Tätä asuinaluetta alettiin markkinoida koko maakunnan ihmisille – Nyt se on Nokian hyväosaisin ja suurituloisin alue

Sari ja Janne Sahonen muuttivat Nokialle tuntematta kaupunkia ollenkaan, mutta nyt ajatus pois muuttamisesta tuntuu jo vaikealta. Harjuniitystä on tullut Nokian iso ja suosittu kaupunginosa.

Harjuniittyyn muutama vuosi sitten muuttanut Sahosen perhe pitää uudesta asuinalueesta. Perheeseen kuuluvat Sari Sahonen, Janne Sahonen ja pojat Rasmus Sahonen, 4, Oliver Sahonen, 6, ja Eemeli Sahonen, 10. Rasmus on kova poika laskemaan mäkeä. Onneksi sellainen on aivan kivenheiton päässä kotoa.

Nokia

Kaksi autoa kaartaa liikuntahallin pihaan. Niistä purkautuu kolme lasta ja kaksi aikuista. Neljällä on päässään samanlainen mustaoranssi pipo. ”Äitillä ei ole!” nelivuotias Rasmus Sahonen sanoo.

Sari Sahosella on selitys valmiina. ”Kaikki perheen miehet ovat mukana HC Nokiassa. Lapset pelaavat, ja Janne on joukkueenjohtajana. Toppa-asuihin sai valita joko pelinumeron tai sukunimen, niin otimme sukunimen jotta samat välineet käyvät vuorotellen jokaiselle pojalle heidän kasvaessaan.”

Varsin järkeenkäypä ajatus. Sellaisia tarvitaan päivittäin Rasmuksen, Oliverin, 6, ja Eemelin, 10, kanssa. Jääkiekkoharjoituksien lisäksi koulunkäynti, päiväkoti ja eskari tuovat logistisia kiemuroita perheen elämään. Kotona jaloissa viilettää myös yksivuotias villakoira Vili.

Kun katras on päästetty pois autosta, lasketaan ensimmäiseksi mäkeä liukureilla. Huimapäiset lapset ottavat juoksuaskeleet ennen heittäytymistä mahalleen vaahtomuovisen liukurin päälle. Lunta pölähtää kasvoille, mutta hymy ei hyydy. Erityisesti Rasmus on niin innoissaan täydellisistä mäkiolosuhteista, että kameran suljin ei tahdo pysyä mukana pojan vauhdissa.

Nokian Harjuniityn Tuurenpuisto tunnetaan ehkäpä paremmin nimellä Dinosauruspuisto. Leikkitelineet muodostavat kumpareen päälle tyyliteltyjen dinosaurusten lauman. Suurimpana vetonaulana toimii joka lapsen suursuosikki, vaijeriliuku. Veljestriossa tulee pientä kärhämää siitä, kuka saa kunnian liukua ensimmäisenä, mutta perhekunnansovittelijat Sari ja Janne ratkaisevat tilanteen nopeasti.

Hämähäkkikeinuun mahtuu koko veljeskatras.

Rivitalosta omaan kotiin

Sahoset muuttivat Nokian uuteen Harjuniittyyn kesällä 2020. Yksi syy asuinalueen valikoitumiseen oli sen sopivuus nimenomaan lapsiperheelle. Uuden koulun ansiosta lapset saavat käydä koko varhaiskasvatus- ja peruskouluaikansa samalla alueella. Perhe asuu noin kilometrin päässä koulusta, joten ainakin kaksi vanhinta lasta saattaa laskea omin päin sekä aamulla kouluun että illalla mäenlaskuun, luistelemaan tai jalkapallonpeluuseen. Myös nämä harrastusmahdollisuudet ovat aivan koulun vieressä.

Sari Sahonen paljastaa, että Nokia ei aluksi ollut perheen listalla kärjessä, kun talon ostamista suunniteltiin. Ennen Nokiaa hän ja Janne ovat asuneet Tampereella sekä Pirkkalassa. Vuonna 2016 he ostivat pätkän rivitaloa Nokialta. ”Emme olleet kumpikaan koskaan varmaan edes käyneet Nokialla, ennen kuin tulimme katsomaan asuntoa täältä. Mutta täältä sai sen hintaisen ja kuntoisen asunnon, että päätimme muuttaa silti.”

