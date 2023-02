Teknisen toimen työntekijät järjestivät ulosmarssin Punkalaitumella – syyttävät kunnan luottamushenkilöitä epäasiallisesta kohtelusta

Punkalaitumen kunnan teknisen toimen työntekijät kokevat, että luottamushenkilöt ovat puuttuneet asiattomasti heidän työntekoonsa. Kunnan tekninen johtaja irtisanoutui tehtävästään luottamuspulan vuoksi.

Punkalaitumen kunnan teknisen toimen työntekijät järjestivät maanantaina kunnantalolla ulosmarssin, jolla he toivoivat kunnanhallitukselta vahvempaa puuttumista kokemaansa epäasialliseen kohteluun.

Aamulehti

Pirkanmaalla sijaitsevan Punkalaitumen kunnan teknisen toimen henkilöstö syyttää työnantajaansa eli kunnan luottamushenkilöitä epäasiallisesta käytöksestä.

Vyyhti sai alkunsa, kun kunnanvaltuutettu teki joulukuussa aloitteen, jonka mukaan kunnanhallituksen tulisi tarkastella sitä, tarvitaanko Punkalaitumen kunnassa kokopäiväistä teknistä johtajaa, vai riittäisikö esimerkiksi osa-aikainen johtaja.

”Henkilöstöasiat eivät kunnassa kuulu luottamushenkilöille kuten lautakuntien jäsenille”, sanoo tehtävästään irtisanoutunut Punkalaitumen kunnan tekninen johtaja Satu Alajärvi.

Punkalaitumen tekninen toimi järjesti kunnantalolla ulosmarssin juuri ennen kunnanhallituksen maanantaista kokousta. Mielenilmauksen allekirjoitti kymmenen kunnan teknisen toimen työntekijää, mikä tarkoittaa toimen lähes koko henkilöstöä.

Luottamuspula johti irtisanoutumiseen

Erimielisyyksissä on Alajärven mukaan kyse on pidemmästä jatkumosta, jossa kunnan luottamushenkilöt ovat puuttuneet epäasiallisesti henkilöstöasioihin.

”Epäasiallinen kohtelu voi olla esimerkiksi aseman ja työn halveksimista, joka ei ole välttämättä kovin näkyvää.”

Ulosmarssin tarkoituksena on herättää työnantajan huomio siihen, että asiaa ei ole työntekijöiden näkökulmasta riittävästi selvitetty.

Alajärvi irtisanoutui teknisen johtajan tehtävästä tammikuussa, mutta toimii tehtävässä vielä irtisanomisajan. Eron syynä oli hänen mukaansa molemminpuolinen luottamuspula.

”Totesin, että asia ei tästä todennäköisesti lähde korjaantumaan, joten katsoin parhaaksi irtisanoutua.”

Töiden vähättelyä ja maalittamista

Työpäällikkö Marko Juurikivi on ollut Punkalaitumen kunnalla töissä noin kaksi vuotta. Hänen mukaansa ongelmista kertoo se, että sinä aikana kaksi viranhaltijaa teknisessä toimessa on irtisanoutunut.

Epäasiallista kohtelua henkilöstöön on hänen mukaansa kohdistunut useamman eri henkilön toimesta.

”Se on ollut viranhaltijoiden osaamisen ja töiden vähättelyä, mitä esiintyy lähinnä lautakuntatyöskentelyssä.”

Myös sellaiset ihmiset, joille teknisen toimen asiat eivät kuulu, ovat hänen mukaansa olleet henkilöstöön yhteydessä.

”Henkilöitä saatetaan ihan suoranaisesti maalittaa, eli ottaa yksittäinen henkilö silmätikuksi ja vähätellä hänen tekemisiään.”

Valtuutetut eivät koe käyttäytyneensä epäasiallisesti

Punkalaitumen kunnanjohtaja Tuija Ojala kertoo, että ulosmarssista oli kyllä aiemmin tiedotettu, mutta ajankohta tuli hänelle yllätyksenä.

Työntekijöiden tyytymättömyyden syyksi hän arvioi, ettei kunnan tekninen johtaja ole nauttinut teknisen lautakunnan suurta luottamusta.

Kaikkien teknisen toimen työntekijöiden kanssa on hänen mukaansa keskusteltu ja kaiveltu syitä luottamuspulalle. Myös kaikki luottamushenkilöt on hänen mukaansa haastateltu.

”Kukaan valtuutetuista ei ole mielestään käyttäytynyt epäasiallisesti kunnan viranhaltijoita tai työntekijöitä kohtaan.”

Yksi virallinen valitus

Ojalan mukaan henkilöstön kritiikki, ettei ongelmakohtiin ole tartuttu tarpeeksi ripeästi johtuu osaltaan siitä, ettei ongelmia ole yksilöity, jolloin niihin on ollut hankala puuttua.

Sen sijaan erilaisia tarinoita ja juttuja on hänen mukaansa ollut liikkeellä. Yksi virallinen ilmoitus epäasiallisesta käyttäytymisestä on tosin saapunut perjantaina, mutta sen sisältö on Ojalan mukaan työsuojelulainsäädännön perusteella salainen.

Mielenilmauksen on allekirjoittanut kymmenen teknisen toimen työntekijää, mikä kertoo Ojalan mukaan laajemman ongelman sijasta työntekijöiden solidaarisuudesta esihenkilöään kohtaan.

Kunnanhallituksen ja valtuuston roolia työnantajana sekä siihen liittyvää toimintakulttuuria voisi kuitenkin hänen mukaansa pohtia laajemminkin.

”Luottamushenkilöstöllä on sellainen kaksoisrooli, että he ovat sekä hallinto- että työnantajaroolissa, mutta he eivät kuitenkaan voi toimia siellä operatiivisella puolella.”

Työyhteisötaitoja harjoitellaan

Punkalaitumen kunnallishallituksen on tarkoitus käsitellä koettuja epäasiallisuuksia maanantaisessa kokouksessaan.

Päätösehdotuksen mukaisesti kuluvan vuoden koulutuksissa painotetaan muun muassa kokouskäyttäytymistä ja työyhteisötaitoja.

Tarkoituksena on myös rakentaa työpaikalle yhteiset hyvän käyttäytymisen pelisäännöt ja seurata tilanteen paranemista dokumentoidusti.

Työpäällikkö Marko Juurikivi kokee työnantajan toimet riittämättömänä. Ulosmarssin tarkoituksena on, että asia saataisiin selvitettyä.

”Ongelmat ollaan nyt niin sanotusti lakaisemassa maton alle.”