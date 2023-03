Uusi ilmiö valtasi Tampereen seudun päiväkodit – samaan aikaan yritetään palkata peräti 100 uutta työntekijää

Varhaiskasvatuksen opettajia haalitaan Pirkanmaan kuntiin. Esimerkiksi Ylöjärvellä paikkoja on avoinna 21. Kangasalla ja Nokialla 12, Pirkkalassa 6. Paikkoja on avoinna myös muissa Pirkanmaan kunnissa.

Pirkanmaan kunnissa rekrytoidaan parhaillaan hurjaa määrää varhaiskasvatuksen opettajia. Pelkästään Tampereella paikkoja on avoinna noin 50. Suurimmissa ympäryskunnissa yhteensä yli 50.

Ympäryskunnista eniten avoimia paikkoja on Ylöjärvellä, jonne haetaan 21:tä varhaiskasvatuksen opettajaa. Ylöjärven kaupungin sivistysjohtaja Matti Hursti toteaa rekrytoitavien ammattilaisten määrään olevan koko kaupunkiseudun osalta suuri.

”Tämä on erittäin iso määrä, eikä työmarkkinoilta todennäköisesti löydy sitä määrää osaajia joka kattaisi kaikkien tarpeen. Tilanne on hankala, mutta toivotaan parasta”, Hursti sanoo.

Hursti sanoo, että vaikeaksi äityneen henkilöstötilanteen korjaamiseksi tulisi pikaisesti lisätä koulutusmääriä, mutta myös varhaiskasvatuksen ammattilaisten palkkoja tulisi tarkastella valtakunnallisella tasolla.

Hurstin mielestä alkaa olla kiire, sillä enää ei olla kuin yhden pykälän päässä pääkaupunkiseudun tilanteesta, jossa työntekijöitä on lähes mahdotonta löytää.

Jäävuoren huippu Kangasalla

Kangasalan kaupungin Tursolan varhaiskasvatusyksikön vs. johtaja Kirsti Lehmuskoski sanoo, että Kangasalla nyt haettavana olevat 12 varhaiskasvatuksen opettajan vakinaista työsuhdetta ovat vain jäävuoren huippu ja osaajia tarvittaisiin huomattavasti enemmän.

Lehmuskoski sanoo, että pelkästään Tursolan päiväkodissa jäi jo viime kesänä neljä vakinaista työsuhdetta täyttämättä, sillä kelpoisuusehdot täyttäneitä hakijoita ei ollut riittävästi.

Tursolassa tarve on kahdelle vakinaiselle, mutta myös 3–4:lle määräaikaiselle varhaiskasvatuksen opettajalle. Hän toivoo, että hakijoita olisi riittävästi, sillä töitä riittää nyt ja tulevaisuudessa.

Ylöjärvellä ei kriisiä

Ylöjärvi katsoo rekrytoinneillaan akuutin tilanteen lisäksi tulevaisuuteen.

Ylöjärven kaupungin varhaiskasvatuksen johtaja Kirsi Lahtinen sanoo, että vaikka haettavien osaajien määrä on huomattava, tilanne päiväkodeissa ei ole työntekijöiden osalta kriisiytynyt, sillä akuutin tarpeen lisäksi kaupunki katsoo rekrytoinneilla jo vuoteen 2030.

Tällöin kahdella kolmasosalla varhaiskasvatuksen työntekijöistä tulee olla opettajan tai sosionomin kelpoisuus, ja heistä vähintään puolella varhaiskasvatuksen opettajan koulutus.

”Olemme jo hiljalleen lähteneet muuttamaan varhaiskasvatuksen lastenhoitajavakansseja opettajavakansseihin”, Lahtinen taustoittaa.

Pienten määrä kasvaa

Samaan aikaan, kun akuutti työvoimapula vaivaa, painetta varhaiskasvatukseen tuo myös pienten lasten määrän kasvu varhaiskasvatuksessa.

Varhaiskasvatuslaki sanoo, että 0–3-vuotiaiden ryhmässä suhdeluku on yksi hoitaja neljää lasta ja yli 3-vuotiaiden ryhmässä yksi hoitaja seitsemää lasta kohden.

Ylöjärvellä tällä hetkellä hoitopaikkaa hakevista lapsista 74 prosenttia on 0–3-vuotiaita. Kirsi Lahtinen kertoo, että pienten lasten määrä alkoi kasvaa noin vuosi sitten ja määrä on kasvanut siitä lähtien.

Pienimmät varhaiskasvatuksessa aloittaneet ovat olleet alle vuoden ikäisiä. Lahtinen sanoo, että tällöin on mahdollista, että äidit käyvät imettämässä lasta päiväkodissa ja lapsi nukkuu kahdet päiväunet. Ylöjärven varhaiskasvatuksessa kasvava alle vuoden ikäisten lasten määrä haastaa henkilöstöresurssointia.

Vastaava tilanne on Kangasalla. Tursolan päiväkodissa oli aikaisemmin yksi 0-3-vuotiaiden ryhmä, mutta nyt ryhmiä on kolme. Kirsti Lehmuskoski kertoo, että yhä useammin varhaiskasvatuksessa aloittava on niin pieni, ettei lapsi vielä kävele.

”Alle kolmivuotiaita on tullut tämän talven aikana enemmän kuin koskaan aikaisemmin”, Lehmuskoski kiteyttää tilanteen.

Kuntalisästä vastaus tilanteeseen?

Mutta mistä löytyisi apu tilanteeseen, jossa yhä useampi varhaiskasvatuksessa aloittava on hyvin pieni lapsi, eikä henkilökuntaa ole riittävästi saatavilla?

Lempäälän kunta on vastannut tähän aloittamalla kotihoidontuen kuntalisän pilotin elokuussa. Haku kokeiluun käynnistyi viime viikolla ja se nousi nopeasti valtaisaan suosioon. Kahdeksan päivän aikana hakemuksia on tullut 131.

Lempäälän kunnan sivistysjohtaja Nina Lehtinen sanoo, että pilotti on tarkoitettu juurikin aivan pienimille, eli 0–3-vuotiaille sekä heidän alle viisivuotiaille sisaruksilleen. Lehtinen kertoo, että tällä hetkellä Lempäälässä hoitopaikkaa jonottavista 85 prosenttia on 0–3-vuotiaita.

Lehtinen sanoo, että kuntapilotissa mahdollisesti aloittavien lasten määrä vastaa yhden kuusiryhmäisen päiväkodin lapsimäärää.

Kotihoidontuen kuntalisästä on jätetty valtuustoaloite myös Ylöjärvellä ja Kangasalla.

Ylöjärvellä avaus on myös jo ehtinyt herättää keskustelua. Ylöjärven kaupungin varhaiskasvatuksen johtaja Kirsi Lahtinen pitävät kuntalisää hyvänä vaihtoehtona aivan pienimpien lasten osalta.

”Varhaiskasvatuksen johtajien keskuudessa valtuustoaloite on ainakin Ylöjärvellä herättänyt keskustelua.”