Vielä rivitaloasunnon omistajanakin Sari Sahonen muistaa ajatelleensa, että Nokia tulisi olemaan vain yksi pysäkki perheen elämässä. Kun kaksi siihen mennessä perheeseen tullutta poikaa kasvoivat ja arki asettui uomaansa, hälvenivät myös ajatukset muualle muuttamisesta.

Kun nuorimmainen syntyi, oli taas edessä vaihto isompaan asuntoon. Sahoset eivät olleet olleet tietoisia Harjuniityn tonttiarvonnoista, mutta kaikeksi onneksi alueelta löytyi heidän tarpeitaan vastaava tontti. Tätä nykyä moinen ei luultavasti olisi mahdollista, sillä Harjuniityn tontit lunastetaan järjestään aina viimeistä myöten.

Sahosten ensimmäisen oman talon rakennus sai alkaa kesällä 2019, ja muuttamaan perhe pääsi hieman alle vuotta myöhemmin. Sari Sahonen kokee asioiden sujuneen todella nopeasti ja helposti Nokian rakennusviranomaisen kanssa. ”Viuh vain! Ei ole mitään kaipuuta pois Nokialta. Olemme viihtyneet tosi hyvin, ja tuntuisi itse asiassa varmaan aika vaikealta muuttaa pois Harjuniitystä.”

Mikäs on poikien mielestä parasta Harjuniityssä?

”Ravintola!” kiljahtaa Rasmus sohvan uumenista.

”Noh, nyt sinä hupsuttelet, ei täällä ravintolaa ole”, Sari-äiti ihmettelee.

”Tuolla minun huoneessa”, Rasmus selittää.

”No tietysti, pojallahan on oma leikkiravintola”, Sari tajuaa ja purskahtaa nauruun.

Tuurenpuisto, joka tunnetaan mahdollisesti paremmin nimellä Dinosauruspuisto, on mainio paikka leikkiä. Rasmus (edessä) ja Eemeli ovat valtavan dinon vatsan sisällä.

Tarkasti suunniteltu

Sari Sahonen kiittelee Harjuniityssä koko ajan kasvavaa ja kehittyvää tunnelmaa. Tästä huolimatta alue on hänen mielestään turvallinen ja luonnonläheinen. Kun Sahoset alkoivat rakentaa taloaan, oli suurin osa lähimmistä tonteista jo rakennettu. Sari Sahonen arvelee, että hurjasta rakentamisesta johtuvat negatiiviset puolet tulevat heitä enemmän esille sellaisilla henkilöillä, jotka ovat ostaneet tontin vähemmän valmiilta alueilta.

”Räjäyttelyä kuuluu kyllä aika paljon, kun kallion päälle rakennetaan. Meillä on oikeastaan ollut vain iloa suurista työkoneista, kun pojat ovat tykänneet katsella niitä. ”

Vaikka Sahosten kotikatu oli jo talojen osalta suureksi osin valmis perheen muuttaessa, olivat pihat ja tiet vielä melko karussa kunnossa. Sari Sahonen kertoo katselleensa harmaita soraisia pihoja ja ajatelleensa, että mitähän tästä vielä tulee. ”Nythän täällä alkaa sitten olla jo nurmikkoa ja raja-aitoja.”

Koska uusi Harjuniitty on ollut tarkan suunnittelun ja markkinoinnin kohteena, on alueesta haluttu myös tietyn näköinen. Myös Sari Sahonen vahvistaa tämän: Harjuniityssä on yhtenäinen tunnelma, mikä näkyy esimerkiksi talojen värimaailmassa ja kattojen kulmien asteluvuissa. Myös rakennusmateriaalit on määritelty kaavoituksessa, joten asemakaava on hyvä lukea ajatuksella läpi ennen tontin tai talopaketin ostamista. ”Emme halunneet kivitaloa, joten meidän saamamme tontti oli meille onneksi juuri sopiva. Täällä on jokaiselle pojalle omat huoneet, joten ei tästä ole tarvetta heidän kasvaessaankaan heti lähteä.”

