Poliisin mukaan tilanteita yhdistää se, että yksityisviesteinä lähetettyjä juhlakutsuja on lähetetty edelleen, ja kutsut ovat lähteneet leviämään nuorten keskuudessa.

Aamulehti

Poliisi muistuttaa, että yksityisviestinä sosiaalisessa mediassa lähetetty juhlakutsu voi lähteä leviämään ja tuoda juhliin kutsumattomia vieraita. Käty eli kämppä tyhjänä voikin tarkoittaa kämpän tyhjäämistä.

Rikoskomisario Lassi Suoranta kertoo Aamulehdelle, että Sisä-Suomen poliisilaitokselle on viime kuukausina kirjattu useampia ilmoituksia epäillyistä rikoksista, jotka ovat tapahtuneet nuorten järjestämien kotibileiden yhteydessä. Poliisin mukaan juhlia on ollut viime vuoden lopussa ja tämän vuoden alussa Valkeakoskella, Lempäälässä, Ylöjärvellä ja Jyväskylässä. Juhliin on yleensä osallistunut 15–20-vuotiaita nuoria.

”Näissä kyseisissä tapauksissa nuoret ovat luvallisesti pitäneet kotibileet, ja vanhemmat ovat olleet muualla. Sitten toiminta on riistäytynyt kotona käsistä,” Suoranta kertoo.

Kotibileisiin on kutsuttu vieraita sosiaalisen median eri kanavien kautta, mutta kutsut ovatkin lähteneet leviämään laajemmin nuorten keskuudessa ilman järjestäjän lupaa. Tämä on lopulta johtanut siihen, että juhliin on saapunutkin odotettua enemmän vieraita. Pahimmillaan poliisi on Suorannan mukaan joutunut poistamaan 70 henkilöä kotibileistä.

Väkivaltaisia ryöstöjä

Muutamista tapauksista poliisi on kirjannut eriasteisia rikosilmoituksia, joista vakavimmat liittyvät törkeisiin ryöstöihin.

”Yleisesti voidaan todeta, että tällaisissa tapauksissa kotibileisiin on tullut kutsumattomia vieraita, ja siellä on väkivaltaa käyttämällä anastettu bileissä luvallisesti olleiden ihmisten omaisuutta.”

Suorannan mukaan käsistä riistäytyneet kotibileet ovat aiheuttaneet myös yleistä häiriötä ja sitä kautta tehtäviä poliisille. Sisä-Suomen poliisin mukaan kutsussa on hyvä mainita selkeästi, että sitä ei saa välittää eteenpäin.

”On hyvin tärkeää, ennen kaikkea vanhempien ja kotibileiden järjestäjien näkökulmasta, että juhliin ei tule kutsumattomia vieraita, jotka selkeästi aiheuttavat kotibileissä järjestyshäiriöitä.”

Suoranta kehottaa Sisä-Suomen poliisin tiedotteessa nuoria ja heidän vanhempiaan keskustelemaan siitä, kuinka monta vierasta kotiin saa kutsua ja missä rajoissa juhlia voidaan kotona järjestää.

”Jos juhliin kuitenkin tulee ennalta kutsumattomia henkilöitä, jotka aiheuttavat tilaisuudessa yleistä järjestyshäiriötä, juhlan järjestäjien on soitettava hätäkeskukseen, jotta tilanne saadaan hallintaan.”