Avin tarkastuskertomuksen mukaan kahdessa yhtiön yksikössä esiintyy psykososiaalisia kuormitustekijöitä. Niiden selvittäminen ja arviointi ovat olleet puutteellisia. Toimitusjohtaja ja luottamushenkilö kertovat, miten yhtiössä on päästy eteenpäin vakavista ongelmista.

Pirkanmaan Lähi-Tapiolan ongelmat paljastuivat viime vuoden huhtikuussa, kun Aamulehti uutisoi entisen toimitusjohtajan Pentti Kuuselan vuosia harjoittamasta kiusaamisesta työyhteisössä, mielivaltaisesta johtamisesta ja seksuaalisesta häirinnästä. Huhtikuussa Aamulehti uutisoi myös, että Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (avi) tekee tarkastuksen vakuutusyhtiöön. Tarkastus liittyi Lähi-Tapiolan työilmapiiristä ja johtamisesta aviin ilmoitettuihin ongelmiin.

Viime syyskuussa avi teki yhtiöön kaksi työsuojelutarkastusta. Tarkastukset tehtiin korvauskäsittelyyn 26. syyskuuta ja elämänturvapalveluihin 5. syyskuuta. Aamulehti on tarkastellut näitä kahta avin tarkastuskertomusta.

Aamulehden uutisoinnin jälkeen yhtiön hallituksen kokoonpano muuttui. Pirkanmaan Lähi-Tapiolan uusi toimitusjohtaja Minna Metsälä aloitti tehtävässään 15. elokuuta. Yhtiössä tapahtui siis merkittäviä muutoksia jo ennen avin työsuojelutarkastusta.

Selvittäminen ja arviointi puutteellista

Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi on tehty korvauskäsittely- ja elämänturvapalvelut -työyksiköissä psykososiaalisten kuormitustekijöiden osalta puutteellisesti, sanotaan avin tarkastuskertomuksissa. Työn vaarojen selvittäminen ja arviointi oli tehty organisaation tasolla kolme vuotta sitten, ja päivitetty viimeksi elokuussa 2022. Tarkastuksessa ilmeni avin mukaan, että esihenkilöillä ja muulla johdolla on käsitys työntekijöiden työhön liittyvistä kuormitustekijöistä, mutta niiden selvittäminen ja arviointi on ollut puutteellista.

Kyseisissä yksiköissä työskentelevien työntekijöiden työssä on erityisesti työn sisältöön ja järjestelyihin liittyviä kuormitustekijöitä, jotka edellyttävät toimenpiteitä. Avin tarkastuksella saadun tiedon mukaan toimenpiteitä oli kuitenkin käynnistetty asian suhteen.

Työn järjestelyyn ja sisältöön liittyvät muun muassa epäselvyydet, kohtuuttomat tavoitteet, liiallinen työmäärä, työn tekemisen keskeytyminen ja haastavat tai vaikeat työtehtävät.

Ongelmat heijastuvat edelleen

Toimitusjohtaja Minna Metsälä kertoo, että toimenpiteitä on lähdetty tekemään hyvin aktiivisesti heti syksyllä. Osa aloitettiin jo ennen avin tarkastusta, ja osaa on jatkettu sen jälkeen. Työterveys on Metsälän mukaan ollut kehittämisessä koko ajan mukana.

”Lähiesihenkilötyötä on lisätty, tiimikokoihin on vaikutettu ja fyysisiä työnteon välineitä on aktiivisesti parannettu yhteistyössä henkilöstön kanssa.”

Aamulehden huhtikuussa uutisoimat Pirkanmaan Lähi-Tapiolan ongelmat olivat hyvin vakavia. Metsälän mukaan ongelmat heijastuvat työyhteisöön edelleen, mutta eteenpäin on päästy. ”Operatiivisen johdon vaihtumisella oli suora vaikutus työyhteisöön. Hallituksen vaihdoksesta voin toimitusjohtajana sanoa, että tällä hetkellä on tosi hyvä yhteistyö hallituksen kanssa.”

Asiakastyöskentely näkyy tuloksissa

Pirkanmaan Lähi-Tapiolan työsuojeluvaltuutettu ja luottamushenkilö Jenni Saarinen ei halua kertoa avin tarkastuskertomuksessa ilmenneistä kuormitustekijöistä tarkemmin, mutta toteaa, että yhtiössä on menty eteenpäin.

Avin tarkastuskertomuksen mukaan kuormitustekijöiden arviointi ja selvittäminen on ollut puutteellista. Onko yhtiössä nyt seurattu tehtyjen toimenpiteiden vaikutuksia? ”En halua tarkemmin kommentoida, mutta asioiden eteen on tehty toimenpiteitä ja niihin on kiinnitetty huomiota.”

”Alalla on myös asioita, jotka näyttäytyvät tässä vahvasti. Asiakastyöskentely ja -käyttäytyminen ovat muuttuneet niin merkittävästi, että ne näkyvät myös kyselyssä.”