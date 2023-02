Main ContentPlaceholder

Pirkanmaa

Nämä 239 ehdokasta pyrkivät eduskuntaan Pirkanmaalta – Jättilista: Katso kaikki ehdokkaat, mukana tuttuja nimiä

Lähes puolet ehdokkaista on Tampereelta. Mukana on useita tunnettuja nimiä. Merkittävä osa ehdokkaista on ensikertalaisia.

Kevään eduskuntavaaleissa ovat ehdolla Pirkanmaalta muun muassa (vasemmalta ylhäältä) Anna Kontula (vas.), Arto Pirttilahti (kesk.), Oras Tynkkynen (vihr.), Lauri Lyly (sd.), Sanna Marin (sd.), Anna-Kaisa Ikonen (kok.), Tommi Evilä (kok.), Sami Savio (ps.) ja Sari Tanus (kd.).

Aamulehti Ehdokkaat kevään eduskuntavaaleihin ovat selvillä. 239 ehdokasta pyrkii eduskuntaan Pirkanmaan vaalipiiristä. Puolueet ja valitsijayhdistykset jättivät ehdokashakemuksensa vaalipiirilautakunnalle tiistaina. Aamulehti julkaisee kaikkien Pirkanmaan vaalipiirissä ehdokkaana olevien tiedot tässä jutussa.