Pirkanmaan hyvinvointialue uudistaa verkkosivunsa – syy on palaute, joka paljastaa merkittävän puutteen

Tukipalvelujohtaja Pekka Erola sanoo, että sivustolta on muun muassa ollut vaikea löytää puhelinnumeroita.

Tällaisena Pirkanmaan hyvinvointialueen verkkosivujen suunnitelmia esiteltiin Aamulehdelle lokakuussa 2022. Julkaistut verkkosivut ovat pitkälti samannäköiset. Nyt sivusto on tarkoitus uudistaa.

Aamulehti

Pirkanmaan hyvinvointialue Pirha kertoi keskiviikkona, että se ryhtyy uudistamaan verkkosivustoaan. Kysyimme tukipalvelujohtaja Pekka Erolalta, mistä on kyse.

Miksi sivut pitää jo nyt uudistaa, vaikka ne on vasta hiljattain avattu?

”Palautteen mukaan toimivuudessa on ollut puutteita.”

Mitä uudistuksessa uudistetaan?

”Keskitymme enemmän sivuston näkyvään osaan ja muotoiluun. Toki parannamme yhteyksiä ja teknistä varmuutta samalla.”

Millaisia vaikeuksia sivuston käyttäjillä on ollut?

”On esimerkiksi ollut vaikea löytää puhelinnumeroita, joista palvelua saa. Alue on iso, ja yhteydenottopisteitä on paljon. Myöskään sivuston rakenne ei ole sellainen, joka on itse itseään opastava.”

Onko myönteistä palautetta tullut?

”On varmaan sitäkin tullut, mutta ajatukset ovat nyt siinä, että sivusto saadaan hyvin palvelevaksi.”

Mikä omasta mielestänne toimii sivustolla hyvin?

”Tietoa on kerätty sivustolle hyvin, ja esimerkiksi tekninen alusta on ihan hyvä ja moderni.”

Tuleeko uudesta sivustosta kovinkin eri näköinen kuin nyt?

”Kuvittelisin, että sivusto on ainakin logiikaltaan eri näköinen.”

Miten varmistetaan, että tällä kertaa saadaan parhaat mahdolliset sivut?

”Olemme parhaillaan valitsemassa ulkopuolista käyttökokemusasiantuntijaa niin, että käyttökokemus oikein suunnittelemalla suunnitellaan. Meillä on myös käyttäjäpäästä ryhmiä, joita tulemme käyttämään testaamiseen, ennen kuin sivusto julkaistaan.”

Koska uudet sivut saadaan käyttöön?

”Tähtäämme kesäkuulle. Toki version uudistaminen on isotöistä.”

Tuleeko uudistuksesta isoja kustannuksia?

”Työ jonkin verran kustantaa, mutta tekninen puoli on hyödynnettävissä.”