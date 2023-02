Tamperelainen Lasse Uutela, 18, herää töihin ennen lukion aamutunteja ja järjestää myös kavereille töitä – näin palkittu yrittäjä kertoo työstään

Uutelan pihatyöt -yritykselle on kertynyt töitä jo niin paljon, että Lasse Uutela on tarjonnut töitä myös muille 4H-yrittäjille ja kavereilleen kevytyrittäjinä. Tässä jutussa kerrotaan, miten alle 28-vuotiaana pääsee nuoreksi yrittäjäksi.

Tamperelainen Lasse Uutela, 18, on palkittu Vuoden 4H-yrittäjänä. Hän aloitti yrittäjänä 14-vuotiaana. Uutelan pihatyöt -yritykselle on kertynyt töitä jo niin paljon, että Uutela on tarjonnut töitä myös muille 4H-yrittäjille ja kavereilleen kevytyrittäjinä.

Uutelan kaveri ei saanut kesätöitä, joten Uutela tarjosi hänelle mahdollisuutta tehdä yhteistyötä. Kaveri teki osan keikoista, joille Uutela itse ei ehtinyt.

Uutela laskutti asiakasta ja kaverit Uutelaa. Yhteensä hän antoi töitä neljälle tai viidelle nuorelle itsensä lisäksi.

Uutela tekee töitä Tampereella, Pirkkalassa ja Nokialla. Asiakkaiden luo hän liikkuu polkupyörällä, bussilla ja ratikalla.

”Keikkoja on ollut kohta varmaan tuhat. Minulla on noin 20 vakiasiakasta ja lisäksi yksittäisiä keikkoja. Vakiasiakkaiden luona leikkaan nurmikkoa ja puskia ja kolaan lunta”, kertoo Uutela, joka käy Kalevan lukiota. Hän kirjoittaa ylioppilaaksi keväällä.

Uutelan yrityksellä on y-tunnus. Tämä tarkoittaa, että yritys on rekisteröity ennakkoperintärekisteriin ja työt ovat kotitalousvähennyskelpoisia.

Uutela arvioi, että tekee vuodessa töitä noin 400–500 tuntia. Tuntiveloitus on 18–20 euroa tunnissa.

Onko vuodessa ylittynyt 8 000 euroa?

”Se on siinä ja siinä. Jouduin himmaamaan loppuvuonna, ettei menisi kauheasti yli.”

Uutela sanoo, että tienestien kannalta yrittäjyys on parempi kuin kesätyö.

Mitä teet rahalla?

”Pistän aika lailla säästöön. Minullahan ei mene kuluja työvälineisiin, kun teen asiakkaiden välineillä.”

Keitä asiakkaasi ovat – ovatko he tuttuja tai sukulaisia?

”Ei ole ollut yhtään sukulaista tai tuttua. Olen markkinoinut Facebookin paikallisissa puskaradioissa ja ryhmissä. Muutaman ovelta ovelle mainoksen olen tehnyt.”

”Teen töitä ympäri vuoden. Olen ollut aamukuudelta ennen lukiotakin tekemässä töitä ja myöhäisimmillään on mennyt yhdeksään asti illalla. Aamukuudelta olen haravoinut, leikannut pensaita ja kolannut lunta.”

Mikä on ollut haastavin työsi?

”Kai joku sellainen orapihlaja-aidan leikkuu. Korkeaa aitaa on hankala leikata.”

Uutela ajattelee, että hän toimisi yrittäjänä myöhemminkin elämässään. Hän yrittää päästä opiskelemaan Kauppakorkeakouluun.

”Minusta tuntuu, että en minä loppuelämääni pihatyöyrittäjänä ole. Yrittäjyys kiehtoo, kun saa vapauden päättää, mitä tekee ja milloin tekee. Minusta se on parempi kuin olla töissä.”

Jos nuori haluaisi yrittäjäksi, mitä hänen kannattaisi tehdä?

”Jos ei ole minkäänlaista tietoa, mitä tehdä, 4H on aika hyvä. Sitä kautta saa paljon tietoa ja apua. Netistäkin löytyy paljon tietoa. Tärkeintä on vain aloittaa. Joskus tulee ongelmia, mutta yleensä ne auttavat parantamaan yritystä jollakin tavalla.”

Kuka voi olla 4H-yrittäjä?

Kuka voi perustaa 4H-yrityksen, 4H-liiton toimitusjohtaja Tomi Alakoski?

”13–28-vuotias. Perustaminen vaatii, että ottaa yhteyttä paikalliseen 4H-yhdistykseen, liittyy jäseneksi ja ilmoittautuu 4H-yrityskoulutukseen. Jäsenyys maksaa 35 euroa vuodessa ja lisäksi voi ottaa 4H-yrittäjänvakuutuksen. Paikallisessa yhdistyksessä tiedetään, milloin yrityskoulutuksia on.”

Mitä eroa on tavallisella yrityksellä ja 4H-yrityksellä?

”4H-yritys on nuorille tarkoitettu harrastusyritys. 4H-yrittäjäkin voi hankkia y-tunnuksen, jos haluaa työllistää ja tarjota asiakkaille kotitalousvähennyksen. Liikevaihtominimi on 50 euroa ja maksimi 8 000 euroa vuodessa. Jos tämä raja ylittyy, ohjeistetaan esimerkiksi Uusyrityskeskukseen perustamaan oikeaa yritystä.”

"Tämä mahdollistaa ansaitsemisen, jos kesätyö on jäänyt saamatta. Voi sopia vaikka naapurien kanssa tietyn asian, jota käy heille hoitamassa. Aluksi toiminta voi olla hyvin pienimuotoista.”

4H-yrityksiä jo yli 2 000

Suomessa on tällä hetkellä yli 2 000 toimivaa 4H-yritystä. Liikevaihto oli viime vuonna yhteensä 3,25 miljoonaa euroa. Kasvua oli liki puoli miljoonaa vuodesta 2021 eli kyseessä oli 4H-historian suurin kasvuvuosi.

4H-yritykset myyvät esimerkiksi käsityötuotteita, pihanhoitopalveluja ja kahvila- ja leipomotuotteita. Eräänä vuonna hyvin menestyi ikkunanpesuyritys.

”Voi vaikka kavereiden kanssa perustaa 4H-yrityksen ja tehdä yhdessä asioita.”

Alakoski muistuttaa, että markkinointi on erittäin tärkeää, jotta asiakkaita tulee.

Mikäli nuori yrittäjä haluaa suorittaa hygieniapassin, siihen saa apua 4H-yhdistykseltä. 4H-yrittäjä maksaa yritystuloistaan veroa yleensä omassa henkilökohtaisessa verokortissaan olevien rajojen ja prosenttien mukaan. Tiedot voi tarkistaa esimerkiksi omavero.fi-sivulta.

Yrityskoulutuksessa käydään läpi myös nuoren yrittäjän verotus.

Arvonlisävelvollisuutta 4H-yrittäjällä ei ole, koska 4H-yrityksen myynti jää alle arvonlisävelvollisuuden rajan.

Nimi 4H tulee järjestön neljästä arvosta: Head, hands, heart ja health eli pää, kädet, sydän ja terveys.