistä tähän saakka kuivin jaloin.”

Mitä? Tästä esityksessä on kyse Koskee yhtiömuotoisia asuntotontteja, kuten kerrostalotontteja. Umpeutuva vuokrasopimus voitaisiin uusia aikaisintaan 2 vuotta ennen sen päättymistä. Vuokran suuruus määräytyy käyvän hintatason mukaisesti. Tällä hetkellä vuokra on 6 prosenttia. Vuokrat sidotaan elinkustannusindeksiin. Vuokralainen voi lunastaa tontin käyvästä hinnasta. Käypää hintatasoa arvioidaan toteutuneiden vertailukelpoisten tonttikauppojen keskiarvon mukaan. Jos tontilla on käyttämätöntä rakennusoikeutta ja se otetaan käyttöön, ostaja maksaa siitä käyttöönottohetken mukaisen markkinahinnan. Jos vuokrasopimusta on uusimassa tai tonttia lunastamassa kilpailutilanteessa markkinoilla toimiva yhtiö, sovelletaan kuntalain 130 pykälää. Tämän mukaan kunta voi luovuttaa tai antaa vuokralle vähintään 10 vuodeksi omistamansa kiinteistön kilpailutilanteessa markkinoilla toimivalle tarjouskilpailulla, jolle ei aseteta ehtoja. Tarjouskilpailun on oltava avoin ja siitä on tiedotettava riittävästi.

Runsaasti keskustelua lautakunnassa

Nokian kaupunki­kehitys­lautakunta on käsitellyt umpeutumassa olevien tonttien vuokrasopimuksia useamman kerran. Pykälä on palautettu valmisteltavaksi uudelleen kaksi kertaa.

Ensimmäisessä ja toisessa esityksessä tonttivuokra olisi ollut 60 prosenttia markkina-arvoa vastaavasta vuokrasta. Kaupunki­kehitys­lautakunta päätyi kuitenkin esittämään edelleen Nokian kaupunginhallitukselle, että vuokria peritään käyvän hintatason mukaan.

Lautakunnan puheenjohtaja Kimmo Alakoski (kok.) kertoo, että lautakunta kävi kaikilla kierroksilla asiasta runsaasti keskustelua. ”Muuta vaihtoehtoa ei lopulta löytynyt. Tietysti ymmärrämme hyvin, että vuokrien korotus on asukkaille ikävä juttu, kun vuokrat nousevat euromääriltään monenkertaisiksi.”

Yksimielinen päätös

Lautakunnan lopulta yksimielisesti syntynyttä päätöstä Alakoski perustelee tasapuolisuudella. ”Kaikkein vanhimmissa sopimuksissa indeksi­korotukset ovat jääneet alhaisiksi. Naapuritontilla, jossa on uusi vuokrasopimus, maksetaan korkeampia vuokria, mutta ollaan samoilla markkinoilla. Toisessa taloyhtiössä voidaan siksi mainostaa, että siellä on Nokian halvin vastike.”

Pohdinnassa oli alussa myös se, että vuokran määräämisessä huomioitaisiin vanhojen asunto-osakeyhtiöiden taloudellinen asema ja rakennusten ylläpito- ja kustannustarve. Lautakunta ei nähnyt vuokrien kohtuullistamista tällä perusteella pätevänä.

”Kaupunki ei ole vuokranantajana voinut vaikuttaa siihen, jos yhtiö on jättänyt esimerkiksi remontit tekemättä”, Alakoski sanoo.

Vuokran kohtuullistamiseen löytyy kylläkin keino. ”Jos on rakentamatonta kerrosalaa, se kannustaa rakentamaan täyteen”, Alakoski sanoo. Kaupunki­kehitys­lautakunnan esitys menee vielä kaupunginhallituksen käsittelyyn.