Koulutuskuntayhtymä Saskyn opettaja Anne-Mari Alakoski ja koulutuspäällikkö Kari Kuurila kertovat, että ammatillisen koulutuksen suosio on pysynyt pitkään tasaisena. Aina silloin tällöin osassa aloja tapahtuu notkahduksia, kuten ravintola-alalla muutama vuosi sitten. Viime vuosina ensisijaisten hakijoiden määrä on kuitenkin kasvanut. Tekniikan aloista esimerkiksi sähköalalle ensisijaisia hakijoita on ollut enemmän kuin aloituspaikkoja.