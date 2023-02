Loppu- ja alkuvuodesta Ylöjärven kaupunginhallituksen keskinäistä luottamusta ravistellut tietovuotoasia on edelleen ratkaisematta, eikä poliisikaan aio tutkia asiaa. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja uskoo, ettei tietovuotoja enää tule. Varapuheenjohtaja näkee asian toisin.

Ylöjärven kaupunginhallituksen tietovuotoasia on edelleen selvittämättä.

Ylöjärven kaupunginhallituksen tietovuotoihin liittyvä asia on edelleen ratkaisematta. Mahdollista on, ettei loppu- ja alkuvuoden aikana kaupunginhallituksen salaisia tietoja paikallislehdelle vuotaneen henkilöllisyys tule tietoon.

Kaupunginhallitus pohti useampaa keinoa tietovuotajan selvittämiseksi ja jätti asiasta tammikuun lopulla myös tutkintapyynnön. Ylöjärven kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mauri Heiskan (ps.) mukaan poliisi kuitenkin päätti helmikuun puolessa välissä, ettei se tutki asiaa.

Heiska toteaa, että hän olisi mielellään ottanut tietoja vuotaneen henkilöllisyyden tietoonsa, mutta poliisin päätös oli jättää asia tutkimatta.

”Olisihan se ollut kiva saada tietää, kuka tietoja on kertonut. En kuitenkaan usko, että henkilö joka on aikaisemmin näin toiminut, tekisi näin enää. Kynnys tietojen vuotamiseen on selkeästi korkeampi kuin aikaisemmin.”

Heiska perustelee näkemystään sillä, että tietovuodot saivat julkisuudessa isot mittasuhteet. ”En minä tietenkään mikään ennustaja ole, mutta julkisuudesta tullut kova paine on varmasti nostanut tätä kynnystä.”

Rikoskomisario Pasi Rautio Sisä-Suomen poliisista kertoo, että tutkintapyyntö jätettiin poliisille 26. tammikuuta. Poliisi aloitti silloin esiselvityksen sen arvioimiseksi, onko ilmoitetussa asiassa syytä epäillä rikosta ja aloitetaanko asiassa esitutkinta. Esiselvityksen jälkeen poliisi päätyi tulokseen, että asiassa on syytä epäillä salassapitorikosta. Rikosilmoitus kirjattiin 6. helmikuuta.

Raution mukaan erikoissyyttäjä Olli Sulkonen kuitenkin määräsi poliisia lopettamaan esitutkinnan esitutkintalain prosessuaalisella perusteella, koska esitutkinnassa ei tultaisi saamaan riittävää näyttöä syytteiden nostamiseksi.

Ylöjärven kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mauri Heiska (ps.) ei usko, että tietovuotoja tulee enää.

Tilanne rauhoittunut

Vaikka tietovuotoasia herätti laajaa keskustelua myös kaupunginhallituksen jäsenten keskuudessa, Heiskan mukaan asiat ovat näyttäneet ulospäin paljon huonommalta kuin ne ovat hänen näkemyksensä mukaan olleet. Hän sanoo, että tilanne on erityisesti alkuvuoden aikana rauhoittunut.

"Olemme menneet ryhdikkäästi eteenpäin. Päätökset on pystytty tekemään, hallitus on ollut toimintakykyinen ja asiat ovat edenneet suunnitelmien mukaan aikataulussa”, Heiska kuvailee kaupunginhallituksen työkuntoa loppu- ja alkuvuoden aikana.

Kun Heiskalta kysyy, pitäisikö tietovuotajan henkilöllisyyttä vielä yrittää selvittää, Heiska toivoo katseen olevan jo tulevassa.

”Itse en koe tälle mitään intressiä. Näkisin niin, että nyt mennään eteenpäin ja elämä jatkuu.”

Eri näkemykset tilanteesta

Vaikka Heiskan katse on tulevassa, kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Mika Kotiranta (kok.) kantaa huolta tilanteesta, jossa arkaluontoisia tietoja vuotanut henkilö jatkaa kaupunginhallituksen jäsenenä kuin mitään ei olisi tapahtunut.

Kotiranta myöntää, että poliisin päätös jättää asia tutkimatta oli pettymys, mutta odotettu päätös tilanteessa, jossa resursseja ei ole.

”Olisihan se ollut tärkeää, että tietovuotaja olisi saatu selville. Nyt asia jäi kaivamaan ja tietyllä tavalla tilanne edelleen heikentää tavalla tai toisella kaupunginhallituksen tapaa hoitaa asioita, kun takana kummittelee edelleen.”

Kotiranta sanoo, että suurin ongelma tulee edelleen olemaan se, että ainakin osa keskusteluita pitää käydä muualla kuin siellä, missä niitä pitäisi käydä. Hän sanoo, että taustalla on pelko siitä, vuodetaanko tietoja edelleen.

”Aiheuttaa merkittävää haastetta, jos joutuu joka kerta ajattelemaan etukäteen, mitä sanoo. Ei missään nimessä ole paras ratkaisu, että kaikki eivät ole kuulemassa kaikkia keskusteluja.”

Ylöjärven kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Mika Kotiranta (kok.) ei usko, että tietovuodot olisivat ohi.

Kotiranta sanoo, että tilanne haavoittaa edelleen kaupunginhallituksen toimintakykyä.

”Se on kaupunkilaisten näkökulmasta erittäin huono asia, kun heidän etua tässä ajetaan, emmekä sitä kunnolla pysty tekemään”, Kotiranta harmittelee.

Vaikka Mauri Heiska uskoo, ettei tietovuotoja tulla enää näkemään, Kotiranta näkee asian toisin.

”Jos on tähän asti vuotanut, niin miksi nyt lopettaisi”, Kotiranta sanoo.