Valtavasti lapsia

Alueen kasvamisessa on myös mahdollisia varjopuolia. Sari Sahosen käsityksen mukaan Harjuniityn koulu notkuu oppilaita ja Harjuniityn kunnallinen päiväkoti on täynnä. Tonttien myynnille ja uusien asukkaiden houkuttelemiselle ei kuitenkaan näy loppua.

Sahosten pojat pääsivät omalla vuorollaan päiväkotiin ilman ongelmia, kuten myös suurin osa naapureiden lapsista. Sari Sahonen toteaa, että yleensä kunnan päiväkoti on kuitenkin täynnä, eikä sinne oikeastaan pääse kesken kauden. ”Elokuussa, kun alkaa uusi kausi ja osa siirtyy eskariin, jonosta pääsee aika hyvin. Herättää varmasti keskustelua, että onko oikein, että kunta rakentaa valtavasti uutta, mutta ei sitten tarjoa päivähoitoa alueella. Harjuniityssä on myös uusi yksityinen päiväkoti, mutta on se mielestäni eri asia kuin kunnallinen. Tänne muuttavista suurin osa on kuitenkin lapsiperheitä. Vaikka syntyvyys pienenisi yleisesti, ei Harjuniityssä lapsimäärä tule pienenemään.”

Harjuniityn asuinalueelle on rakentunut yli 200 modernia pientaloa, ja kymmeniä taloja on rakenteilla syksyllä 2022. Alueella sijaitsevat yhtenäiskoulu, päiväkoti, liikuntahalli, Tuurenpuiston leikkipuisto ja luontopuupuisto.

10 prosenttia nokialaisista

Nokian kaupungin markkinointipäällikkö Laura Niittymäki on ollut tiiminsä kanssa avainasemassa uuden Harjuniityn synnyssä. Kaupungille vuonna 2017 töihin tullut Niittymäki kertoo, että asuinalueen tonttimarkkinointi oli hänen ensimmäinen työtehtävänsä Nokialla. Harjuniityssä halutaan hänen mukaansa korostaa lapsiperheystävällisyyttä sekä sitä, että kaikki hyvään elämään tarvittava on saatavilla: palvelut, julkinen liikenne, luonto ja oma rauha.

Tällä hetkellä Harjuniityn asukasluku on noin 3 000, siis hieman reilu 10 prosenttia kaikista nokialaisista. Alue on asukasmäärältään Nokian keskustan ohella kaupungin nopeiten kasvava, joten markkinoinnissa on ainakin tämän mittapuun osalta onnistuttu. Vai kuinka on? ”Jos perheeni etsisi nyt uutta kotia, niin asuisin mielelläni Harjuniityssä”, Niittymäki kiteyttää.

Junaseisake houkuttaa

Viime lokakuussa uudessa Harjuniityssä oli noin 240 valmista omakoti- tai paritaloa. Rakenteilla olevia omakoti- tai paritaloja oli kolmisenkymmentä, joiden lisäksi alueelle valmistuu myös runsaasti rivitaloja ja jopa muutama 5–7-kerroksinen kerrostalo.

Mahdollisesti kutkuttavin tulevaisuudenkuva Harjuniitylle on kuitenkin suunnitteilla oleva lähijunaseisake. Sitä saadaan odotella vielä useampi vuosi, mutta on selvää, että kävelymatka junan äärelle on yksi uuden Harjuniityn myyntivalteista. ”Liityntäpysäköinti ja junayhteys Tampereelle on koko Nokialle tosi tärkeä juttu jo nyt.”

Harjuniityn tontit on myyty tai vuokrattu arvonnalla. Siihen osallistumalla on siis voinut voittaa itselleen tontinosto- tai vuokrausoikeuden – tai velvollisuuden, sillä lunastamattomasta tontista on peritty tuhannen euron maksu. Tällä hetkellä varattuina olevilla tonteilla hintaa on noin 38 000–52 000 euroa. Talonrakennuskustannukset tähän lisättynä ei ole ihme, että Harjuniityssä asuvat ovat mediaaniansioltaan Nokian kovatuloisimpien henkilöiden joukossa.

