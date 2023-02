Riikka Purra suhtautuu varovaisesti valtion rahoittamiin tie- ja infrahankkeisiin – Päärataan hän kuitenkin sijoittaisi

Aamulehti haastattelee eduskuntapuolueiden puheenjohtajia näiden vierailuilla Pirkanmaalla.

”Juuri äsken tulin junalla eikä se kovin kauaa kestänyt,” toteaa perjantaina Helsingistä Pirkanmaalle kampanjoimaan saapunut perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra.

Purran mukaan uuden suurnopeusradan rakentaminen ei ole kannattavaa, vaan hyötyihinsä nähden hanke on aivan liian kallis. Arvioiden mukaan uuden suurnopeusradan rakentaminen lyhentäisi matka-aikaa Helsingin ja Tampereen välillä 32 minuuttia.

Purra sanoo, että juuri nyt on kaikkiin suuriin tie- ja ratainfrahankkeisiin suhtauduttava varovasti, oli kyseessä sitten raitiotien rahoittaminen Tampereen naapurikuntiin tai rautatieverkoston parantaminen. Valtion sekä kuntien ja kaupunkien taloustilannetta hän pitää huolestuttavana.

”Ensi kaudella hallituksen pöydällä, mistä puolueista se sitten koostuukaan, on paljon erilaisia rata- ja tiehankkeita, joiden välisiä hyötyjä ja kustannuksia on kyettävä arvioimaan. Samaan aikaan meillä on nykyisessä tiestössä ja rataverkostossa valtava korjausvelka. Tämä yhtälö on kokonaisuudessaan mahdoton.”

Kuka? Riikka Purra Ikä: 45 Keskeiset työtehtävät: Juuri nyt vaalivankkurien vetäminen, viikonlopuille ajoittuvat maakuntakierrokset, vaalipaneeleihin osallistuminen sekä normaali eduskuntatyö. Perhe: Mies, kaksi lasta ja koira. Miehen esikoispoika vierailee perheen luona viikonloppuisin. Syntymäkunta ja asuinpaikka: Syntynyt Pirkkalassa, mutta viettänyt lapsuuden ja nuoruuden Tampereella. Nykyinen koti sijaitsee Kirkkonummen Sundsbergissä. Koulutus: Valmistunut Turun yliopistosta valtiotieteiden maisteriksi. Opiskellut pääaineena valtio-oppia ja kansainvälistä politiikkaa sekä pitkänä sivuaineena taloustiedettä. Opintoja myös ympäristö- ja oikeustieteestä.

Pääradalle panostuksia

Purra ajattelee, että sijoituksia pääradalle on tulevaisuudessa joka tapauksessa tehtävä.

”Minkälaista kunnostusta tai lisäraiteita se vaatiikaan, että liikennöinti saadaan ilman uusia yhteyksiä kyseisellä välillä sujuvammaksi. Se on varmasti järkevintä tässä tilanteessa myös taloudellisesti.”

Hänen mukaansa sekä Helsingin että Tampereen ratapiha kaipaavat tulevaisuudessa parannustyötä. Viime viikolla Tampereen kaupunki ilmaisi tyytymättömyytensä valtion väyläverkon investointiohjelman toimeenpanoon. Muun muassa henkilöratapihan rakentamiseen kaivataan rahoitusta valtiolta.

”Se vaatii tarkkaa eurojen harkintaa ensi kaudella, mutta ehdottomasti laittaisin ne juuri tällaisiin hankkeisiin mieluummin kuin hyvin minimaalisen lisähyödyn tuottaviin niin sanottuihin tunnin juna -hankkeisiin”, Purra summaa.

Purran mukaan myös Tampere-Pirkkalan lentoasemalla on olennainen merkitys alueen saavutettavuudessa.

”Monet yritykset tarvitsevat nopeita yhteyksiä. Itsekin olen kyseistä kenttää käyttänyt täällä asuessani ja olen ymmärtänyt, että sille on tilauksensa ja tarpeensa ehdottomasti, vaikka suhteellisen lähellä Helsinkiä täällä ollaankin.”

Hyvä ehdokaslista

Purran mukaan tämän hetken gallup-tulosten valossa tilanne tulevissa vaaleissa on kutkuttava. Viimeisimmässä Helsingin Sanomien puoluekannatus-gallupissa perussuomalaisten kannatus oli 20,0 prosenttia. Puolue nousi toiseksi suosituimmaksi kokoomuksen jälkeen.

Tällä hetkellä perussuomalaisilla on Pirkanmaalta yhteensä neljä kansanedustajaa, joista kolme pyrkii myös jatkokaudelle tulevissa vaaleissa. Ehdokaslistan osalta Pirkanmaan tilanne on Purran mukaan todella hyvä.

”Meillä on oikein monipuolinen ja hyvä ehdokaslista täällä. Siellä on myös nuoria henkilöitä ja perussuomalaisten nuorisojäseniä. Istuntotauon alkaessa nykyisetkin kansanedustajat pääsevät pian vaalilaitumille.”

Tampereella lapsuutensa ja nuoruutensa viettänyt Purra toteaa, että lähes jokainen rakennus ja tienpätkä Tampereen keskustassa herättävät hänessä jonkinlaisia muistoja.

”Viimeisen kerran olen muuttanut Tampereelta pois vuonna 2006. Sen jälkeen en ole harkinnut takaisin muuttamista, mutta tällä on ihan sellainen poikkeuksellinen paikka sydämessä. Aina kun tänne tulee niin se tietyllä tapaa jopa herkistää.”

