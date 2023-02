Ylöjärven kaupunki halusi osallistua Veittijärven saunan kustannuksiin, vaikka olisi voinut odottaa – Onko yli 80  000 euroa veronmaksajien rahaa palanut turhaan?

Ylöjärven kaupunki ei jäänyt odottamaan korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä, vaan sopi maksavansa Veittijärven uuden saunan parkkipaikan, ruoppauksen sekä kunnallistekniikkaa. Joulukuussa kävi ilmi, että saunaa ei olisikaan tarvinnut siirtää.

Aamulehti

Ylöjärven Veittijärven saunakiista sai vihdoin sinetin korkeimmalta hallinto-oikeudelta (KHO) joulukuun lopulla, mutta mitä vuosia kestäneestä kalabaliikista jäi lopulta käteen? Veronmaksajille ainakin jäi mojova lasku.

KHO päätti, että saunatoimintaa ei olisikaan tarvinnut lopettaa Kesäniemessä, missä sauna ehti toimia 1970-luvulta asti. Ennen päätöksen saamista Ylöjärven kaupunki, saunatoimintaa pyörittävä yhdistys Ylöjärven avantouimarit ja saunarakennuksen omistajat Reijo ja Kirsi Karppinen tekivät sopimuksen saunan siirtämisestä vastarannalle.

Ylöjärven kaupunki sopi osallistuvansa siirron kustannuksiin rakentamalla uudelle paikalle pysäköintialueen ja kunnallistekniikkaa sekä lupaamalla maksaa rannan ruoppauksen viulut. Tähän mennessä rahaa on palanut yli 80 000 euroa.

Miksi Ylöjärven kaupunki ei odottanut korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä?

Tuliko yllätyksenä, että korkeimman hallinto-oikeuden päätös meni näin päin, kaupunginjohtaja Pauli Piiparinen?

”En tiedä, onko yllätys oikea sana. Korkein hallinto-oikeus päätyi eri ratkaisuun kuin hallinto-oikeus. Päätöksestä tuli KHO:n vuosikirjapäätös, mistä voi päätellä asian olleen hankala ratkaistava.”

Oliko hätiköity päätös kunnalta lähteä osallistumaan saunan siirron kustannuksiin ennen kuin korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu saatiin?

”Mielestäni päätös tehtiin ihan harkiten. Sillä hetkellä olivat esillä monet näkökulmat, ei pelkästään oikeusprosessi. Tilanne oli Kesäniemessä hyvin hankala asukkaiden ja saunatoiminnan yhteensovittamisen osalta sekä liikenteen ja pysäköinnin kannalta.”

Jollekin saattaisi tulla mieleen, että parkkipaikan ja viemärin rakentamiseen käytetty 82 000 euroa ja tulevat kustannukset ruoppauksesta ovat turhia, kun saunaa ei lopulta olisi tarvinnutkaan siirtää?

”Parkkipaikka tarvitaan muuhunkin käyttöön, ei yksistään sauna-ajatukseen. Järven ympäri menee ulkoilureitti, ja sille ei ollut aiemmin paikoitusta.”

Olisiko parkkipaikka rakennettu, vaikka saunaa ei olisi siirretty?

”Sitä on hankala sanoa. On spekulatiivista sanoa, olisiko jokin asia mennyt eri tavalla kuin se on mennyt. Kyseessä oli vanhan parkkipaikan kunnostus ja sen saattaminen yleiseen hyötykäyttöön.”

Onko sopimuksesta vielä tekemättä sellaista, josta syntyy kunnalle isompaa kustannusta?

”Loppuvaiheessa ollaan. Sopimuksessa on sovittu, että ruoppausta ja rannan viimeistelyä tarkastellaan.”

Joku muu saisi maksaa

Ylöjärven avantouimareissa on laskettu, että saunarakennuksen siirtämisestä syntyy kaikkiaan noin 350 000 euron kustannukset. Aikooko yhdistys lähteä perimään niitä kaupungilta?

Yhdistyksen puheenjohtajan Kimmo Itvolan mukaan yhdistyksen jäsenistä osa on sitä mieltä, että ”joku muu saisi maksa paletin”. Itse hän toivoo sopuratkaisua. ”Mikään ei estä viemästä vahingonkorvausvaatimusta eteenpäin, mutta se on pitkä prosessi”, Itvola sanoo.

Hirsirunko siirrettiin uudelle paikalle viime kesänä. Ylöjärven avantouimarit maksaa tontista vuokraa kaupungille 1695 euroa vuodessa.

Kaupunginjohtaja Pauli Piiparinen ei ota tässä vaiheessa kantaa siihen, miten Ylöjärven kaupunki suhtautuisi korvaushakemukseen. ”Hoidamme asiaa yhteistyöhengessä. Jos hakemus tulisi, se käsiteltäisiin normaalisti", hän sanoo.

Mitenkään itsestään selvää ei korvausten saaminen Ylöjärven avantouimareille olisi. Yhdistyksen tulisi osoittaa vahingon syntyneen kaupungin toiminnasta.

Se, että kaupunki asetti saunan käyttökieltoon ei aiheuttanut 350 000 euron kustannusta. Sopimuksen saunan siirtämisestä vastarannalle yhdistys ja saunarakennuksen omistajat tekivät vapaaehtoisesti. Vaihtoehtona olisi myös heillä ollut odottaa korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä.

Tulee yleiseen käyttöön

Saunarakennuksen siirtotyöt ovat joka tapauksessa jo loppusuoralla. Helmikuun alkupuolella oli suunnitelmissa ryhtyä viimeistelemään pukuhuoneiden lattioita ja ratkomaan ilmanvaihtoon liittyviä kysymyksiä. Itvola arvioi, että saunomaan päästään kevään aikana.

Aivan entisellään toiminta ei jatku. Kaupunki on asettanut vaatimukseksi, että sauna on uudella paikalla yleisessä käytössä. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Pitääkö saunan olla edullisesti muidenkin kuin yhdistyksen jäsenten käytössä? ”Henki on, että kun kaupunki vuokraa alueen, siitä ei tulisi pienen piirin paikka, vaan se olisi yleisessä käytössä", Piiparinen vastaa.

Vuosien väännön jälkeen Ylöjärvelle saataneen siis sauna, jolla on todennäköisesti aiempaa laajempi käyttäjäkunta ja uusi ranta, josta on todennäköisesti tulossa uimakelpoinen. Lienee makuasia, ovatko ne niihin käytetyn rahan väärtejä vai eivät.

Onko jotain sellaista, mitä olisi jälkiviisaana voinut tehdä toisin, Pauli Piiparinen?

”Tämä on vähän turha kysymys siltä osin, että ne asiat ovat olleet tiedossa, jotka ovat olleet sillä hetkellä vireillä.”