Nokian postinumeroalueista Harjuniityssä on myös tutkitusti vähiten huono-osaisuutta. Tähän voi vaikuttaa tulotason lisäksi myös alueen keskimääräinen korkea koulutustaso. Niittymäki on myös selvittänyt uuden Harjuniityn ikäjakaumaa. Työikäiset, eli noin 30–65-vuotiaat, edustavat yli puolta alueen asukkaista.

Niittymäki sanoo, että kaupungin tarkoituksena ei ole ollut rakentaa Harjuniitystä taloudellisesti nuorten, hyvin toimeen tulevien tai korkeasti koulutettujen omaa aluetta. ”Jonkinlainen pesämuna ja lainansaantivarmuus tietysti pitää olla, jos omakotitaloa lähtee rakentamaan.”

Harjuniityn alueen keskimääräinen tonttikoko on noin 850 neliömetriä ja rakennusoikeus keskimäärin 220–300 kuutiometriä. Tontin voi ostaa tai vuokrata. Vuokratontin voi myös lunastaa myöhemmin omaksi niin halutessaan. Viimeksi Harjuniitystä luovutettiin tontteja viime syksynä, jolloin 23 tonttia löysi uuden omistajan.

Harjuniityn tonttiarvonnasta on muodostunut vuosien varrella todellinen tilaisuus. Ennen koronaa se järjestettiin Nokian kaupungintalon valtuustosalissa, nykyään suorana lähetyksenä netissä. Niittymäki kertoo, että lähetyksellä on valtavasti seuraajia joka kerralla. Onhan kyseessä isolle osalle ihmisistä elämän suurin investointi. ”Kaikki tarjolle tulleet tontit ovat menneet kaupaksi tai vuokralle, ja niillä olevien asuntojen arvo on kasvanut jatkuvasti.”

Nokian kaupungin markkinointipäällikkö Laura Niittymäki tuli kaupungille töihin keväällä 2017. Hänen ensimmäiseksi työtehtäväkseen tuli Harjuniityn asuinalueen tonttimarkkinointi. Hänen mielestään asuinalueen brändäys ja sen asuttaminen on onnistunut todella hyvin. Seuraavat Harjuniityn tontit tulevat haettaviksi syksyllä 2023.

Markkinointi on tarinoita

Seuraava tonttiarvonta järjestetään jälleen kuluvan vuoden syksyllä. Niittymäki kertoo, että Harjuniityn markkinointi on kohdistettu Pirkanmaahan, kun taas esimerkiksi Viinikanniemen näkyvyyttä on edistetty myös pääkaupunkiseudulla. Markkinoinnin ammattilaisena Niittymäki kokee kuntamarkkinoinnin olevan periaatteiltaan hyvin samanlaista kuin yritysten mainonnan. ”Samalla tavalla kunnat kilpailevat asukkaista kuin yritykset asiakkaista.”

Mikkelin entisen kaupunginjohtajan Timo Halosen kynästä ovat peräisin sanat, jotka Niittymäki kokee työssään inspiroiviksi: kunta, joka ei synnytä mielikuvia, ei ole olemassa. ”Jos ihmiset eivät tunnista Nokiaa tai Harjuniittyä, niin emme voi olla heidän vaihtoehtojensa kärkipäässä. Vain hyvämaineiset kunnat pääsevät valintatilanteeseen.”

Tonttimarkkinointi on pitkän aikavälin toimintaa. Koska Harjuniitystä arvotaan ja luovutetaan tontteja vähän kerrallaan, pitää joka vuosi saada uusi ryhmä ihmisiä huomaamaan alue ja kiinnostumaan siitä. Lisäksi Harjuniitystä tai Nokiasta ei haluta luoda positiivista mielikuvaa vain sinne muuttamista suunnitteleville, vaan myös jo olemassa olevat asukkaat ovat tärkeässä roolissa. Niittymäki kuvaa heitä eräänlaisiksi brändilähettiläiksi. ”Brändi syntyy tarinoista. Niitä voimme kertoa itse, ja niitä myös kerrotaan meistä.”