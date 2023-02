Virtain Pukkivuoren katkaistu hissivaijeri saatiin kuntoon – laskettelurinne toimii taas

Rinne avattiin laskettelijoille lauantaina kello 12 rinneriehan merkeissä. Paikalla oli satoja ihmisiä hienossa talvisäässä.

Virtain Pukkivuoren laskettelurinne avattiin käyttöön taas lauantaina, kun hiihtohissin ilkivaltaisesti katkaistu hissivaijeri saatiin korjattua. ”Siinä kävi meillä vähän tuuri, että saimme varaosat ja asentajat paikalle näin nopeasti ja homman taas pyörimään”, Virtain Kiekko-Karhujen puheenjohtaja Panu Iso-Hirvelä kertoo.

Kiekkoseura ylläpitää Pukkivuoren laskettelurinnettä, joka on seuran tärkein varainhankintakeino talvella. ”Jämsäläinen Multi-Snowtech oy sai hankittua meille sopivan vaijerin Äänekoskelta ja järjesti asentajan paikalle, vaikka heillä oli meneillään vuoden kiireisin sesonki.”

Rinne avattiin laskettelijoille lauantaina kello 12 rinneriehan merkeissä. Iso-Hirvelän mukaan paikalla oli hienossa talvisäässä satoja ihmisiä.

Törkeä vahingonteko

Joku katkaisi vaijerin viikko sitten perjantain ja lauantain välisenä yönä, minkä vuoksi hiihtokeskus joutui keskeyttämään toimintansa kesken parhaimman hiihtolomakauden. Etelän hiihtolomaviikko ehti jo mennä ohi, mutta Pirkanmaan ja virtolaisten lasten lomat onneksi vasta alkoivat. ”Kyllä tästä 5 000–10 000 euron myynti jäi pois, mikä on kiekkoseuralle iso lovi.”

Hissin omistaa Virtain kaupunki, jolle koituu hissin korjaamisesta arviolta 25 000 euron lasku. Iso-Hirvelän käsityksen mukaan vakuutuksia ei ollut. Poliisi tutkii asiaa törkeänä vahingontekona. ”Poliisi on muutaman vihjeen saanut ja toivotaan, että syylliset löydetään.”

Vaijerin katkaiseminen on vaatinut suunnitelmallisuutta. ”Se on jopa hengenvaarallinen temppu, koska vaijerissa on jännitystä ja katketessaan sen päät tempaisevat eri suuntiin.”

Iso-Hirvelä kiittää paikallisia yrityksiä ja ihmisiä, jotka ovat tarjonneet seuralle apua ikävässä tilanteessa. ”Saimme riistakamerat vartioimaan hissikuilua ja kahvioon tarjottavaa nyt talviriehapäiväksi. Ihmiset ovat olleet hyvin tässä mukana.”

Myös rahankeräystä menetettyjen laskupäivien tappioiden kattamiseksi valmistellaan.