Lempäälä sai ensimmäisenä ilmoittautumispäivänä 40 hakemusta kotihoidontuen kuntalisäpilottiin. Sivistysjohtaja Nina Lehtinen sanoo, että hakemusmäärä kertoo siitä, että kuntalaiset haluavat hoitaa lapsia kotona.

Aamulehti

Lempäälä käynnistää elokuussa kymmenen kuukauden mittaisen kotihoidontuen kuntalisäpilotin.

Pilotissa Kelan kautta maksettavan kotihoidontuen lisäksi kotona hoidettavasta 0–5-vuotiaasta lapsesta maksetaan kuukausittainen 400 euron kuntalisä. Mikäli perheessä on useampia 0–5-vuotiaita kotihoidossa olevia lapsia, heistä jokaisesta maksetaan lisäksi 100 euroa.

Ilmoittautuminen mukaan pilottiin käynnistyi tänään maanantaina. Lempäälän kunnan sivistysjohtaja Nina Lehtinen kertoo, että kiinnostus kokeilua kohtaan on ollut huomattava, sillä jo ensimmäisen päivän aikana hakemuksen jätti 40 perhettä. Kunta on lisäksi saanut puhelimitse noin kymmenen yhteydenottoa, joissa on esitetty tarkempia kysymyksiä pilotista.

”Olen todella positiivisesti yllättynyt siitä, millaisen vastaanoton kokeilu sai jo ensimmäisen päivän aikana. Ei voi sanoa muuta kuin kiitos kuntalaiset”, Lehtinen kertoi maanantaina illalla.

Pilottiin on varattu rahaa yhteensä 900 kuukaudelle. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että mukaan mahtuu 90 koko pilotin ajan mukana olevaa lasta tai vaihtoehtoisesti esimerkiksi 180 lasta, jotka ovat pilotissa mukana viisi kuukautta.

”On hyvinkin mahdollista, että osa lapsista on mukana vain muutaman kuukauden, jolloin kuukausia vapautuu edelleen toiselle lapselle käytettäväksi. Pyrkimys on, että haluamme haluamme tarjota mahdollisuuden monelle mahdollisuuden päästä mukaan kokeiluun.”

Pilotoinnin tarkoituksena on saada tietoa esimerkiksi siitä, kuinka kotihoidontuen kuntalisä vaikuttaa perheiden halukkuuteen hoitaa lapsia kotona varhaiskasvatuksen sijasta. Kokeilulla pyritään myös helpottamaan hankalaksi muuttunutta varhaiskasvatuksen henkilöstötilannetta.