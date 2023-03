Nämä kolme vaalikoneen väitettä jakavat puolueet rajusti – Katso, miten vastaukset jakaantuvat ja mistä ollaan yksimielisiä

Selvitimme, mitkä väitteet jakavat puolueita ja ehdokkaita Aamulehden vaalikoneessa ja missä kysymyksissä näkemykset ovat lähellä toisiaan. Paikallisen lentokentän kehittäminen, päästövähennykset ja Suomen edun laittaminen muun edelle tuovat esille puolueiden eroja.

Selvitimme, mitkä kolme Aamulehden vaalikoneen väitettä jakavat puolueita ja ehdokkaita merkittävästi. Tässä jutussa kerromme lisäksi, mistä puolueet ovat eniten yksimielisiä.

Kun juttu tehtiin, vaalikoneeseen oli vastannut 232 ehdokasta 239:stä eli lähes kaikki Pirkanmaan vaalipiirin eduskuntavaaliehdokkaat. Tilanne on voinut muuttua, jos vastauksia on tullut sen jälkeen lisää. Kaikki eivät vastanneet kaikkiin kysymyksiin.

Tarkastelussa ovat mukana suurimmat puolueet.

1. Tampere-Pirkkalan kansainvälisten lehtoyhteyksien määrää pitää kasvattaa mahdollisimman paljon

Tampere-Pirkkalan lentokentän tulevaisuus on yksi polttavista paikallisista kysymyksistä. Lentoasemaa on kehitetty vuosia ja siihen on investoitu miljoonia euroja. Kansainvälisten lentojen määrä ei silti ole palannut koronaa edeltävälle tasolle, ja Finnair korvaa Helsingin-lentoja busseilla.

Eduskuntapuolueista suurin osa kannattaa Tampere-Pirkkalan kansainvälisten lentoyhteyksien määrän kasvattamista mahdollisimman paljon. Vahvimmin asiaa kannattavat kokoomus, perussuomalaiset, sdp ja Liike nyt. Myös keskustan ja kristillisdemokraattien kanta on selvästi myönteinen. ”Tampere-Pirkkalasta on tehtävä Helsinki-Vantaan varalentokenttä. Tätä puoltavat alueellamme ja sen läheisyydessä oleva väestökeskittymä ja teollisuus. Vilkkaat ja laajat lentoyhteydet palvelevat elinkeinoelämää ja kansainvälisyyttä”, perustelee Antti Järvensivu (kok.) vastaustaan vaalikoneessa.

Eri mieltä ovat rkp, vihreät ja vasemmistoliitto. ”Turismi Pirkanmaalle olisi tietenkin tärkeää, mutta lentoliikenteen kasvattaminen ei ole muilla tavoin kestävä ajatus”, perustelee Mirka Löf (vas.).

2. Suomen pitäisi vähentää omia päästöjään riippumatta siitä, mitä muut maat tekevät

Päästöjen vähentäminen ja ilmastonmuutoksen torjuminen ovat kansainvälisen yhteisön yhteinen tavoite. Vähennysten tasosta ja vastuunjaosta on kuitenkin erimielisyyttä.

Eri puolueet tekevät erilaisia johtopäätöksiä siitä, pitäisikö Suomen vähentää omia päästöjään riippumatta muiden maiden teoista. Etenkin rkp, vihreät ja vasemmistoliitto ovat myönteisellä kannalla. ”Uusia keinoja vähennystavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan edelleen. Kun kehittyneemmät maat etunenässä vähentävät päästöjä, ne luovat markkinoita uudelle puhtaammalle tekniikalle, jota voidaan hyödyntää kaikkialla maailmassa”, Mikko Hänninen (sd.) kirjoittaa.

Merkittävästi eri mieltä ovat perussuomalaiset. ”Suomen halu olla edelläkävijä hiilineutraaliustavoitteissa on suoraa moraaliposeerausta. Suurimpien teollisuusmahtien on vastattava toimillaan tavoitteisiin. Sitä ennen Suomella ei ole mitään perusteita rokottaa ylimitoitetuilla ilmastotoimilla pienen kansamme lompakoita”, Antti Moisander (ps.) perustelee.

3. Poliitikkojen on asetettava Suomen ja suomalaisten etu kaiken muun edelle

Puolueita jakaa voimakkaasti myös väite siitä, että poliitikkojen on asetettava Suomen ja suomalaisten etu kaiken muun edelle.

Suomen ja suomalaisten edun kaiken muun edelle asettaisivat varsinkin perussuomalaiset. Pitkälti samaa mieltä ovat Liike nyt, kokoomus, keskusta, kristillisdemokraatit ja rkp. ”Terve itsekkyys on hyvä ominaisuus. Muita tulee auttaa niissä resursseissa, mitä itsellä on. Ei muiden maiden hyvinvointi voi mennä suomalaisuuden edelle”, perustelee Marjo Vuorenmaa (Liike nyt).

Eri mieltä ovat vihreät ja vasemmistoliitto. ”On Suomen ja suomalaisten etu, että asiat ovat globaalisti hyvin. Emme voi leikkiä, ettei Suomen rajojen ympärillä olisi muita yhteiskuntia, joiden tilanne vaikuttaa suoraan meihin. Koronapandemia ja Ukrainan sota ovat tästä hyviä esimerkkejä”, kirjoittaa Perttu Jussila (vihr.).

4. Ukrainaa on tuettava sodassa ja jälleenrakennuksessa kustannuksista huolimatta

Osasta vaalikoneen väitteistä puolueet ovat Pirkanmaalla hyvin yksimielisiä. Kaikki puolueet ovat sitä mieltä, että Ukrainaa on tuettava sodassa ja jälleenrakennuksessa kustannuksista huolimatta.

”Ukraina taistelee läntisen demokratian puolesta. Ukrainan tukeminen EU:n ja muiden kansainvälisten toimijoiden kautta on Suomenkin etu. Vaihtoehdot tukemiselle ovat vähissä”, Petra Schulze Steinen (kesk.) perustelee.

”Ukraina sotii nyt myös meidän yhteiskuntamme vuoksi. Ukrainaa pitää tukea mahdollisimman paljon”, kirjoittaa rkp:n ainoa ehdokas Wilhelm von Nandelstadh.

5. Pirkanmaalaisten kansanedustajien on ajateltava ensisijaisesti koko maan, ei oman maakunnan etua eduskunnassa

Puolueita yhdistää myös näkemys siitä, että pirkanmaalaisten kansanedustajien on ajateltava ensisijaisesti koko maan etua eduskunnassa. Kaikki puolueet asettuvat joko selvästi tai varovaisen myönteisesti tälle kannalle.

”Eduskunnan tärkein tehtävä on säätää lakeja. Lait koskevat yhtäläisesti kaikkia suomalaisia, joten lakien pitää olla mahdollisimman monen etujen mukaisia riippumatta asuinpaikasta. Pirkanmaalaisten kansanedustajien on kuitenkin tuotava aktiivisesti esille äänestäjäkunnalleen ja Pirkanmaalle tärkeitä asioita ja edistettävä niitä mahdollisuuksien mukaan”, Jaakko Ikonen (kd.) kirjoittaa.